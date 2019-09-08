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 Сегодня - 75-я годовщина начала депортации украинцев в 1944-1951 годах

Сегодня, в воскресенье, 8 сентября 2019 года, - 75-я годовщина начала депортации украинский с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины в 1944-1951 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, эта памятная дата установлена в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 18 декабря 2018 года, и отмечается каждое второе воскресенье сентября.

В конце Второй мировой войны новое польское прокоммунистическое правительство, продолжая политику межвоенного правительства национал-демократов, поставило целью иметь моноэтническое государство, зачищенное различными способами от национальных меньшинств, в частности украинцев.

Депортация украинцев с территорий Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины, на которых они испокон веков проживали, произошла в результате заключенного между УССР и Польским комитетом национального освобождения Соглашения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР. Договор предусматривал выезд украинцев в УССР и возвращение в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.

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Территория, на которой происходила "эвакуация", охватывала земли Ряшевского, Люблинского и Краковского воеводств. Всю ее поделили на 15 районов, в каждом из которых действовала отдельная, так называемая польско-украинская комиссия. В полномочия этих комиссий входил сбор заявлений от местного населения, о выезде, подготовка списков переселенцев и эвакуационных карт, организация транспорта и тому подобное.

Однако, акция, которая должна быть добровольной, не нашла особого отклика среди украинцев. Тогда польские власти прибегли к насильственным действиям - полная ликвидация украинских школ, любых проявлений организованной украинской общественной жизни, дискриминация украинцев во время проведения аграрной реформы, непосильные обязательные налоги, уничтожение Украинской Греко-Католической Церкви и тому подобное.

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На первом этапе, который длился от 15 октября до 31 декабря 1944 года вывезли более 20 тыс. украинцев, преимущественно жителей Холмщины, наиболее пострадавшей от антиукраинских действий Польши. После Холмщины депортация продолжилась на Лемкивщине, в Надсянье и Западной Бойковщине. На этом этапе - с января до конца августа 1945 года - переселили 229 685 человек. С сентября 1945 года "эвакуацию" проводили три специально подготовленные дивизии Войска Польского. На сборы давалось лишь несколько часов, при этом люди оставляли на покинутых местах практически все свое приобретенное добро - жилье, имущество, землю, скот.

Несколько раз срок выселения украинцев продолжали - и официально депортация закончилась в июне 1946 года. Хотя зачистка продолжалась еще до конца июля. В целом в 1944-1946 гг., только по официальным данным, на территорию УССР было депортировано 482,8 тыс. человек. Очевидно, что реальное число изгнанных украинцев было больше.

В 1947 году тех украинцев, которые отказались выезжать в СССР, польские власти в ходе акции "Висла" депортировали на север и запад Польши. Тогда в течение нескольких месяцев были депортированы почти 150 тыс. украинцев. Еще несколько десятков тысяч украинцев были лишены родительского крова во время обменов пограничными участками между СССР и Польшей в 1948 и 1951 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3147145
 
 
 Топ комментарии
 
Бабуся розповідала, як однокласника (9 клас) забрали прямо з уроків озброєні "совєти" за те, що його дядько був в УПА. Потім його з сім'єю до сибіру у теплушках.
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Избавьтесь наконец от мифа о братских народах! Братство и сестринство только в семье. А Украине никто не брат ни сестра, только союзники.
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Зараз Віктор Новіков та Mike Paul скажуть, що це все ми самі винні, а росія ні до чого.
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лучше расспроси свое мальдивское божество, которое считало, что росия ни до чого, покупая липецкую фабрику в 2001
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ти хронічний ідіот.... чи тебе так штирить після дня народження сукіса? також оперативний агент?
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сукиса? это кто ж тут букву "ры" не выговагивает? югик? пагубий? гюльчатай, откгой личико
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Ти тему переплутав? До чого тут мальдівський?) Чи методичку нову не надали, а ти по старій шпариш? Чи ти і є Mike Paul? Тоді питання знімається. Ті, хто заперечують агресію *****, мають алергію на "мальдівське божество". А як там "Богдан д'СанТропе"?
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а это тема для обсуждения отсутствующего майка, что ты его имя в зубах таскаешь? и, кстати, первый, кто заперечував кацапскую агрессию, был твой липецкий балабол. он, занимая высший пост, за весь 2014 год так и не смог выдавить из себя, что россия агрессор, прячась за размытыми формулировками типа пивничный сусид, ворог и другими хуцпатыми оборотами. так то, порохобот
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НЕМНОГО НЕ ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .. Я занимался этим вопросо 3 -4 года закончил в 2007 году в мае когда умер тесть.. так вот тестя папу моей жены 1939 года рождения гражданина Польши украинца и Пправославно крещенного депортирвоали в возрасте 5 лет вместе с сестрой грудной старшие сестры вышедгме замуж поехали сами на Ривнищену с мужьями.. и так как было им уже 18 и более лет, а мой тест, грудная сестра и брат старше его на 4 года попали в сентябре к концу сентября 1944 года в Одессу... а в Одессе был искуственный голод да да.. так Сталин мстил Одессе за вполне спокойное житие при оккупации... далее распрделили их в ппригород совхоз колхоз сейчас там поелок Котовского застроен так вот сестра умерла не ясно от чего мама скончалась в больнице после операции аппендецит их с братом в разные детские дома распределили когда отцу было 14 лт выдали Свидетельство о рождении Графа мама прочерк!!!!!! гумманоид значит... Графа отец только фамилия и место рождения Нерубайское Одесская область не ПНР и не Польша ак у родных сестер а Одесская область... в Польше у них отобрали и они оставили взяв котомку одну в теплушку.. дом 119 кв. метров млын 120 кв. метров 12 коров и бычков 4 коня 5 десятков курей и уток и гусей ПАЩНИОРНОИ 12 ГА подворье 2 ГА, лес личный 1,5 ГА и озеро в нем 200 кв. метров зеркало.. в грошах СССР на 1944 года когда опись составляли сотрудники НКВД равнялась 3 тысячи 458 советских рублей все есть вАрхивных справках в Польше по моим жалобм суд Польши провел 6 судов и прислал мне МИД Порльши ответы и Решения судов на польском и в переводе что типа моного раз воеводство преименовывалось менялись границы сел и населенных пунктов мол нема того села и никаких!!! архивов ни цивильных государственных Польши Панской ни православного Храма в данном селе НЕ СОХРАНИЛОСЬ.... перед смертью тестя я узнал негласно неофииально актовые записи номера и дату смерти сестры и мамы кладбище предполагаю Латовка... тестя он должен был пойти в суд устанавливать родствнные отношения, чтобы получить из Свидетельства о смерти сестры и мамы своей напомню у него Свидетельстве о рождении графа мама ПРОЧЕРК ай да МГБ которому подлчинялись ЗАГС.. маладца...фашисты ля-ля... но тесть не успел инфаркт инсульт...УССР СССР И УКРАИНА ЕМУ согласно ДОГОВОРА ничего не дало как обязано было сделать ни земли вообще, ни дома, ни даже комнату в коммуналке...меня Консул Польши несколько раз переспрашивал что вашему папе дала Украина я только глупо умлыльнулся надежду ответил я лабы соблюсти дипломатичность.. она Консул все поняла и только вздухнула... и то Украина таки также не дало НИЧЕГО...и таких как тесть и их наследников 2-5 млн. граждан.. об ЭТОМ ГЕНОЦИДЕ ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ПОМАЛКИВАЮТ и я честно говоря удивлен прочитать тут в Цензоре об этом новость.... именно 8 сентября 1944 года Хрущев от имени УССР и Комитет Национального Спасения Польши при существующем Правительстве Польши в эмиграции Лондон!!!!!! подписали Договорчик....тут дело пахнет вторым Нюрбергом или ГААГОЙ против соучастия Поляков против Украинцев в сговоре со Сталиным... заключили сей пасквильчик, который по сути стоит рядом с Пактом Германии и Молтова и Секретных 14 Протоколов к нему.... Сегодня - 75-я годовщина начала депортации украинцев в 1944-1951 годах - Цензор.НЕТ 2570
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Бабуся розповідала, як однокласника (9 клас) забрали прямо з уроків озброєні "совєти" за те, що його дядько був в УПА. Потім його з сім'єю до сибіру у теплушках.
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Ну от звичайно поляки про це НЕ ХОЧУТЬ говорити та згадувати !
А як про це писав і всюди казав Ветрович то зебіли та вата скиглили ,
що Украна погіршуе відносити з Польщею !
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Избавьтесь наконец от мифа о братских народах! Братство и сестринство только в семье. А Украине никто не брат ни сестра, только союзники.
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С нынешней властью как бы не дожить до очередной депортации
МИР В ОБМІН НА ПОСТІЙНИЙ ШАНТАЖ.
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Не чути вибачення від польської сторони за цей етноцид.... чи і тут Бандера винуватий?
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Это было по обоюдному согласию, чтобы прекратить убийства. Также была депортация немцев из Силезии, Гдынська, Гдыни.
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По абаюдному согласію між кацапами і поляками?
Опера́ція «Ві́сла» (пол. Akcja Wisła, у мові українців Польщі зазвичай акція «Вісла») - етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок - 29 березня) за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, Польської республіки та ЧСР. Полягала у примусовій, з використанням військ (СРСР, Польської республіки, ЧСР), депортації українців з їхніх етнічних територій, - Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, - на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані «повернені території» (пол. ziemie odzyskane) з метою асиміляції українського населення під маніпулятивним приводом обмеження підтримки українського підпілля місцевим населенням[1].
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Со стороны кацапов было Правительство УССР. Со стороны Польши Был Польский комитет национального освобождения. 3 августа 1990 года польский Сенат осудил действия по переселению украинцев.
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Бутусов опять разжигает межнациональную вражду
На этот раз между украинским и польским народом.
Зы-бутусов,прошлое должно быть прошлым
А ты на нем хайпишь...
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Поляки сильно хотели покопаться в истории?
Давайте покопаемся)
Кстати сильно интересно получить списки Волынской резни, что то мне подсказывает, что там процентов 90 украинские имена и фамилии)
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Хватит разжигать.
Польша друг и союзник Украины.
Все остальное от лукавого или бутусова...
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Разжигаем не мы, а поляки, хотят быть сильно. правильными и учить нас истории с их колокольни.
Ты ещё их плохо знаешь, потом будешь ещё платить им компенсации за то что они оккупировали и полонизировали наши территории)))
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Ті, хто відмовивсь повертатись в СРСР, не були вислані до Сибіру просто неба і не загинули у нелюдськихумовах ГУЛАгу.
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Поляки станут великой нацией, когда лишатся рабства своего гоноровистого слогана "Польска - от можа до можа".
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