 Сегодня - 75-я годовщина начала депортации украинцев в 1944-1951 годах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, эта памятная дата установлена в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 18 декабря 2018 года, и отмечается каждое второе воскресенье сентября.

В конце Второй мировой войны новое польское прокоммунистическое правительство, продолжая политику межвоенного правительства национал-демократов, поставило целью иметь моноэтническое государство, зачищенное различными способами от национальных меньшинств, в частности украинцев.

Депортация украинцев с территорий Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины, на которых они испокон веков проживали, произошла в результате заключенного между УССР и Польским комитетом национального освобождения Соглашения об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР. Договор предусматривал выезд украинцев в УССР и возвращение в Польшу поляков и евреев, которые по состоянию на 17 сентября 1939 года были гражданами Польского государства.

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Территория, на которой происходила "эвакуация", охватывала земли Ряшевского, Люблинского и Краковского воеводств. Всю ее поделили на 15 районов, в каждом из которых действовала отдельная, так называемая польско-украинская комиссия. В полномочия этих комиссий входил сбор заявлений от местного населения, о выезде, подготовка списков переселенцев и эвакуационных карт, организация транспорта и тому подобное.

Однако, акция, которая должна быть добровольной, не нашла особого отклика среди украинцев. Тогда польские власти прибегли к насильственным действиям - полная ликвидация украинских школ, любых проявлений организованной украинской общественной жизни, дискриминация украинцев во время проведения аграрной реформы, непосильные обязательные налоги, уничтожение Украинской Греко-Католической Церкви и тому подобное.

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На первом этапе, который длился от 15 октября до 31 декабря 1944 года вывезли более 20 тыс. украинцев, преимущественно жителей Холмщины, наиболее пострадавшей от антиукраинских действий Польши. После Холмщины депортация продолжилась на Лемкивщине, в Надсянье и Западной Бойковщине. На этом этапе - с января до конца августа 1945 года - переселили 229 685 человек. С сентября 1945 года "эвакуацию" проводили три специально подготовленные дивизии Войска Польского. На сборы давалось лишь несколько часов, при этом люди оставляли на покинутых местах практически все свое приобретенное добро - жилье, имущество, землю, скот.

Несколько раз срок выселения украинцев продолжали - и официально депортация закончилась в июне 1946 года. Хотя зачистка продолжалась еще до конца июля. В целом в 1944-1946 гг., только по официальным данным, на территорию УССР было депортировано 482,8 тыс. человек. Очевидно, что реальное число изгнанных украинцев было больше.

В 1947 году тех украинцев, которые отказались выезжать в СССР, польские власти в ходе акции "Висла" депортировали на север и запад Польши. Тогда в течение нескольких месяцев были депортированы почти 150 тыс. украинцев. Еще несколько десятков тысяч украинцев были лишены родительского крова во время обменов пограничными участками между СССР и Польшей в 1948 и 1951 годах.