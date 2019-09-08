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 Политика Украины
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Все про:Суркис (253) Баканов Иван (54)

 Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов присутствовал на вечеринке в честь 70-летия народного депутата Григория Суркиса ("Оппозиционная платформа — За життя") в том числе и как "оперативный сотрудник".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на theБабель, Баканов подтвердил, что присутствовал на вечеринке Суркиса, и рассказал, что был на юбилее "как оперативный сотрудник".

"Я кроме всего прочего сегодня и оперативный сотрудник", — ответил Баканов корреспонденту.

4 сентября Григорий Суркис отмечал 70-летний юбилей в столичной гостинице "Интерконтиненталь". На мероприятии были десятки гостей, политиков, нардепов. Пришли три президента Украины — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Журналисты "Схем" также заметили Виктора Пинчука с супругой, сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александра, экс-главу СБУ Василия Грицака, действующего главу СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

По данным "Схем", около полуночи Баканов и Шефир вместе покинули "Интерконтиненталь". По данным авторов материала, за две недели до своего дня рождения Суркис приезжал в офис СБУ на Владимирской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЕФА за 15 лет перечислил 380 млн евро для ФФУ на счет офшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, - Der Spiegel

Источник: https://censor.net.ua/n3147142
 
 
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Кароче, літінант ще гірший за папірєдніка.
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достатньо тебе в зад
ви, задньоприводні, хочете весь світ у це ваше неподобство втягнути
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Суркис- гражданин Украины?Не преступник пока?.В чём заковыка? Поясните мне. Почему Баканов должен оправдываться,хоть и шутя? Намедни Украину посетили 2 сенатора США.Республиканец и демократ.Заклятые враги,а как ворковали в унисон! Что значит демократия! И подглядывание в замочную скважину любителей ,,политической клубнички",мальчиков и девочек.Таких полно ходит вокруг женских отделений больниц.
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https://www.youtube.com/watch?v=J7x2asy9PDg&feature=youtu.be
Аналитики грамотно об обмене Цимаха на 35 украинцев, Людей.
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