 Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных, а особенно Николая Карпюка, которого знаю лично много лет, еще по УНА-УНСО. Жду от Николая, что он, как только отдохнет и подлечится, расскажет всю правду о том, как оказался в России. Конкретно: меня интересует, или он по собственной воле, несмотря на отговоры побратимов из руководства Правого сектора, принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша. Которого не один год обвиняли в том, что он якобы намеренно отправил Николая на заклание с целью захватить единоличную власть во вновь созданной организации.

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Теперь наконец мы услышим правду, и в истории с этими обвинениями будет поставлена ​​точка.

Если вдруг журналисты забудут задать Карпюку этот вопрос, я вспомню старое и лично во время отпуска возьму у него интервью.

Это так, наболевшее. В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.

Многие считают, что Украина не может победить в российско-украинской войне из-за несопоставимости ресурсов. Но она гарантированно может быть в числе победителей Четвертой мировой, не забывайте об этом (Третья была Холодная). Не давайте миру оснований думать, что русский вопрос возможно решить без победы над ней".

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