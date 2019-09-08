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 Политика Украины
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Все про:Билозерская (24) Правый сектор (765) Ярош (282) Карпюк (165)

 Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская

Освобожденный из российского заключения Николай Карпюк должен рассказать, по собственной ли он воле принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша.

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных, а особенно Николая Карпюка, которого знаю лично много лет, еще по УНА-УНСО. Жду от Николая, что он, как только отдохнет и подлечится, расскажет всю правду о том, как оказался в России. Конкретно: меня интересует, или он по собственной воле, несмотря на отговоры побратимов из руководства Правого сектора, принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша. Которого не один год обвиняли в том, что он якобы намеренно отправил Николая на заклание с целью захватить единоличную власть во вновь созданной организации.

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Теперь наконец мы услышим правду, и в истории с этими обвинениями будет поставлена ​​точка.

Если вдруг журналисты забудут задать Карпюку этот вопрос, я вспомню старое и лично во время отпуска возьму у него интервью.

Это так, наболевшее. В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.

Многие считают, что Украина не может победить в российско-украинской войне из-за несопоставимости ресурсов. Но она гарантированно может быть в числе победителей Четвертой мировой, не забывайте об этом (Третья была Холодная). Не давайте миру оснований думать, что русский вопрос возможно решить без победы над ней".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк

Источник: https://censor.net.ua/n3147141
 
   
 Топ комментарии
 
В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.Источник: https://censor.net.ua/n3147141 Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская - Цензор.НЕТ 6994
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вообще какой то бред, зачем было переться на переговоры в рашу, хоть по приказу яроша, хоть без него--давно ж известно, как раша с недавних пор (а ведь когда корчинский и на селигере лекции читал)реагирует на всех наших нациков
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омг...скандалы, интриги, расследования Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская - Цензор.НЕТ 8046
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Читаю заглавия и тупик-НАТО хочет истину по Боингу, а значит, что Украина на сегодня может быть ответственной за это. Правда по Ярошу, отлично, а вот истина по обмену-лучше.
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Свое кацапское "не все так однозначно" засунь себе взад, колбасный эмигрант.
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Зеб, всё однозначно - паРаша не выполнила решение трибунала по возвращению моряков безо всяких условий и в этом её Зелемойский помог.
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Бульба петина, барыжная Европа и Америка вздохнула с облегчением, ведь они бы публично обосрались бы, имитируя санкции по кораблям рф. Поэтому и галандцы выразили свое сожаление, а не возмущение, ведь 300 убитых это не один убитый
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вообще какой то бред, зачем было переться на переговоры в рашу, хоть по приказу яроша, хоть без него--давно ж известно, как раша с недавних пор (а ведь когда корчинский и на селигере лекции читал)реагирует на всех наших нациков
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а ты недораспятый русскоязычный мальчик в трусиках?
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к чему этот твой высер, тупица?в спам
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І Корча не затримали тоді? Странна, аднака. Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская - Цензор.НЕТ 4602
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не, ну корч был в раше намного раньше
К «Нашим» летит наше все
Илья Барабанов 20.07.2005, 16:28

В среду лагерь «Наших» на Селигере, возможно, посетит Владимир Путин. Перед предполагаемым визитом президента в лагере побывал такой интересный человек, как вожак украинских националистов Дмитро Корчинский. Он рассказал кремлевским «антифашистам», как бороться с революцией.
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В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.Источник: https://censor.net.ua/n3147141 Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская - Цензор.НЕТ 6994
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"Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных...
Источник: https://censor.net.ua/n3147141"

"В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.
Источник: https://censor.net.ua/n3147141"
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выключатель,как времячко провел в витебском сумасшедшем доме?
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Высручатель, понимаю твой вопрос, у нас разные отделения и ты не можешь представить - великолепно, у нас не нашли лишнюю хромосому, а в твоём производят эксперименты по её удалению, но бесполезно, потому ты и завидуешь.
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включатель ,а по существу,как время провел на дурке?
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Под ником Валентин78 или Виктор Ли тебя уже деактивировали за лишнюю хромосому?
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Владимир Александрович- Президент мира, а не войны. И лично мне так очень приятно видеть что страной правит человек, которому небезразлична жизнь каждого украинца, день и ночь думающий только об одном- как прекратить войну и улучшить благосостояние своего народа!
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Никто же не спорит, "киевскую хунту" и "партию войны" зебилы успешно победили на выборах, осталось Портнову их всех посадить. :D
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Только редкий идиот на просторах форума способен верить в возможность мира т.е (мирного сосуществования рядом с мордорской империей) без предачи национальных интересов. Вся история Украины подтверждает это правило
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Урия, Вирсавия и царь Давид... украинская версия
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Поздно. Нужно было его допрашивать как только слез с самолета. Сейчас курочка отряхнулась, обдумала и придумает новую легенду или ему придумают, как Гаде Сравченко
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Ну да последние годы любой патриот сразу становится мишенью для СМИ...Кому они там принадлежат?
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Наверное по приказу своего "друга" Рабиновича...
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тогда и моряки должны рассказать сами они плыли туда или по приказу пети...
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Да, одна из версий возврата моряков это дача показание в уголовном деле Порошенко. Проще говоря их вернули для дачи показаний. При этом Денисова дала гарантии участия моряков в следствии в России.
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Військові кораблі без наказу нікуди не ходять, а не пливуть.
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Да..., интересно послушать....
Кстати..., а где Ярош затихарился....?
Соплеменники пришли к власти и попустило, да?...
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О скока нам открытий ещё предстоит.Баканову работы -выше головы на внутренних фронтах.Не только по казнокрадству ,но и по зраде..Хорошая команда у Зе ,инициативная и без утечек.
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Мда... Многовато сажать. Ну, ничего. СБУ уже занимается порохоботами.
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зачем это выплеснули сюда?
вот после того как будет задан вопрос лично Николаю Карпюку и получен исчерпывающий ответ...или не получен ответ - тогда можно делать какие-то выводы и приводить свои доводы..
а так... посеять сквозняк???
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нормально....
Вопрос по делу и публичный...
К ярошу много вопросов, особенно после смерти Лесника (Мужчиль...)
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Блин !!!!! .
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КАК ЛЕГКО Украинцев СТРАВИТЬ ДРУГ на ДРУГА !!!!!!
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Патамушта скільки українців, стільки і гетьманів. Вазелін теж казав про це: ми всі президенти.
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Судя по тому , что Ярош мог приказать отправится к оркам, у него уже была единоличная власть .
Ну и в конечном итоге , какая разница , сам ли решил ехать , или по приказу .
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Ого... От і Ярошу мстити почали...
Цікаво як буде розвиватися сюжет...
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Деякі мелють ,що заручників, потрібно вимінювать любою ціною!В кацапстані сотні тисяч,якщо не більше,українських заробітчан,де хто в крим на море їде позагорать!Захекаються їх вимінювать! Ні тереторій,ні води в Дніпрі не вистачить!
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"Ух який майдановець" Рабінович ще почне створювати альтернативний Правий сектор на чолі з Карп'юком.
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Уна унсо мутная структура. Единственная правая которая топила за пецю на выборах кстати
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Всі праві топили за Пєцю. Бо всі праві на утриманні у пуйла
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Белозерская похоже уже подписала Ярошу приговор, поэтому такой тон. Как по мне с первых дней было понятно что Ярош офицер украинских спецслужб и выполняет свою миссию. Ярош один из немногих совершенно здоровых психологически людей среди известных радикальных националистов и пусть лучше Ярош сохраняет контроль над частью этих сил, чем всякие харизматичные любители "Май Кампф" или одаренные женщины с демоническим блеском в глазах и специфичесими желанием забирать жизнь, а не давать.
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А если вспомнить под кем была СБУ при ВФЯ, то вопросов вообще нет .
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Ярош оружие чистит, не отвлекайте его.
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Преступление есть. Наказание будет.

Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
Западная Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто игнорированны.
США. Трамп просто шантажирует Зеленского требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И Зеленский явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.
Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью Зеленского, Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости Зеленского - пронесло.
На очереди восстановление водо- и электроснабжения Крыма в обмен за пару десятков случайно отловленных татар. Потом встреча Зеленского в "донецком" формате Пасечник-Пушилин-Вова.
Тут все понятно. Вопрос о том, чем думает Зеленский? Или все таки прав один из наших аналитиков - "Зеленский не думает. Он пародирует процесс мышления" ?.
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) Зеленский умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное. Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают...
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
"У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?" В истории бывало всякое.
Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда...
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Этим обменом ( не равноценным ) зебилы очередной раз слили Украину - цена свобода . Тогда зачем нужен был майдан да 10 000 погибших ( я не думаю , что они хотели умирать , да еще и просто так). Следующий шаг возврат даунбаса на условиях пучхе и вода в Крым
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Там где Правый сектор, там иудейские уши Коломойского. А там где Коломойский - видны роги Кремля.
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