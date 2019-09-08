 Карпюк должен рассказать, сам ли он принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Яроша, - Билозерская

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написала военнослужащая Елена Билозерская, передает Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.
"Я очень радуюсь освобождению наших военнопленных, а особенно Николая Карпюка, которого знаю лично много лет, еще по УНА-УНСО. Жду от Николая, что он, как только отдохнет и подлечится, расскажет всю правду о том, как оказался в России. Конкретно: меня интересует, или он по собственной воле, несмотря на отговоры побратимов из руководства Правого сектора, принял российское приглашение на переговоры, или поехал туда по приказу Дмитрия Яроша. Которого не один год обвиняли в том, что он якобы намеренно отправил Николая на заклание с целью захватить единоличную власть во вновь созданной организации.
Теперь наконец мы услышим правду, и в истории с этими обвинениями будет поставлена точка.
Если вдруг журналисты забудут задать Карпюку этот вопрос, я вспомню старое и лично во время отпуска возьму у него интервью.
Это так, наболевшее. В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.
Многие считают, что Украина не может победить в российско-украинской войне из-за несопоставимости ресурсов. Но она гарантированно может быть в числе победителей Четвертой мировой, не забывайте об этом (Третья была Холодная). Не давайте миру оснований думать, что русский вопрос возможно решить без победы над ней".
К «Нашим» летит наше все
Илья Барабанов 20.07.2005, 16:28
В среду лагерь «Наших» на Селигере, возможно, посетит Владимир Путин. Перед предполагаемым визитом президента в лагере побывал такой интересный человек, как вожак украинских националистов Дмитро Корчинский. Он рассказал кремлевским «антифашистам», как бороться с революцией.
Источник: https://censor.net.ua/n3147141"
"В целом же, призываю не забывать, что цель любой войны - победа, а достижения в любой войне - уничтоженные враги и взяты под контроль территории, а вовсе не обмен пленными.
Источник: https://censor.net.ua/n3147141"
Кстати..., а где Ярош затихарился....?
Соплеменники пришли к власти и попустило, да?...
вот после того как будет задан вопрос лично Николаю Карпюку и получен исчерпывающий ответ...или не получен ответ - тогда можно делать какие-то выводы и приводить свои доводы..
а так... посеять сквозняк???
Вопрос по делу и публичный...
К ярошу много вопросов, особенно после смерти Лесника (Мужчиль...)
Блин !!!!! .
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КАК ЛЕГКО Украинцев СТРАВИТЬ ДРУГ на ДРУГА !!!!!!
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Ну и в конечном итоге , какая разница , сам ли решил ехать , или по приказу .
Цікаво як буде розвиватися сюжет...
Эпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма. По порядку.
Западная Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто игнорированны.
США. Трамп просто шантажирует Зеленского требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И Зеленский явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.
Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью Зеленского, Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости Зеленского - пронесло.
На очереди восстановление водо- и электроснабжения Крыма в обмен за пару десятков случайно отловленных татар. Потом встреча Зеленского в "донецком" формате Пасечник-Пушилин-Вова.
Тут все понятно. Вопрос о том, чем думает Зеленский? Или все таки прав один из наших аналитиков - "Зеленский не думает. Он пародирует процесс мышления" ?.
Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) Зеленский умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.
05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.
Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.
Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное. Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному Зеленским министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.
У Зеленкого даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы Зеленский попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают...
Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды Владимира Зеленского и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.
Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.
Нарушение Зеленским в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы Зеленского.
"У него большинство в парламент, всенародная поддержка, он легитимный президент?" В истории бывало всякое.
Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда...