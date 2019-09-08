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 "Там, где в Украине национальный праздник, у нас снова спецоперация и "инструмент геополитики"", - российская газета про обмен пленными

Россия и Украина обменялись заключенными по схеме 35 на 35. Но между тем, как вели себя власти и общество в Украине и в России, есть большая разница.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская "Новая газета"

"Обмен заключенными, а по сути заложниками, приветствуют, кажется все — вне зависимости от политических взглядов. Этот обмен, рассуждая здраво, должен был состояться давно, но мешало разное, например, гибридная война, плохие личные отношения Путина и Порошенко, а еще, кажется, отсутствие у украинцев приемлемой платы за своих граждан. Как теперь понятно, возможность расплатиться у Киева появилась лишь несколько месяцев назад, после того как под Донецком был захвачен свидетель по делу о гибели малазийского "Боинга" Владимир Цемах. По признанию Зеленского, невключение Цемаха в обменные списки грозило сорвать переговоры целиком", - напоминает газета.

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При этом автор статьи отмечает разницу между обменом в Россиии и в Украине.

Одно из отличий, как отмечается, в том, что президент России не поехал во Внуково встречать освобожденных в Киеве заключенных.

"Самого известного из последних, журналиста Кирилла Вышинского, встречал глава агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Похоже, по кремлевским представлениям о дипломатии, это уже максимальный уровень, на который могут рассчитывать герои, вернувшиеся домой. Впрочем, пропаганда даже не пытается сделать доставленных в Россию лиц, большинство из которых граждане Украины, героями. Родственников не оповестили о точном списке фамилий и времени чартерного рейса, освобожденных встречали во Внуково спецслужбы.

Более того, российские информационные агентства дали фотографию освобожденных с отретушированными лицами", - говорится в статье.

"В общем, там, где в Украине национальный праздник, у нас снова спецоперация и "инструмент геополитики". Мы так ценим своих политзаключенных, что предпочитаем никому не называть их имена. Так вслед за гибридной войной начинается гибридная правозащита. Правы те, кто сейчас говорит о разной природе двух государств. Нынешняя Россия — империя и автократия, а Украина — демократическое национальное государство. В России власть держится на том, что сохраняет дистанцию от обычных граждан, а человеческая жизнь чаще воспринимается в качестве топлива для больших государственных дел. Украинцы же недавно избрали себе президента, и ему волей неволей приходится оправдывать ожидания: совершенно не важно, делает ли он это искренне или "для рейтинга".

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Наши сограждане сейчас спорят о том, следует ли понимать возвращение российских представителей в ПАСЕ, а также потепление в отношениях с Киевом как сигнал о "либерализации" курса Кремля. На самом деле здесь все объясняется предельно цинично. Не вытягивая одновременно и борьбу с недовольством внутри страны, и "геополитическое величие", в Кремле решили заложить новый крутой вираж и реализовать китайский сценарий. То есть формально дружить и торговать с соседями (кроме тех, с которыми ведутся территориальные споры) и одновременно закрутить до предела гайки во внутренней политике.

Так что не удивляйтесь, если дубинки полиции упадут на головы граждан одновременно с каким-нибудь международным форумом о развитии демократии в Европе, организованным за счет Москвы", - подытожил автор. .

Источник: https://censor.net.ua/n3147138
 
   
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ПІДТРИМАЮ "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 5682 ,, однозначно . !!
Предлагаю обменять одного кацхола на пару десятков зе-рыгоботов . Тоесть , его вернуть , а их убрать "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 8275 ,, с Цензора . !
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а что там?деактивировали порохобота?омг, куда катится мир
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И все, почему-то в зеленых штанах или куртках. Совпадение? Не думаю.
"Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 3295

Не зря говорят, со стороны виднее.
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Ще раз пишу нерозумним:
Щойно був заспамлен малюнок саблича.
Мій принцип такий -
якщо у спамі повідомлення порохобота
то нижче буде у спамі перше повідомлення шмарклябота.
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потому, что наши - герои, а козломордые твари террористы и убийцы и нахер никому не нужны
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В Украіні національне свято, тому що повернулись героі та патріоти.
А що у кацапів??? Повернули 4 найманця «ихтамнету» громадян рф. Інші - звичайні зрадники та терористи, люди фактично без громадянства
Що тут святкувати?
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Именно. Украине нечего стыдиться и каждый освобожденный смело может смотреть своим согражданам в глаза. Те же, кого вернула РФ, разве что в зеркало могут спокойно смотреться, и то если совесть совсем атрофировалась.
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"освобожденных встречали во Внуково спецслужбы.Источник: https://censor.net.ua/n3147138"

Впрочем, какая срана, такие "херои" 😁
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Max Це Свято для 73%-ів українців,а не для 8%-х петюшок мародерів та 13%-ів мертвечини сепарської,які розпалюють громадянський конфлікт на радість х"ла та на сміх Заходу.Для них-це траур-їх усі кинули,навіть їхні барони,які привітали обмін полонених.Але й це добре-з відкритим ворогом боротися легше.
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Просто кацапы ето Орда. Они на все смотрят спокойно и взвешено. Они привыкли воевать. Украинцы ето селяне и крепаки. Они радуются по любому поводу, когда корова отелилась, когда пан разрешил десятое яйцо куриное себе оставить, когда у пана сын и наследник родился, когда чья то неизвестная армия зашла в село и хоть какие то изминения будут.
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даже в паРаше мало интузиазма радоваться отпетым голворезам.
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"российская" Новая газета. "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4269
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Все знают что это американская газета. "Там, де в Україні національне свято, у нас знову спецоперація та "інструмент геополітики", - російська газета про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 9128
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При порошенко мы двигались к авторитаризму,поэтому его скинули на свалку
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Но патриоты утверждают что как раз Зеленский диктатор.
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