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 Политика Украины
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 Украина планирует продолжать процесс разведения войск на Донбассе, - Зеленский

Украина намерена продолжать процесс разведения войск на Донбассе, в частности у населенного пункта Золотое.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Владимир Зеленский после встречи освобожденных граждан Украины.

"Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом – разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны", – сказал Глава государства в Международном аэропорту Борисполь.

По словам Зеленского, после этого будет наиболее сложный этап – возвращение территорий.

"Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории", – подчеркнул Президент.

"Полагаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей", – сказал Глава государства.

Вместе с тем Президент отметил, что пока невозможно говорить о сроках освобождения задержанных крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова говорил с Путиным по телефону

Источник: https://censor.net.ua/n3147137
 
   
 Топ комментарии
 
З інтернету:
І яка ціна цьому "героїчному" вчинку ЗЄлєнского ? А що з іншими заручниками на Росії ? Адже "козерів" у нас більше немає. Зовнішню політику ми програли ( проср@ли , буде точніше). І показали "свій напрямок" точно не в європейське суспільство. Санкції з фуйла знімуть, бо ж причин для тиску вже немає. Крим і Донбас , практично ми признали як території нашого ворога. Що далі? Як на мене все просто. Хоча я надіюсь мої прогнози ніколи не здійснються. А далі Україна може ввійти до складу терорросії. Тоді нас змусять признати АТО внутрішнім конфліктом. Вже до цього йде. Мало того. Прийдеться не просто за свій рахунок відновлювати Схід. Нас можуть змусити плати штрафні санкції за "наклеп" на сусідню країну. Все може бути. Мало того, при такому розкладі, нам прийдеться якось відповідати перед світом , за те , що ми "морочили голову" війною, з сусідньою країною. Прийдеться відповідати за всі санкції. Адже світ не просто "прижимав" пуйла. За допомогою санкцій, в першу чергу, Європейські країни втрачали на цьому величезні кошти. Адже Росія це один з найбільших країв, які ніхера не виробляють. Одже мусять десь купувати. Тому велика територія Росії це споживацький край для великих світових бізнесів. А політика Пороха не просто змусила світ тиснути на пуйла. В першу чергу, світу прийшлось жертвувати власними інтересами заради України. Ви собі це можете уявити? А що тепер? А тепер ми виглядаємо не просто як дикуни в очах світу, які самі не знаємо що хочемо. Бо своїми виборами саме такий сигнал ми дали. Ми є просто "кидалами". Де наше слово нічого не варте. Тому не дивуйтеся якщо завтра закриють границі. Вже почались проблеми з візами і документами в людей за кордоном. Не нарікайте, коли завтра почнуться якісь злочинні дії , чи навіть війна, а світ буде "глухий і сліпий". Бо насправді це ми закрили двері перед світом. А що ж буде з нашими героями АТО? Що буде з тими, хто був на Майдані? Волонтерами? І усіма патріотами? Що їх чекає? Сибір?
P.S. До речі , для всіх "оргазмуючих" на ЗЕленого. Нагадаю вам. Що згідно міжнародних судів, заручників мали передати завтра , без обміну і інших умов. В іншому випадку Росію чекали ще жорстокіші санкції. Але ж ви зробили це разом?
Сорі за грубі слова. Інших важко підібрати. Хоч я і культуральна дама.
P.P.S
При такому розкладі, путін цілком може виглядати як "Голуб Миру".
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Сопля, а еще сделай особый статус Домбабве и Луганды.
И получишь у себя два Приднестровья.
Приднестровью Молдова дала особый статус в 2005 году.
Теперь у нее ни санкций ни территории.
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не будет ли в итоге как в Гонконге? законопроект о выдаче воевавших на Восток. во имя улучшения отношений между странами, конечно же.
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ні, Україна того точно не планує
це планує зелена шмаркля та вся бєніна кодла коло неї
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Порошенка не посадят - откупится.
А эта сопля будет сидеть на нарах...
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К сожалению Израиль своих не выдает , а именно туда этот еврейский мудак и дрыснет.
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Хочешь мира, готовся к войне. Украина и её Верховный Главнокомандующий го водится к капитуляции. Это тоже мир, позорный. После позорно года мира наступает война....
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В Станиці Луганській за наказом з ОП зняли українські прапори. Так повертають території та людей? Так здають те, ща що загинули солдати ЗСУ та добровольці. На протилежному березі Дінця, навпроти Станиці, висить кацапський прапор вище рівня річки на 70-100 м...
Зебіли! Ви це зробили разом!
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Даже пеньок-попригун Яник так відкрито не здавав інтереси України як це недорозуміння. Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6273
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"Варшаве следует начать выстраивать диалог с Москвой, заявил польский журналист Лукаш Гадзала в своей статье, опубликованной в Rzeczpospolita.
По мнению Гадзалы, из-за плохих отношений между странами российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская. «Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», - написал он.
Журналист добавил, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций".

снятие санкций в текущей ситуации без условий означает полную победу Путина. он получает то, к чему стремился. и может продолжать дальше.
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Есть такая песня - "Врагу не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает"
Так это усилиями Зели теперь не про нас
Про нас это:
Закортіло українцям халявної долі, за дешеві кіловати продали героїв...
Надо же сделать из украинцев уродов.
Может это и есть цель нынешней власти?
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