 Украина планирует продолжать процесс разведения войск на Донбассе, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Владимир Зеленский после встречи освобожденных граждан Украины.
"Дальше мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом – разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны", – сказал Глава государства в Международном аэропорту Борисполь.
По словам Зеленского, после этого будет наиболее сложный этап – возвращение территорий.
"Я думаю, вместе с вами, вместе со всей Украиной мы вернем не только людей, но и наши территории", – подчеркнул Президент.
"Полагаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать и вернем, освободим всех наших людей", – сказал Глава государства.
Вместе с тем Президент отметил, что пока невозможно говорить о сроках освобождения задержанных крымских татар.
це планує зелена шмаркля та вся бєніна кодла коло неї
А эта сопля будет сидеть на нарах...
Зебіли! Ви це зробили разом!
https://www.youtube.com/watch?v=JDZBrASXm5w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1D8FT83hutfn9Q2kjaqbxUZUZOx0Y20yNck33sH2wndm15-kDI1dswR6s
По мнению Гадзалы, из-за плохих отношений между странами российская сторона теряет гораздо меньше, чем польская. «Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», - написал он.
Журналист добавил, что страны Запада все реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. «Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине. Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций".
снятие санкций в текущей ситуации без условий означает полную победу Путина. он получает то, к чему стремился. и может продолжать дальше.
Так это усилиями Зели теперь не про нас
Про нас это:
Закортіло українцям халявної долі, за дешеві кіловати продали героїв...
Надо же сделать из украинцев уродов.
Может это и есть цель нынешней власти?