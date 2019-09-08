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 Политика Украины
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Все про:обмен (783) Москалькова (169)

 Омбудсмен РФ Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Москальковой, распространенном ее пресс-службой в воскресенье.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - сказано в заявлении Москальковой.

Она добавила, что, несмотря на состоявшееся в субботу возвращение 35 российских граждан из Украины, "в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу".

"Полагаю, что сегодняшний большой шаг по возвращению граждан России и Украины домой должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Россией и Украиной, а также стабилизацией ситуации на востоке Украины", - сказала Москалькова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147136
 
 
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Владимир Александрович -Президент мира, а не войны!
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Давно такого жирного тролля не было😂😂🌷
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всего мира??? или на подтанцовке у старшего вовы?
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уравнять заложников и террористов на законодательном уровне..))))
зеля наверняка поддержит))))
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ну все теперь можно в десна целоватся с братушками
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а шо такое? с макаронами на ужин для возвращённых у расеян напряжонка? запад вам поможет, вот только санкции снимет и будут вам снова спагетти.
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