 Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Франция и ФРГ интенсифицируют усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться новых подвижек и для выполнения политических аспектов Минских договоренностей" - отмечается в нем.
Состоявшийся в субботу обмен заключенными РФ и Украины в тексте характеризуется как "решающий шаг для возобновления конструктивного диалога. Этот диалог должен быть продолжен в ближайшие недели".
"Президент Республики приветствует обмен заключенными, проведенный сегодня Россией и Украиной", - подчеркивается в заявлении.
Этоо Мокрона Путин как только не опускал, а "мужичок" и дальше сюсюкается с ним. И этот, мягко говоря, "президент", командует ядерными силами..... Как по мне, то он командовать может только Джастином Трюдо(такой же слизняк) - какие тому носки напяливать: белые, или квадратные
Путин на фоне этих слизней - полный герой.(правда быдловатый и на всю голову "миролюбивый")