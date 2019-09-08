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 Политика Украины, За рубежом
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 Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец

Власти Франции и Германии в рамках "нормандского формата" намерены интенсифицировать усилия, чтобы добиться дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Франция и ФРГ интенсифицируют усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться новых подвижек и для выполнения политических аспектов Минских договоренностей" - отмечается в нем.

Состоявшийся в субботу обмен заключенными РФ и Украины в тексте характеризуется как "решающий шаг для возобновления конструктивного диалога. Этот диалог должен быть продолжен в ближайшие недели".

"Президент Республики приветствует обмен заключенными, проведенный сегодня Россией и Украиной", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах 9 сентября, - Ле Дриан

Источник: https://censor.net.ua/n3147135
 
 
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Я бы сформулировал так: Париж и Берлин продолжат обсуждение с ****** что должна сделать Украина в ближайшее время
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Не будь в истории Франции Наполеона и психопатки жанны д.арк, то она была бы полным г. А так - просто неполное г.
Этоо Мокрона Путин как только не опускал, а "мужичок" и дальше сюсюкается с ним. И этот, мягко говоря, "президент", командует ядерными силами..... Как по мне, то он командовать может только Джастином Трюдо(такой же слизняк) - какие тому носки напяливать: белые, или квадратные Париж и Берлин будут дальше работать над решением конфликта на Донбассе, - Елисейский дворец - Цензор.НЕТ 2325
Путин на фоне этих слизней - полный герой.(правда быдловатый и на всю голову "миролюбивый")
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Получение выгоды за счёт сдачи Украины *****. Ню-ню. Fuck eu.
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