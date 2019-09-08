 Наемники РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие…За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Богдановки - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил: в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм; вблизи Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов - из артиллерийских систем калибра 122 мм; вблизи Майорского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали", - подытожили в штабе ООС.
Стреляют по дет.садикам и школам где находятся детки... - те вынуждены отвечать....
Нужно Зеленскому приказать отвести ВСУ на 50 км, а лучше дальше.....
Отдать одну станицу Луганскую под контроль повстанцев шаг хороший, но этого мало....
Мало хто з впливових українських політиків може вірно відповісти:
НАВІЩО ДОМОВЛЯТИСЬ З МАРІОНЕТКАМИ ЯКЩО Є ЛЯЛЬКОВОД.
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
нбассе, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и разрушениям инфраструктуры Донбасса.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» в Украину обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!