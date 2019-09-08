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 Политика Украины, Происшествия
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 Остается важным установить истину и привлечь к ответственности за сбитый самолет MH17, - НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) приветствовал освобождение украинских политзаключенных и моряков, в субботу, 7 сентября, вернулись на родину.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы приветствуем, что украинские моряки, захваченные Россией в прошлом ноябре, наконец вернулись домой, как и режиссер Олег Сенцов. Это - шаг в правильном направлении", - говорится в заявлении Альянса.

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НАТО и в дальнейшем призывает Россию выполнить все свои обязательства по минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных, отмечается в заявлении. В Североатлантическом альянсе также отметили важность расследовать сбивания самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Вместе с тем остается важным установить истину и привлечь к ответственности за сбивание самолета MH17 согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - подчеркивается в заявлении НАТО.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

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По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3147131
 
   
 Топ комментарии
 
Прокуратура Нидерландов ещё до похищения Цемаха пофамильно назвала подореваемых российских убийц. Им могут сделать - "ихтамнет" по-настоящиму. Но следы уже не замести...
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Между строк обращение НАТО читается так:
"Обмен - это хорошо, но Боинг сбило пуйло и ему не отвертеться".
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НАТО перестало поддерживать Украину?
Не слышал...
Не далее, как вчера американский сенатор (а США - лидер в НАТО) заявил, что Украина имеет ДВУХПАРТИЙНУЮ! поддерку в американском руководстве.
Ему - верю.
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Между строк обращение НАТО читается так:
"Обмен - это хорошо, но Боинг сбило пуйло и ему не отвертеться".
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Времена изменились, так что не поддерживаю Ваш оптимизм.
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НАТО перестало поддерживать Украину?
Не слышал...
Не далее, как вчера американский сенатор (а США - лидер в НАТО) заявил, что Украина имеет ДВУХПАРТИЙНУЮ! поддерку в американском руководстве.
Ему - верю.
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Нато поддерживает Украину в ее стремлении к диалогу и миру. Так понятно?
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Цемаха задержали всего 2 месяца назад

Задолго до этого Нидерланды уже заявляли что у них есть неопровержимые доказательства российской вины в сбитии Боинга

Так что тут без вариантов
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Ещё до поимки Цемаха, голладнская прокуратура пофамильно выдвинула обвинения российским военным.
Цемаха в списке обвиняемых нет. Да, он - ценный свидетель, но не более...
К тому же не факт, что начал бы говорить...
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Та да раскажи, теперь ты привлечёшь к ответсвенности лишь собственного кота за обоссаные тапки. Благодаря ЗЕсепаратистам ***** теперь спокойно все следы заметёт.
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Прокуратура Нидерландов ещё до похищения Цемаха пофамильно назвала подореваемых российских убийц. Им могут сделать - "ихтамнет" по-настоящиму. Но следы уже не замести...
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Предатель Цемах теперь расскажет что к чему
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Не так надо, НАТО :

"Вместе с тем остаётся важным привлечь к ответственности представителей правящей верхушки россии за 14 тысяч смертей в Украине с 2014 по 2019 годы, имевших место вследствие неспровоцированной российской агрессии и последующей оккупации и аннексии части территории Украины".

Да, это было бы далеко от дипломатиии (по сути ультиматум с угрозой), поэтому быть может и неконструктивно звучит в данный момент, но это было бы честно и правильно.
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Следствие завершили - обвиняемых огласили, Путин ведёт негласные переговоры с премьером Нидерландов...
Всё идёт к тому, что Россия будет платить компенсацию жертвам.
Не признает обвинений, но из "гуманитарных соображений" заплатит.
Вот, такая истина на сегодня.
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Судя по последним действиям Зеленского, скоро офис клоуна и Хомчак признают то, что боинг сбил украинский СУ-25 или украинский БУК, который любезно предоставила украинцам РФ.
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