 Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие, - Чернышов о подготовке обмена

"Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие в том, чтобы сегодняшнее (обмен удерживаемыми лицами прошел 7 сентября. - Ред.) радостное событие состоялось", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Чернышова.

Помимо работников АТЦ СБУ и ГУИС, он поименно перечислил недавно назначенного первого замглавы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого, руководителей ГУИС Александра Крикушенко, Владимира Мелюхова и Алексея Бондаренко, а также директора Департамента Минюста Илью Лозинского.

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"А нашим ребятам, которые вернулись, хочу сказать: "Добро пожаловать домой!", - резюмировал Чернышов.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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