EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  560  24
Материалы по теме:
Все про:Минюст (1431) обмен (783) пленные (528) Чернышов (28)

 Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие, - Чернышов о подготовке обмена

Экс-замминистра юстиции Денис Чернышов поблагодарил за помощь в организации и проведении обмена удерживаемыми лицами сотрудников Антитеррористического центра СБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы и Минюста.

"Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие в том, чтобы сегодняшнее (обмен удерживаемыми лицами прошел 7 сентября. - Ред.) радостное событие состоялось", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Чернышова.

Помимо работников АТЦ СБУ и ГУИС, он поименно перечислил недавно назначенного первого замглавы Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого, руководителей ГУИС Александра Крикушенко, Владимира Мелюхова и Алексея Бондаренко, а также директора Департамента Минюста Илью Лозинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец "Айдара" Алиев

"А нашим ребятам, которые вернулись, хочу сказать: "Добро пожаловать домой!", - резюмировал Чернышов.

Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие, - Чернышов о подготовке обмена 01

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Также читайте: Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

Источник: https://censor.net.ua/n3147130
 
   
 Топ комментарии
 
ага, 100500 освободил Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие, - Чернышов о подготовке обмена - Цензор.НЕТ 1283 жгите еще
 показать весь комментарий
 
Добре, що українці повернулися додому. Але не треба приписувати перемогу новій владі, бо це почалося значно раніше. Ціну цього обміну ми також будемо знати лише через деякий час.
 показать весь комментарий
 
да. Порох сумел бы использовать эти козыри иначе
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ага, 100500 освободил Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие, - Чернышов о подготовке обмена - Цензор.НЕТ 1283 жгите еще
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Здал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
...він їх продав
 показать весь комментарий
 
 
а крити нічим, зюзіки
ги
шо там, зюзя - ще не всі вимоги пуйла виконав?
ну, ще виконає, не засмучуйтесь
 показать весь комментарий
 
 
Ну по крайній мірі, трошки прикрутив бізнес медведчука, та вигнав його з переговорників, можливо, ще почне садити новінських, бойок, геп, доп, свинарчуків, пашинських та інших друзів, та бізнес партнерів порошенка.
 показать весь комментарий
 
здав лише Іловайськ, Дебальцево та ДАП, а так більш нічого не здав
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, кто там был "за кулисами" еще кроме Зеленского и его "Господина Президента" как любит говорить Зеленский Путину?
 показать весь комментарий
 
 
Очень много кого
Сотрудники МИДа например
Спецслужбы
 показать весь комментарий
 
 
Добре, що українці повернулися додому. Але не треба приписувати перемогу новій владі, бо це почалося значно раніше. Ціну цього обміну ми також будемо знати лише через деякий час.
 показать весь комментарий
 
 
Узники были освобождены благодаря переговорам и работе Президента. Так и только так.
И большое счастье что у руля страны стал настоящий патриот, крепкий хозяйственник и просто честный человек!
 показать весь комментарий
 
"настоящий патриот, крепкий хозяйственник и просто честный человек" - 2

перший - в Ростові
 показать весь комментарий
 
 
с дуба упал? крепкий хозяйственник Хочу поблагодарить тех, кто был за кулисами, но принимал непосредственное участие, - Чернышов о подготовке обмена - Цензор.НЕТ 178

и просто честный человек! - ты издеваешься над ЗЕБЕней ?



Наши вернулись домой благодаря Президенту Порошенко, а не преЗику ЗЕБЕне
благодаря
1 Гамбургскому счету
2 Похищению Цемаха
Обе эти операции готовились не один месяц, еще при Порохе
 показать весь комментарий
 
 
За Надю Савченко теж заплатили життям. Але Пороха не корили цем.
 показать весь комментарий
 
 
Твой порох послал моряков в плен, а Владимир Александрович их освободил.
 показать весь комментарий
 
"крепкий хозяйственник"? Ну тогда точно Ростов конечная станция, если успеет смыться конечно.
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі, то це не перемога. Це спецоперація, яку розіграв ***** з Україною.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно. Тому лише згодом стане відомим те, що зараз приховано складним обміном полонених.
 показать весь комментарий
 
 
да. Порох сумел бы использовать эти козыри иначе
 показать весь комментарий
 
 
Когда при Порошенко завершались проекты, значительный объём которых был выполнен предыдущей властью, то никто об этом не вспоминал, а Пётр Алексеевич торжественно и помпезно рапортовал о достижениях, все заслуги приписывая своему правлению.
 показать весь комментарий
 
"при Порошенко завершались проекты, значительный объём которых был выполнен предыдущей властью..."
Проснитесь, сэр
У Вас ночной кошмар
 показать весь комментарий
 
Это кошмар для порохоботов. А я говорю реальные вещи.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх