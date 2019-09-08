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 Политика Украины, За рубежом
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 Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах 9 сентября, - Ле Дриан

Основной темой переговоров Франции и РФ в формате "2+2" 9 сентября станет конфликт в Украине.

Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.

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"Приоритеты будут включать в себя от укрепления режима прекращения огня до вывода тяжелых вооружений (на линии разграничения на Донбассе. - Ред.), разминирование и неотложные гуманитарные меры для жителей Донбасса", - отметил министр.

Также он призвал активизировать усилия для выполнения минских договоренностей, чтобы добиться обмена всех лиц, оказавшихся в заключении в результате конфликта.

9 сентября в Москве состоится заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" - с участием глав Минобороны и МИД.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что это первые подобные переговоры между Москвой и Парижем после 2014 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147129
 
 
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Какой такой конфликт зелёная шмаркля уже с кацапами целуеца во всю. Скоро будет рихвирендум за дружбу с Рациюшкой. 73% ЗЕбилов уже все в ожидании.
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об Украине без Украины
это уже и не новость в общем то
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А зачем нужна Украина? Европа уже давно просекла позицию ЗЕсепаров. Она и раньше подмахивала кацапам, ну а теперь если сами ЗЕсепары за дружбу с Рациюшкой то отмена санкций лишь вопрос ближайшего времени.
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Не "Конфликт в Украине" а российско украинская война. Правильный диагноз половина лечения. Черт сидит в деталях. Называйте вещи своими именами. В Украине нет никакого конфликта.
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Какие диагнозы? Доктор сказал в морг - значит в морг.
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Они осознанно правильно говорят. Это позиция новой ЗЕкоманды - именно конфликт в Украине. Никакой войны с РФ нет.
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Одна аннексия Крыма это уже по международным законам война. Но этим деятелям законы не указ.
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1 апреля Геша Кернес требовал убрать палатку волонтеров с главной площади Харькова, которая простояла 5 лет. На ней плакат, типа "Война, Россия враг, Победа,Ура...! Жидок, нос по ветру--"у нас нет никакой войны, у нас внутренний конфликт. у нас новый **********, он хочет мира...."
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Не буває дрібниць та помилок, коли говорить дипломат такого рангу, як Ле Дріан. Тобто Франція цілеспрямовано стала на бік росії і хоче знищити репутаію України. Зрозуміло чому так відбувається?
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Абсолютно зрозумило. Россия - это неиссякаемый запас природных ресурсов, под управлением компрадорской буржуазии, встроенной в европейскую экономику. Газ-нефть туда, денежки в Москву, в руках подержали, чуть-чуть на прокорм пиплу оставили, остальное - обратно, в парижы и берлины. Да и у пипла тоже денежки ненадолго задержатся - кто машинку немецкую прикупит, кто стиралочку итальянську. Вин-вин. А Украина что? Ни сала, ни шерсти
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Очередной Ле Дуриан выср@лся на счет "конфликта в Украине". Подкуйловников в Европе- не перечесть. Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российских переговорах 9 сентября, - Ле Дриан - Цензор.НЕТ 1880
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Отчасти Украина сама виновата назвав войну с агрессором Антитеррористической Операцией (АТО).
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Так вот от кого зависит принятие закона про амнистию террористов про который нам рассказывал арахноид смотрящий за зебильным стадом в раде. На этой встрече похоже и будет писаться текст закона, за который зебильное стадо весело блея проголосует под дружные овации наших западных "друзей".
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7 сентября 2019
Раскрыты подробности разговора Путина и Зеленского.
В Кремле прокомментировали телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Сообщение опубликовала пресс-служба российского лидера. Главы государств позитивно оценили состоявшееся в субботу, 7 сентября, одновременное освобождение заключенных.
Также Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта.».
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После того как ЗЕкловун полностью прогнулся под ***** теперь будет только конфликт в Украине, а скоро и вовсе прямо скажут что гражданская война. Эта ЗЕшобла 100% работает на Кремлядь, это уже очевидно. Да и думаю уже все поняли - санкции против Рашки уже больше не продлят.
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