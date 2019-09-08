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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность, - Корбан об обмене между Украиной и РФ

Экс-глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан уверен, что состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - это "правильная во всех смыслах история".

Об этом Корбан сообщил на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно это не политическая история. Это больше о судьбах.

О людях.

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И сегодня Зеленский поступал не как политик, что импонирует большинству.

Да, можно долго говорить о национальных интересах, о европейских партнерах, о союзниках и соратниках.

Но сегодня Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность.

И это больше, чем политика.

Это спасение судеб.

И это правильная во всех смыслах история.

На фоне происходящих событий легко сравнивать отношение экс-президента Порошенко к подобным ситуациям.

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Для Порошенко эти люди не имели значения. Он рассматривал пленных как расходный материал или просто как очередной стеклянный пиар. Возможно, он преследовал наивысшие государственные интересы, но мне об этом мало что известно.

Сейчас я понимаю главное.

Зеленский состоялся как человек способный принять непростое решение.

И спасибо за хорошую работу, ребята!", - подчеркнул Корбан.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147128
 
   
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Да ладно, эта работа была сделана до Зеленского, он просто пожинает её плоды.
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Було зроблено лише половина - люди були у полоні.
Зеленський зробив другу частину - привіз їх додому.
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Может в еврейских кругах рейдеров и аферистов эти дифирамбы как то приподнимут, но в данном случае...))) ПЗДЦ! Три паспорта гражданина Израиля, а как магнитом тянет в Украину. Маца дешевле?
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Корбан знает , о чем говорит, он обменял и возвратил в Украину сотни пленных ...
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При Порошенко тоже много меняли - давайте вспомнить, как большую группу поменяли, где был Герой Украины подпольщик Владимир Жемчугов.
Обмен пленными - не тот расклад, где надо меряться, кто больше любит людей или Украину.
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Україна підписала капітуляцію задля того, щоб тупий, як бот, єврей покрасувався в телевізорі.
Санкції з кацапів буде знято протягом року, вони знову назбирають бабла і попруть на захід. Скоріше за все на Мінськ, але може і відразу на Київ.
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Угу. Заключив с Рашкой перемирие, запретив нашим стрелять и за месяц которого было убито двадцать и ранено еще до полу чотни наших солдат, Зеленский таким образом показал что жизнь украинца для него что то значит? Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность, - Корбан об обмене между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 7225
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Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность- ето когда суды отпускают убийц и боевиков на волю, заплатив лишь пару тысяч долларов штрафа. Все что нужно знать про цену жизни в Украине.
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...Дехто підозрює, що пан Трамп знову прислуговується перед паном Путіном, який займається підривом української демократії та незалежности. Та нам повідомили, що президент США має інший та більш шкурний інтерес: він намагається змусити пана Зеленського втрутитися в американські президентські вибори 2020 року, розпочавши розслідування проти провідного кандидата демократів, Джо Байдена. Пан Трамп не просто вимагає допомоги України для своєї президентської кампанії, він використовує американську військову допомогу країні, яка вкрай її потребує, аби спробувати її змусити до цього.

Минулого місяця New York Times наводила слова Рудольфа Джуліані, особистого адвоката пана Трампа, про тиск на пана Зеленського, він казав, що він зустрівся у Мадриді з близьким соратником українського лідера і наполіг на відновленні розслідування проти пана Байдена та його сина. Зокрема, Гантер Байден був членом правління однієї української газової компанії, а Джо Байден, бувши віце-президентом, настояв на відставці генпрокурора України (йдеться про Віктора Шокіна - прим. Radio Lemberg), який вів розслідування проти тієї фірми.

Пан Джуліані також хоче перевірити підозри, що оприлюднення виплат однією українською політичною партією (йдеться про Партію Регіонів - прим. Radio Lemberg) на користь Пола Манафорта, очільника виборчої кампанії пана Трампа у 2016 році, були частиною спроби завалити кандидатуру пана Трампа. Іншими словами, соратники Трампа хочуть, аби українське керівництво довело, що Україна дарма виступала проти пана Трампа під час американських виборів 2016 року, мало того, вони хочуть аби Україна виступила на його користь у 2020.

Та пан Зеленський не здатен виконати жодну з вимог. Адже оприлюднення справ Манафорта зробив український депутат (йдеться про Сергія Лещенка - прим. Radio Lemberg), який боровся за внутрішні реформи, а не за Гілларі Клінтон. А справу Байдена, проти якого вже ведеться розслідування українськими правоохоронцями, взагалі шито білими нитками. Бо колишній віце-президент був лише одним з багатьох західних високопосадовців, які наполягали на відставці генпрокурора, якого звинувачували у блокуванні антикорупційних заходів.

Білий Дім заявляє, що пан Трамп призупинив військову допомогу Україні з метою її ревізії. Та як повідомила агенція CNN, Міністерство оборони США вже вивчило це питання та рекомендувало відновити допомогу Україні. Та пан Трамп досі бездіє. Якщо його впертість має якесь інше підґрунтя, ніж примус іноземного керівництва допомогти його переобранню, то він має про це відкрито сказати. - https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/is-trump-strong-arming-ukraines-new-president-for-political-gain/2019/09/05/4*******-cffa-11e9-8c1c-7c8ee785b855_story.html?noredirect=on
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Порошенко вернул из плена больше 3000 пленных. причем в основном из подвалов лугандона где условия совсем не такие как в кацапских тюрьмах
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Кого он мог вернуть под юбкой жены Марины? Трепло
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Значит он договаривался напрямую с сепаратистами Лугандона?
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Пропустили в назві слово- "жизнь и свобода гражданина Путина..."
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что за бред он пишет.
Порох тоже менял пленных!и намного больше вернул людей!
а ***** принципиально не хотел отдавать людей Пороху...так что не надо бред нести.
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З рашки порох привіз гадю та гену,обоє консерви калібровані.
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