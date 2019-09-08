 Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность, - Корбан об обмене между Украиной и РФ

Об этом Корбан сообщил на своей странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно это не политическая история. Это больше о судьбах.

О людях.

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И сегодня Зеленский поступал не как политик, что импонирует большинству.

Да, можно долго говорить о национальных интересах, о европейских партнерах, о союзниках и соратниках.

Но сегодня Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность.

И это больше, чем политика.

Это спасение судеб.

И это правильная во всех смыслах история.

На фоне происходящих событий легко сравнивать отношение экс-президента Порошенко к подобным ситуациям.

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Для Порошенко эти люди не имели значения. Он рассматривал пленных как расходный материал или просто как очередной стеклянный пиар. Возможно, он преследовал наивысшие государственные интересы, но мне об этом мало что известно.

Сейчас я понимаю главное.

Зеленский состоялся как человек способный принять непростое решение.

И спасибо за хорошую работу, ребята!", - подчеркнул Корбан.

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

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