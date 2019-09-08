 Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, - Макрон об обмене между Украиной и РФ

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели. Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе] для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений", - говорится в заявлении.

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В Twitter Макрон написал, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова.

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена удерживаемыми лицами, проведенного сегодня между Россией и Украиной. Мы всегда были на его стороне", - заявил президент.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.