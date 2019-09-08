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 Политика Украины, За рубежом
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 Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, - Макрон об обмене между Украиной и РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели. Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе] для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений", - говорится в заявлении.

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В Twitter Макрон написал, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова.

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена удерживаемыми лицами, проведенного сегодня между Россией и Украиной. Мы всегда были на его стороне", - заявил президент.

Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, - Макрон об обмене между Украиной и РФ 01

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147127
 
   
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прогресс и реализация мюнхенского компонента Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, - Макрон об обмене между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 674
Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, - Макрон об обмене между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 4194
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"Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога"
следующий решающий шаг - снятие этих противных санкций с кацапии. ведь она так миролюбиво обменяла невиновных украинцев на своих террористов и шпионов.
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какой еще диалог?! просто забрали нескольких своих граждан! одну россиянку просто схватили за бизнес ее мужа, сбу хотело денег!
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им договариваться надо с Донбассом, где они подлыми методами убили несколько лидеров! Гиви хоронило 80 тысяч дончан! успехов
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США и Европа всецело поддерживают политику Владимира Александровича!
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