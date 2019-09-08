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 Политика Украины
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 Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец "Айдара" Алиев

Бывший в плену бывший боец "Айдара" Александр Алиев уверен, что возвращать нужно всех пленных и любой ценой.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению и я прошел плен. Что я думаю об обмене:

1) можно воевать зная, что страна будет бороться за твоё возвращение в случае чего. Можно воевать зная, что страна позаботится о твоей семье в случае чего...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики, - снайпер Воборникова

На сегодня это есть. И это отличная мотивация для бойца!

2) возвращать нужно всех, любой ценой. И хороших и плохих. Хороших освобождать, награждать и т.д. Плохих судить, расследовать, что там и как. Но забрать всех и разбираться самим. Еще раз - мотивация для хороших, демотивация для вероятных дезертиров, зная, что вернут и накажут.

3) не подпускать журналистов и "добрых самаритян" на пушечный выстрел к освобожденным. Особо наглых бить электрошокером.

Люди были в изоляции от общества. Очень долго. Для них много публики и 100/500 раз давать интервью это пытка.

4) не лепить из хлопцев какие-то свои образы. Это обычные люди. Налепят героев, через год устанут и обзвут хз кем. Им это не нужно.

Также читайте: Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых

5) минимум полгода - год им всем нужна реабилитация. Не воспринимать всерьез никаких заявлений... Через год они все осмыслят все произошедшее и будут другими", - отмечает бывший пленный.

Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец Айдара Алиев 01

Отметим, что Александр Алиев вместе с другом Тарасом Синяговским - первые раненые, поступившие в Полтавский военный госпиталь. Оба служили в добровольческом батальоне "Айдар". Получили ранения в одном бою и попали в плен к луганским сепаратистам. После освобождения обоих доставили в госпиталь родного города. Им удалось позвонить родным, которых попросили связаться с Красным Крестом. Благодаря этому попали в списки первых тридцати пленных, которых освободил Владимир Рубан, этим тогда занимавшийся, пишут Факты.

Читайте также: "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147126
 
   
 Топ комментарии
 
Интересы государства - это его граждане в первую очередь
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еще один далбоеб который готов на все любой ценой, ну иди жопу поцелуй хуйлу, это же ведь любой ценой
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1) можно воевать зная, что страна будет бороться за твоё возвращение в случае чего. Можно воевать зная, что страна позаботится о твоей семье в случае чего Источник: https://censor.net.ua/n3147126

Один из важнейших моментов
Да воевать хорошо когда у тебя сзади надежный тыл, когда ты знаешь, что тебя не бросят в случае чего
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еще один ******* который готов на все любой ценой, ну иди жопу поцелуй *****, это же ведь любой ценой
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а можно за освобождение захваченного отдыхающего в Крыму пляжника воду дать в Крым ?
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для этого нужный полный курс оскотинивания населения с майданом, мечтой сесть на шею европы, внешнее управления штатами ....
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вот счас кто то в бан улетит, за такую правду, догадайся кто
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еще четким отжатием Крыма, ну семь перемог
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Лугандонец, ты понимаешь, что ты не на горловском городском сайте ?
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зелебот, блин!!!а как же интересы государства???
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Интересы государства - это его граждане в первую очередь
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на самом деле тут все очень сложно и неоднозначно...
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На самом деле, Серёжа, все не так уж и сложно
В демократических государствах жизнь граждан - высшая ценность. В недемократических - бабы ещё нарожают
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Погибший Захарченко и Гиви - граждане Украины.

Расскажи мне, что их жизнь была для меня высшей ценностью
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До чего ж ты упоротый, жесть

Конституцию открой, там написано, что высшей ценностью является человеческая жизнь

В ЕС та же песня

Не нравится? Езжай туда, где такого нет

Там будешь гражданами разбрасываться

И да, Гиви и Захарченко посадили бы, попади они в руки украинских военных. Задержание - суд - сроки.
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интересы государства это не жизнь граждан, есть случаи когда государства жертвуют жизнями ради сохранения миллионов жизней
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1) можно воевать зная, что страна будет бороться за твоё возвращение в случае чего. Можно воевать зная, что страна позаботится о твоей семье в случае чего Источник: https://censor.net.ua/n3147126

Один из важнейших моментов
Да воевать хорошо когда у тебя сзади надежный тыл, когда ты знаешь, что тебя не бросят в случае чего
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Израильтяне за одного своего 1000 арабов выпускали и нормально, а тут такой вой поднялся! Люди вернулись домой, к семьям и оказывается это плохо?! Да вы мля очумели!!
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Какой вой,это проплаченные порохоботы сидят!!!Они будут во всем видеть плохое
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ты хочешь зачать от вазелина? или от богдана?
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ВОТ НАСТОЯЩИЙ ОТВЕТ ПРИМИТИВНОГО ,ВАТНОГО ПОРОХОБОТА-ИНТЕЛЛЕКТОМ И НЕ ПАХНЕТ!!!!!
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"Это давно поняли там, где проблема пленных и их обмена давно известна - в Израиле. Тут меня могут спросить - а как же самый известный у нас обмен солдата Гилада Шалита на сотни палестинских бандитов? Как всегда в таких случаях, чтобы понять происходившее там, надо знать, кто что делал, где, как и почему.
Так вот. Во-первых многие в Израиле были против обмена, особенно учитывая то, что этот "герой" просто уснул на посту, почему и попал в плен, а вот его товарищей, сон которых он охранял просто убили. Но это не важно. Важно, говорили противники обмена, что вы спасаете одного, а приведет это к гибели сотен - и оказались правы. Конечно экзальтированные деятели искусств трясли ресницами, охали и ахали и рассказывали, как, наконец, они будут хорошо спать, зная "что наш мальчик дома". А через некоторое время сотни семей, потерявшие родных вследствие действий выпущенных террористов, уже никогда не смогли спать спокойно. Не говоря уже про тех, кто пострадал ранее, за что бандитов и посадили в своё время. Во-вторых. Знаете, если бы моего сына убил выпущенный в обмен террорист, я бы доказал, что так делать нельзя и пришил бы и самого обмененного и его деятельного папу. Но тогда израильские СМИ, по которым бегал папа Гилада, устроили форменную травлю и истерию. И между правильным поступком и давлением СМИ плюс популярность бонусом, премьер Нетаньяху выбрал второе. Кстати, у нас сейчас тоже флюгерные журналисты толпой и сталкиваясь лбами бросились поддерживать единственноправильнорешениепрезидента."
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Порохоботы у вас пошла 3-я смена работы!!!)))) На 3-й смене больше платят?)))
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надю в президенты! сенцов - символ перемоги! гриб - лидер борьбы с угнетением секс меньшинств! Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец "Айдара" Алиев - Цензор.НЕТ 1403
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Любой ценой? Тоесть пожертвовать другими ради освобождения избранного?
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как то вспомнилось "спасти рядового райана" фильм известный
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Как будто победить любой ценой это не жертвовать другими сидя жопой на диване ради освобождения избранных, коих в любом государстве при любой войне всегда на порядок больше, чем воюющих.
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береги себя, боец. А то тут снайперша бродит с гранатами, грозит зрадников взорвать.
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Мечта любого террориста когда жертва пытается откупиться любой ценой. Для етого терроризм и существует. Почему то адекватные люди пришли к мнению за многие десятки лет что с террористами нельзя договариваться. Попытки же делать освободить военным путем или встречным захватом семей террористов даже приветствуются. Но в любом случае террорит должен быть наказан и нивкоем случае не испытать ейфорию от безнаказанности.
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Оперування поняттям =за будь-яку ціну=, доведене до абсолютизму - не безпечне.
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2) возвращать нужно всех, любой ценой. И хороших и плохих. Хороших освобождать, награждать и т.д. Плохих судить, расследовать, что там и как. Но забрать всех и разбираться самим. Еще раз - мотивация для хороших, демотивация для вероятных дезертиров, зная, что вернут и накажут. Источник: https://censor.net.ua/n3147126

Тоже важный момент

Вообще все пункты что он перечислил важные
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Приз за лучший фильм конкурса "Горизонты" в Венеции получила "Атлантида" Валентина Васяновича.
Действие происходит в 2025 году. Война окончена. Крымский мост рухнул. На границе с Россией строят стену с колючей проволокой. На месте боевых действий отравлена вода и непоправимо испорчена экология. Главный герой - бывший солдат, а теперь волонтер, занимающийся эксгумацией и транспортировкой трупов, оставшихся после войны. Он страдает от посттравматического синдрома.
Валентин Васянович ранее был известен как оператор "Племени" Мирослава Слабошпицкого. Получая награду, он сказал, что сегодня большой день, поскольку Олег Сенцов наконец-то оказался на свободе.
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Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец "Айдара" Алиев - Цензор.НЕТ 2820любой ценой?хм...так,а смысл тогда в сопротивлении?
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