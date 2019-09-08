 Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец "Айдара" Алиев

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению и я прошел плен. Что я думаю об обмене:

1) можно воевать зная, что страна будет бороться за твоё возвращение в случае чего. Можно воевать зная, что страна позаботится о твоей семье в случае чего...

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На сегодня это есть. И это отличная мотивация для бойца!

2) возвращать нужно всех, любой ценой. И хороших и плохих. Хороших освобождать, награждать и т.д. Плохих судить, расследовать, что там и как. Но забрать всех и разбираться самим. Еще раз - мотивация для хороших, демотивация для вероятных дезертиров, зная, что вернут и накажут.

3) не подпускать журналистов и "добрых самаритян" на пушечный выстрел к освобожденным. Особо наглых бить электрошокером.

Люди были в изоляции от общества. Очень долго. Для них много публики и 100/500 раз давать интервью это пытка.

4) не лепить из хлопцев какие-то свои образы. Это обычные люди. Налепят героев, через год устанут и обзвут хз кем. Им это не нужно.

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5) минимум полгода - год им всем нужна реабилитация. Не воспринимать всерьез никаких заявлений... Через год они все осмыслят все произошедшее и будут другими", - отмечает бывший пленный.

Отметим, что Александр Алиев вместе с другом Тарасом Синяговским - первые раненые, поступившие в Полтавский военный госпиталь. Оба служили в добровольческом батальоне "Айдар". Получили ранения в одном бою и попали в плен к луганским сепаратистам. После освобождения обоих доставили в госпиталь родного города. Им удалось позвонить родным, которых попросили связаться с Красным Крестом. Благодаря этому попали в списки первых тридцати пленных, которых освободил Владимир Рубан, этим тогда занимавшийся, пишут Факты.

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Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.