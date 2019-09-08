 Возвращать нужно всех, любой ценой, - экс-боец "Айдара" Алиев

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению и я прошел плен. Что я думаю об обмене:
1) можно воевать зная, что страна будет бороться за твоё возвращение в случае чего. Можно воевать зная, что страна позаботится о твоей семье в случае чего...
На сегодня это есть. И это отличная мотивация для бойца!
2) возвращать нужно всех, любой ценой. И хороших и плохих. Хороших освобождать, награждать и т.д. Плохих судить, расследовать, что там и как. Но забрать всех и разбираться самим. Еще раз - мотивация для хороших, демотивация для вероятных дезертиров, зная, что вернут и накажут.
3) не подпускать журналистов и "добрых самаритян" на пушечный выстрел к освобожденным. Особо наглых бить электрошокером.
Люди были в изоляции от общества. Очень долго. Для них много публики и 100/500 раз давать интервью это пытка.
4) не лепить из хлопцев какие-то свои образы. Это обычные люди. Налепят героев, через год устанут и обзвут хз кем. Им это не нужно.
5) минимум полгода - год им всем нужна реабилитация. Не воспринимать всерьез никаких заявлений... Через год они все осмыслят все произошедшее и будут другими", - отмечает бывший пленный.
Отметим, что Александр Алиев вместе с другом Тарасом Синяговским - первые раненые, поступившие в Полтавский военный госпиталь. Оба служили в добровольческом батальоне "Айдар". Получили ранения в одном бою и попали в плен к луганским сепаратистам. После освобождения обоих доставили в госпиталь родного города. Им удалось позвонить родным, которых попросили связаться с Красным Крестом. Благодаря этому попали в списки первых тридцати пленных, которых освободил Владимир Рубан, этим тогда занимавшийся, пишут Факты.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
В демократических государствах жизнь граждан - высшая ценность. В недемократических - бабы ещё нарожают
Расскажи мне, что их жизнь была для меня высшей ценностью
Конституцию открой, там написано, что высшей ценностью является человеческая жизнь
В ЕС та же песня
Не нравится? Езжай туда, где такого нет
Там будешь гражданами разбрасываться
И да, Гиви и Захарченко посадили бы, попади они в руки украинских военных. Задержание - суд - сроки.
Один из важнейших моментов
Да воевать хорошо когда у тебя сзади надежный тыл, когда ты знаешь, что тебя не бросят в случае чего
Так вот. Во-первых многие в Израиле были против обмена, особенно учитывая то, что этот "герой" просто уснул на посту, почему и попал в плен, а вот его товарищей, сон которых он охранял просто убили. Но это не важно. Важно, говорили противники обмена, что вы спасаете одного, а приведет это к гибели сотен - и оказались правы. Конечно экзальтированные деятели искусств трясли ресницами, охали и ахали и рассказывали, как, наконец, они будут хорошо спать, зная "что наш мальчик дома". А через некоторое время сотни семей, потерявшие родных вследствие действий выпущенных террористов, уже никогда не смогли спать спокойно. Не говоря уже про тех, кто пострадал ранее, за что бандитов и посадили в своё время. Во-вторых. Знаете, если бы моего сына убил выпущенный в обмен террорист, я бы доказал, что так делать нельзя и пришил бы и самого обмененного и его деятельного папу. Но тогда израильские СМИ, по которым бегал папа Гилада, устроили форменную травлю и истерию. И между правильным поступком и давлением СМИ плюс популярность бонусом, премьер Нетаньяху выбрал второе. Кстати, у нас сейчас тоже флюгерные журналисты толпой и сталкиваясь лбами бросились поддерживать единственноправильнорешениепрезидента."
Тоже важный момент
Вообще все пункты что он перечислил важные
Действие происходит в 2025 году. Война окончена. Крымский мост рухнул. На границе с Россией строят стену с колючей проволокой. На месте боевых действий отравлена вода и непоправимо испорчена экология. Главный герой - бывший солдат, а теперь волонтер, занимающийся эксгумацией и транспортировкой трупов, оставшихся после войны. Он страдает от посттравматического синдрома.
Валентин Васянович ранее был известен как оператор "Племени" Мирослава Слабошпицкого. Получая награду, он сказал, что сегодня большой день, поскольку Олег Сенцов наконец-то оказался на свободе.