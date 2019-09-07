 Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Нидерланды выразили глубокое сожаление тем, что Украина выдала России подозреваемого по этому делу. Он был допрошен перед тем, как отправиться в Москву, но следственная группа хотела бы иметь возможность провести его повторный допрос.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Но шо поделать, между жизнью украинцев и «ещё раз допросить Цемаха» Украина выбрала украинцев
Нидерланды в аналогичных условиях выбрали бы тоже нидерландцев.
«Горжусь тем, что отвоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», - добавил политик.
По словам Порошенко, освобождение украинцев - чрезвычайно радостное событие, но Украине важно сейчас не расслабляться, ведь враг по-прежнему рядом.
«Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции», - подытожил Порошенко.
Голландские гниды очень любят российские денежки.
повторяю - ПОСЛЕ того как вазелин ДОГОВОРИЛСЯ с ****** на фронте ПОГИБЛИ несколько украинских воинов. Еще раз - ПОСЛЕ договоренностей погибли украинцы. Они об этом ДОГОВАРИВАЛИСЬ?
дошло или надо в картинках?
о чем договаривался вазелин с ****** и при чем тут твое "важность соблюдения режима прекращения огня" если после договоренностей продолжают гибнуть наши воины?
Поскольку не знаком с Вашими сексуальными предпочтениями, не понимаю Важна Вам эта тема или нет.
Задаю вопрос повторно. Важна?
если нет прекращения огня - о чем шмаркля договаривался с ******?
шоколад (именно так пишется правильно) не может быть соевым. могут быть добавки сои. этим страдает АВК но не Рошен. именно поэтому АВК не продается в ЕС а Рошен продается
ЗЕбилики вы зробылы це разом со своим дебилом приЗЕдентом.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
Тля так спішила помогти дружку, що навіть не давала провести допит ? Знадобився тиск Нідерландів ?
А головред нам писав іншу версію, вигороджував того, кого так активно підтримує ... на рашку вину перекинув, що то вона затягує ...
Скільки ще нам належить взнати ... Блазень і компашка файно =даґаварілісь=, то тільки зе-лохторат тут на піну сходив, що голандцям він ні до чого, чому раніше не приїхали ... Нема чим розуміти, що спочатку наші мали провести свої слідчі дії, так само існують формальні процедури, які беруть час і слідчі з Нідерландів не могли прилетіти через тиждень.
нашли крайних.
теперь что, между зелебилами и порохоботами фроендшафт, да ?
шмаркля согласится, к бабке не ходи.
"Можно предпринять взаимовыгодные меры, в том числе, при необходимости, в знак доброй воли, возвратить Украине задержанные корабли или обменять их на российские гражданские суда, среди которых крымский сейнер "Норд", которые незаконно удерживаются украинской стороной", - сказал Шеремет.