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 Политика Украины
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Все про:Нидерланды (840) пленные (482) Цемах (41)

 Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

Государственная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, который был доставлен в РФ в рамках обмена заключенными утром в субботу, 7 сентября.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Нидерланды выразили глубокое сожаление тем, что Украина выдала России подозреваемого по этому делу. Он был допрошен перед тем, как отправиться в Москву, но следственная группа хотела бы иметь возможность провести его повторный допрос.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также читайте: Нидерланды выразили глубокое сожаление, что Украина выдала России Цемаха

Источник: https://censor.net.ua/n3147125
 
 
 Топ комментарии
 
Украина выразила глубокое сожаление что Нидерланды проголосовали за возвращение россии в ПАРЕ
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Ой, идите на фиг, Нидерланды. Я, честно говоря, уже почти убеждена, что был сговор между Нидерландами и рашкой. Ну за два месяца можно было уже решить вопрос с допросами десять раз и экстрадицией? Или специально все затянули? Ну хотят Нидерланды торговать с парашей, ей это важнее, чем убитые люди, которые уже никого, кроме родственников не интересуют.
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Не подобається коли тебе ганяють, що зєбобіку
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А как же сначала глубокая озабоченность ?
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Немного об этом...Часы с бриллиантами, которые грабители унесли из дома Пинзеника, нашли у туриста из Грузии.Часы марки Perrelet - модель Diamond Flower Ceramic A2039/А, на циферблате которого изображен цветок с лепестками, покрытыми 54 бриллиантами.Во как Депутаты наши живут ,вот зачем им государство Украина.
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Озаботились они слабо,средне или сильно?
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У Нідорландах жила чи досі живе дочка пуйла - яєць немає затримати і обміняти?
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путя вчить зелю політиці по самі Нідерланди...зебіли,вважайте що вас також,ви ж одна команда...
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сегодня Зе выиграл бой-но вчистую проиграл сражение...пу-теперь пожинает лавры "миратворца и пабедителя"...печально...
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это то да, но ведь опираться в суде на то какие показание даст один долбень, это очень глупо было бы.
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Именно то, что если они запрашивают, то, возможно, он одно из звеньев в цепи доказательств.
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Пять років тягнути кота за коки,щоб висловити занепокоєність по якомусь цемаху.Договірняк з ****** тягнути якомога довше слідство,щоб всі рідні загиблих погодились на грошову компенсацію ,більша частина вже згодні,коли всі погодятся то і слідство закриють,на тому все і скінчится.Шо там пять років можна розслідувати.хіба що кінці ховати,як з Небесною Сотнею у нас
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Небесна Сотня усьо, тепер новий тренд Цемах. Раніше були Савченко і т.д. Троллі ловлять кайф в псевдостражданнях. Головне емоції, ******* Санта-Барбара
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ЗЕБИЛА ЗА ЯЙЦА БЕРИТЕ ЛУЧШЕ ОНО УЖЕ В ДЕСНА С БОТОКСНЫМ ПЕДОФИЛОМ ЦЕЛУЕТСЯ ПОНРАВИЛОСЬ, ТЕПЕРЬ ЗВОНИТЬ ДРУГ ДРУГУ БУДУТ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
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Украина выразила глубочайшую озабоченность по поводу нидерландского глубокого сожаления !
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північний потік нам також не підходить, однак нідерландам, як і всій практично європі пофіг наші прблеми...
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Да, сожаление, конечно, понятно

Но шо поделать, между жизнью украинцев и «ещё раз допросить Цемаха» Украина выбрала украинцев

Нидерланды в аналогичных условиях выбрали бы тоже нидерландцев.
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Яке твоє діло до життів українців, кошерне! Твій зебуїн злив Україну і похерив життя 15 тисяч українців, що загинули, відстоюючи її незалежність.
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Все же довольно странно что Цемаха еще в июне взяли, а Нидерланды озаботились его персоной по сути в последний момент.
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В деле освобождения украинцев из плена Кремля важную роль сыграл вердикт Международного морского трибунала ООН. Россия оказалась припертой к стенке и была вынуждена пойти на освобождение наших героев. О роли трибунала в деле освобождения украинских героев напомнил пятый президент Петр Порошенко.
«Горжусь тем, что отвоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», - добавил политик.
По словам Порошенко, освобождение украинцев - чрезвычайно радостное событие, но Украине важно сейчас не расслабляться, ведь враг по-прежнему рядом.
«Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции», - подытожил Порошенко.
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Президент Независимости, которая без смертей не бывает
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Катера так и не отдали, ждём как (по мнению порохоботов) завтра по всему миру начнутся аресты кацапских судов. А если не начнутся, значит про могущество решений морского трибунала они нам врали как обычно.
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Порошенко не сказал, что это хорошо, что вместо того, чтобы заставить паРашу выполнять решение трибунала и выдать безо всяких условий, Зелемойский устроил обмен, как преступников, а паРаша ещё и выиграла...
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Такое же «глубокое сожаление» как когда у нас Крым забирали или сильнее?
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Сильнее.Примерно такой же,как и малазийцы,которые попёрли на азиатско-********** форум подписывать новые контракты с ******
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На ваше глубокое сожаление, Украина ответила большой озабоченностью.
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Ну теперь то с ****** "быстро договорятся".5 лет лысого гоняли,а теперь сожалеют.
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Украинцы, вернувшиеся домой, к своим семьям, важнее!
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Сто лет назад тоже было "семейное" решение?
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А как же заявление клоуна что оно со всеми договорился ???
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а раньше было лучше, слушали нытьё соевого барыги во всех международных организациях, лодочки лепили..
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Я вже питала в інших: а коли тля казала правду ?
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Даже "лейтенант" сказал, что запрос паРаши на его выдачу это признание вины...
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Тепер ми маємо значні репутаційні втрати для України! Потім ці втрати трансформують у матеріальні, що відчує кожен українець. Ви це зробили разом, зебіли.
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Голландские гниды хором голосовали за возвращение страны-террориста россиюшки за возвращение в ПАСЕ. Страны которая убивает украинских детей на востоке, сирийских деток бомбит химическими бомбами, травит людей в Англии, убивает в Германии.
Голландские гниды очень любят российские денежки.
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а кацапы преподносят в новостях своих так-Также Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Лидеры государств подчеркнули «важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения».
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А по Вашему это не важно? - «важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения».
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с момента когда вазелин "договорился" с ****** погибло несколько украинских воинов. так о чем вазелин договорился с ******? это и есть "важность соблюдения режима прекращения" или еще нет?
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То есть эта тема всё-таки важна? Или нет? (я Вас реально не понял)
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эта "тема" до жопы. туго доходит? зеленка головного мозга?
повторяю - ПОСЛЕ того как вазелин ДОГОВОРИЛСЯ с ****** на фронте ПОГИБЛИ несколько украинских воинов. Еще раз - ПОСЛЕ договоренностей погибли украинцы. Они об этом ДОГОВАРИВАЛИСЬ?
дошло или надо в картинках?
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В Вашей виртуальной реальности достаточно поговорить по телефону и наступает мир и благоденствие? Вы Гарри Потер?
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я тебе вопрос задал кажется.
о чем договаривался вазелин с ****** и при чем тут твое "важность соблюдения режима прекращения огня" если после договоренностей продолжают гибнуть наши воины?
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Я вам задал вопрос - "важно соблюдать прекращение огня?" Вы ответили: "эта "тема" до жопы."
Поскольку не знаком с Вашими сексуальными предпочтениями, не понимаю Важна Вам эта тема или нет.
Задаю вопрос повторно. Важна?
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нет никакого прекращения огня. не доходит? какие же вы тупые!!!!!!
если нет прекращения огня - о чем шмаркля договаривался с ******?
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Барыга с ****** тоже договорился по Иловайску.Сколько людей полягло?
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Хомчак бежал до окончания переговоров, кроме того, никто в Иловайск добробаты не направлял и ВСУ вступили только потому, что надо было добробаты спасать, а никакой операции по освобождению Иловайска не готовили. Так, что у добробатов был другой Верховный Главнокомандущий...
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Шо ты несёшь? А о "зелёном корридоре" хто договаривался? Барыга
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Он там в другом месте нам не ответил почему он добровольцем воевать не пошёл
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Кацапка, так твоя бывшая подруга Татьяна Помелова поняла - что ты из себя представляешь?
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Зебил, пока решение не принято, всё это только переговоры...
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Ну и шо ж его не привлекли после этого к ответственности? Или 4,5 года не хватило? Или ты брешешь? 😁
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Его реально никто не понимает.Он на зарплате.Пи..еть не мешки ворочить
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я же сказал тебе уже - у тебя мозг макаки - поэтому и не понимаешь. иди зеленый банан пожуй
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Ну,у тебя он вообще отсутствует.Там один шЫкалад соевый
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для тупых
шоколад (именно так пишется правильно) не может быть соевым. могут быть добавки сои. этим страдает АВК но не Рошен. именно поэтому АВК не продается в ЕС а Рошен продается
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для таких заявлений нужно участвовать в конфликте, а у вас гражданская война! даже рф приходится спасать ваших граждан, обменивая их на разных имбицилов и террористов
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он 2.5 месяца был в руках сбу и следствия! на кого рассчитан этот дешевый спектакль?
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теперь его отправят в лугандон или скажут что он там, а так как он гражданин Украины и находиться будет на территории Украины, кацапы скажут че до нас достебались с них и спрашивайте.

ЗЕбилики вы зробылы це разом со своим дебилом приЗЕдентом.
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Вариант слишком сложен для кацапов. Они просто пошлют голландцев нахрен и те утрутся.
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а шо там сложного сказать что он уехал на ПМЖ.
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Це яка за ліком "перемога" ?

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Тля так спішила помогти дружку, що навіть не давала провести допит ? Знадобився тиск Нідерландів ?

А головред нам писав іншу версію, вигороджував того, кого так активно підтримує ... на рашку вину перекинув, що то вона затягує ...

Скільки ще нам належить взнати ... Блазень і компашка файно =даґаварілісь=, то тільки зе-лохторат тут на піну сходив, що голандцям він ні до чого, чому раніше не приїхали ... Нема чим розуміти, що спочатку наші мали провести свої слідчі дії, так само існують формальні процедури, які беруть час і слідчі з Нідерландів не могли прилетіти через тиждень.
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о, та Ви джерело конспірологічних теорій? Купуйте слонів і надалі.
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Партия дураков у нас самая многочисленная. Нідерланди висловили глибокий жаль, що Україна видала Росії Цемаха - Цензор.НЕТ 6153
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ну, слава Богу!
нашли крайних.
теперь что, между зелебилами и порохоботами фроендшафт, да ?
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Порохоботы, не расстраивайтесь...вам выродкам еще тыщу раз предстоит кирпичами црать, пожалейте свою дупу, не железная поди!
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Украинцы продолжают ездить в рашку... Ничего не мешает Путину набрать ещё десяток заложников. Чем ответит Зе ? Больше таких Цимахов нету... Нідерланди висловили глибокий жаль, що Україна видала Росії Цемаха - Цензор.НЕТ 7476 А для мира потерян ценный свидетель !
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вот на срамблере озвучили как все закончится.
шмаркля согласится, к бабке не ходи.

"Можно предпринять взаимовыгодные меры, в том числе, при необходимости, в знак доброй воли, возвратить Украине задержанные корабли или обменять их на российские гражданские суда, среди которых крымский сейнер "Норд", которые незаконно удерживаются украинской стороной", - сказал Шеремет.
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Обмен 2-х новых катеров и неплохого буксира на старую лоханку "Норд" вполне выгоден.
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Аха ха ха уже двух "новых катеров и неплохого буксира", аха ха ха просто жесть, а когда был презом Порох это были корыта и помойки, а теперь вуаля "неплохой буксир и новые катера". Зебилы такие зебилы.
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вся гейропа аплодує Зе тепер можна торгувати з рашкою вона миротворець віддала укробандерівців які порушили її тереторіальну цільсність дякуємо ви це зробили
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Вы же голосовали за возвращение рос-ии в ПАСЕ, теперь они вам и Цемаха выдадут.
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Он вообще то житель Лугандонии, а не РФ.
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А уж как Украина разачарованна действиями нидерландов в интересах москвы- словами не описать. Лично готов объявить озабоченность.
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