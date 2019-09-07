 Зеленский снова говорил с Путиным по телефону

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.
Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
Так скажи, некацап, немокша и ************ - Кто сказал про границу, которая чуть подвинулась или у вашей команды задание - не напоминать это зебилам?
Зе говорил два раза, сегодня третий и рассказывает потом о чем
Зашибись рассказ !
О ДАПе после которого русня обыскивала военных по дороге туда
И о многом другом
Мне вои и дождь, к примеру, не нравится,
но винить в дожде зонт можешь додуматься только ты.
Он же ж пообещал, что стрелять не будут,
а коварный Порошенко обстрелял наших.
Он же еще до выборов уже все отдал!
Какое государство после той войны осталось? Франция или Англия?
Чтобы повторить тот успех нам нужно всего-лишь еще 95 лет потерпеть, только за это время на месте паРашки новый океан не появится, как они были так там и останутся.
И почему мы это все терпим???
Радует, что у Украины есть своя стратегия теперь в этой войне, а не постоянное отражение чужих действий
И концепция маленьких шагов тоже да
не было ни одного интервью по поводу 100 дней.
Оно обосралось давать интервью
Интервью Зеленский дал Баклану и там были ответы на все острые вопросы
То шо ваша слепо-глухая и местами немая шайка-лейка этого не замечает, так это к врачу 😁
а журналистам в прямом эфире дать интервью ОБОСРАЛСЯ
- Военным путем конфликт решать нельзя, только дипломатическим.
- Надо воевать до последнего живого кацапа.
- Переговоров с террористами напрямую вести нельзя, это их признание.
- Переговоров с ****** вести тоже нельзя, это признак слабости.
Под эту схему любое действие можно подписать как под зраду, так и под перемогу. В зависимости от того, его сделал Порошенко или кто-то другой. Вспоминайте предыдущие обмены пленных.
-"Вне зависимости от того, что сделал Порошенко - это зрада"...
ЄС? Забудь! НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь!
Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь!
Забудь нах#й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував. Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
Поки по телефону, а там скоро і =на калєнях= вже стоятиме ваше ж**ське чмо і здаватиме Україну, яку ви зрадили, зебіли.
Жизнь гражданина Украины намного дороже какого-то там города, так что думай Володя, думай.