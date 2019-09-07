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 Политика Украины
  2017  89
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Все про:Зеленский (2735) Путин (25033) минские соглашения (2628) нормандская четверка (642) пленные (482)

 Зеленский снова говорил с Путиным по телефону

Владимир Зеленский позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

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Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Зеленский снова говорил с Путиным по телефону 01

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3147124
 
 
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І хто це пише,мешканець Білоруського федерального округу росіянії?))
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Лишнехромосомный, ты забыл бульба произнести, но для 95 квартала и так твой несравненный юмор подойдёт.
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Точно, Гриба, а не грибов, которых ты наелся и стал точной копией лишнехромосомных.
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хорошо подосрал Зеленський знову говорив із Путіним по телефону - Цензор.НЕТ 1149 счас мы узнаем, что ты кацап, мокша и самого куйла агент Зеленський знову говорив із Путіним по телефону - Цензор.НЕТ 1149
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Ничего подобного, у вас команда лишнехромосомных и всего лишь. :D
Так скажи, некацап, немокша и ************ - Кто сказал про границу, которая чуть подвинулась или у вашей команды задание - не напоминать это зебилам?
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Мешканець суб'єкту російської федерації - бєлоросіянин
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В интернетах уже ходит анекдот "Узники Кремля (5 лет не смотревшие телевизор и не следившие за политикой), вернувшись в Киев были удивлены что у трапа самолета их встретил не Президент Украины а какой-то комик из "95 квартала"
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Ну чого ж Ви відразу про кордони? Це лише про воду в Крим. Там солдатикам кацапським води бракує. Як-не-як - найбільша військова база Європи.
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А скільки разів Пєтья розмовляв з Пкйлом,про які ми і не знали?А скільки маляв Медведчук привозив від Пуйла Пєтьї на літаку?Є в когось така інфа?
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Петя каждую неделю говорил и втихаря
Зе говорил два раза, сегодня третий и рассказывает потом о чем
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о Цемахе и о выводе Кацапии из-под морского трибунала ?

Зашибись рассказ !
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О коридоре в Иловайске
О ДАПе после которого русня обыскивала военных по дороге туда
И о многом другом
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Вам сподобався коридор від Пєтьї-Ху"ла?Скільки там вбито Українців?Та ви дійсно поцрєот.
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Коридор был от *****, а не от Пети.

Мне вои и дождь, к примеру, не нравится,
но винить в дожде зонт можешь додуматься только ты.
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А Владимиру Владимировичу они про коридор глубоко признательны ?

Он же ж пообещал, что стрелять не будут,

а коварный Порошенко обстрелял наших.
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Так причому тут Петро ? Данного Слова НЕДОТРИМАЛИСЬ ні пуйло ні москальскі офіцери !!
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Вам, як особистій телефоністці пуйла видніше
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Я б з кацабським окупантом і вбивцею говорив не довше автоматної черги.... А Зелі не привикати сраку кацабам лизати... він і на сцені це робив...
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Он даже у Кадырова прощение просил и назвал Украину порноактрисой. Украинцев показывал всегда тупыми недоумками в своих передачах. Но у украинцев память как у гуппи поэтому история будет наказывать новыми репрессиями или даже геноцидом не дай Бог.
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Совсем обнаглел Зелень, ***** напрямую по телефону звонит, а вот Петя только через Метверчука с ним общался.
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Медведчук, если бы ты интересовался, имеет влияние на *****, что удивляет окружение *****...
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Угу, тогда я знаю следующую кандидатуру для обмена сразу на Крым.
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шмаркля отчитался перед заказчиком. ждет новых указаний. это был только первый этап
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КАК первый этап?!!!
Он же еще до выборов уже все отдал!
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Зеб, до выборов у него уже был сказка для зебилов - "У меня есть мечта", только зебилы не поняли намёков в этой сказке.
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Вот скажи была столетняя война Франции с Англией?
Какое государство после той войны осталось? Франция или Англия?
Чтобы повторить тот успех нам нужно всего-лишь еще 95 лет потерпеть, только за это время на месте паРашки новый океан не появится, как они были так там и останутся.
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А ещё была УНР и там точно такие же зебилы захотели мира с паРашей...
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х.є.р там , від окупаціної армії він успішно відкосив .
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теперь говорят сосу савецкому саюзу
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Слуга Путина (Обращается к Путину не иначе как Господин Президент) подготавливает Капитуляцию и Уничтожение Украинского народа как же было в истории не раз, например 1918-1933? Что еще нужно чтобы украинцы проснулись перед своей казнью?
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Приятно видеть нормализацию отношений между странами и диалог между их лидерами!
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Нормализация будет, может будет.. Когда Крым снова будет Украинским, орки путинские свалят с Донбаса, а сам он сдохнет!!
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А порохоботы, смотрю, все хотят войны...
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И даже после этого они, кроме посыла на йух, больше ничего не заслуживают.
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нашей мартышке похоже, понравилось принимать с "той стороны"...
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Вони що скоро в засос будуть цілуватися? Він же маньяк вбився цей ботекс. А тут такі деферамби один одному
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Что эта мразина придумала на этот раз?
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теперь оно хочет "освободить" всех заключенных крымских татар. остается только гадать что ***** потребует взамен и что вазелин будет с ними со всеми освобожденными делать
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Да, про татар слышала. Интересно, что именно будет сдано с нашей стороны.
И почему мы это все терпим???
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А чего терпеть? Давайте опять пошлём моряков в плен. Вы этого хотите?
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губернатор малоросии отчитался перед царём
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В интервью по поводу 100 дней президенства Зе рассказал о стратегии, которой будет придерживаться Украина

Радует, что у Украины есть своя стратегия теперь в этой войне, а не постоянное отражение чужих действий

И концепция маленьких шагов тоже да
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Какое, нафиг, интервью ? !!!!!!!!!!

не было ни одного интервью по поводу 100 дней.

Оно обосралось давать интервью
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Угомонись, дедуся

Интервью Зеленский дал Баклану и там были ответы на все острые вопросы

То шо ваша слепо-глухая и местами немая шайка-лейка этого не замечает, так это к врачу 😁
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Интервью от авторского цеха 95-го квартала.
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Да он мог и Мышке-норушке в записи интервью дать с таким же успехом,

а журналистам в прямом эфире дать интервью ОБОСРАЛСЯ
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это начало капитуляции 8 сентября вступил бы закон о морском трибунале но твой зебил спас пуйла лично хотя можно несколько дней потерпеть и они сами отдали бы-а отдали бы точно так как это ни в какое сравнение с санкциями что вводили для россии не иде,т то для них так укольчики были, а это было бы порезами до крови, так как блокирования судов, недопуск грузовых, гражданских, военных, конфиксация имущества с начала действия морского трибунала
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Получил,гнида новые указания от московского хазяина.Горите в аду оба
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Медведчуку наверное дадут орден Богдана Хмельницкого за мост между кремлёвским Фюрером и Президентом частично оккупированной Украины
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ЗЕБИЛ ЛИЧНО СПАС ПУЙЛА ОТ ПРОБЛЕМ С МОРСКИМ ТРИБУНАЛОМ ЗАВТРА 8 СЕНТЯБРЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КОГДА ЗАКОН ВСТУПАЕТ ПОТЕРПЕТЬ НУЖНО БЫЛО НЕМНОГО САМИ ОНИ ОТДАЛИ ПРОСТО БЕЗ ОБМЕНА И РОСИЙСКИЕ КОРАБЛИ В ПОРТАХ БЫЛИ БЫ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ИЛИ КОНФИКСИРОВАНЫ НО БЛАГОДЯРЯ ЗЕ В РОССИИ НЕТ ПРОБЛЕМ +ЦЕМАХ ВТОРОЕ СПАСЕНИЕ ПУЙЛА РУКАМИ НАШЕГО ЗЕБИЛА
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Кацап, ты бы лучше думал головой вместо нажатия на капслок. Решение трибунала не выполнено, т. к. корабли нам не вернули. Значит завтра будут санкции против рашкокораблей. Ни один рашкокорабль не зайдет в порт другого государства.
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порохоботы это место методички уже до дыр зачитали...хотя ирка геращенко сильно сомневалась, что порты будет закрыты
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У порохоботов схема простая их четырех взаимоисключающих параграфов.
- Военным путем конфликт решать нельзя, только дипломатическим.
- Надо воевать до последнего живого кацапа.
- Переговоров с террористами напрямую вести нельзя, это их признание.
- Переговоров с ****** вести тоже нельзя, это признак слабости.
Под эту схему любое действие можно подписать как под зраду, так и под перемогу. В зависимости от того, его сделал Порошенко или кто-то другой. Вспоминайте предыдущие обмены пленных.
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А как быть не зелеботам и не порохоботам? Я вообще не вижу принципиально разницы Пети и Вовы, оба делают Приднестровский сценарий, Минский сговор и не собираются воевать за Родину. Оба послали Кучму в Минск, оба звонят Путину.
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Порошенко мав телефонні розмови із ****** набагато частіше , ніж Зеленський .Ще й із Медведчуком зустрічався не лише на роботі , а й в палаці своєму неодноразово .
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Здається, пан Роженко попередні роки мав ще простішу схему:
-"Вне зависимости от того, что сделал Порошенко - это зрада"...
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А гнусавому смурфу бачу сподобалося розмовляти з *****... Щось знову наобіцяло, мразь зелена..
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Джавеліни? Забудь!
ЄС? Забудь! НАТО? Забудь!
Крим український? Забудь!
Безвіз? Забудь!
Пенсії? Забудь!
Житло військовим? Забудь!
Забудь нах#й все, до чого ти звик за останні 5 років, на що сподівався і чого очікував. Цього вже не буде.
Єдина надія - "через рік, так через рік"
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пзд якийсь.. на нас напали, нас вбивають, нас тероризують, а ми "так усталі ат вайни" і тепер стоїмо "на путі нармалізації діалога". Люди, ви це чуєте??? Просто до сліз шкода Україну... Мерзота зебінська!
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Обменял оккупантов на заложников, а трактует это как обмен осужденными. Противно всё это воспринимать.
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Причем тех помиловали а наши моряки все еще типа под следствием. Это просто зашквар какой-то.
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Все йде за планом.
Поки по телефону, а там скоро і =на калєнях= вже стоятиме ваше ж**ське чмо і здаватиме Україну, яку ви зрадили, зебіли.
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Мерщій повертайся в Україну, негайно повертайся рятувати її.
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Похоже, "Где-то посередине" это в районе Львова
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Хоть бы от радости , что тот трубку взял, не забрызгал свою слюнями счастья.
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***** говорит клоуну - я тут в Крыму еще несколько десятков татар сачком зачерпнул, поэтому предлагаю тебе взамен заложников отдать нам Харьков или Мариуполь.
Жизнь гражданина Украины намного дороже какого-то там города, так что думай Володя, думай.
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Я так понимаю ордынцы снова станут братским народом. Вероятно решался вопрос когда Украина вернется в кремлевское стоило. Но вначале конечно амнистия палачам- садистам автономию лугондонии в пределах административных границ 2012 года. И демонтаж всех фортификационных сооружений, благо Стену Сеня не начав строить решил демонтировать.
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