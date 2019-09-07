 Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики, - снайпер Воборникова

Она опубликовала воспоминания о пленном, которого убили и после еще какое-то время шантажировали его родных требованием денег за якобы обмен, передает Цензор.НЕТ.
"Честь и совесть на компромисс не меняю …
Это было в 14м... Тогда я еще разрывалась между войной и волонтерством... А он уже был там...
Пошел добровольцем во второй волне...
Мама долго об этом не знала, считала что он в Мюнхене заканчивает обучение.
Мне признался, но я могла ему сказать? Я, человек который был на Майдане, а потом сама дышала пылью фронтовых дорог. Конечно, сказала, что должна была сказать.
Мама узнала через несколько месяцев. Знакомые за несколько тысяч км от Украины все равно как-то узнали и сказали. Она, как ни странно, поддержала. Может, потому что понимала, что ничего не изменит, а может потому, что и брат, и отец, и дедушки, все были на войнах и все защищали свою страну.
О плене узнали не сразу. А когда узнали, то сразу не поверили, ведь тогда уже полным ходом аферисты работали в этой сфере.
Но через пару дней информацию подтвердили в его части.
Я не могла поверить, что этот человек попал в плен. Он, как я, лучше подорвется, но не сдастся.
Только потом узнала, что он был тяжело контужен в тот момент.
Прислали только останки... Не сразу... Но и по ним было понятно, когда примерно его убили...
Убили... А потом еще месяц звонили родителям и требовали денег за то, чтобы его пустить на обмен...
Прошло более 4 лет...
За то, что они с ним сделали, я немало их за эти годы на тот свет отправила и калеками жить оставила...
Но понимаю только одну истину: договариваться с ними нельзя. Ни в коем случае.
Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики.
Если за меня моя страна потеряет территорию 20 на 20 км, то лучше пусть меня вложат в яму 1 на 2 м, зато моя совесть будет чиста, а моя страна свободна", - уверена Воборникова.
Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
Позор был бы оставить их там умирать
Ремарк это писатель пацифист после проигрыша Германии в развязанной ею мировой войне(первой мировой).
Кто тот умник, что поставил эту статью для сравнения с сегодняшними событиями?! На Цензоре все проплачено хряком для манипуляций и передергиваний?! Где, *****, аФтар этой заказухи?
Возьми перепрошей людям мозги.
Может тогда они забудут
Это Зеленое дерьмо наплевало на тысячи убитых украинцев, на разрушенные города и села, на оккупированные Крым и Донбасс, ведь путин для него уже не агрессор, не враг, а "партнер".
ЗеБене стоит задуматься, что за такое поведение, настоящие Защитники Украины, могут посмотреть на него не только в Ютубе в разделе "тупой-еще тупее", но и в окуляр прицела
им лижбы пожрать/посрать/поспать быдлота
Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу",
Ця друзі вже точно піпец