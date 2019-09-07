EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  6175  168
Материалы по теме:
Все про:обмен (749) плен (1796) снайперы (266) пленные (482)

 Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики, - снайпер Воборникова

Снайпер ВСУ Юлия Воборникова высказала свое мнение относительно того, стоит ли договариваться об обмене пленными.

Она опубликовала воспоминания о пленном, которого убили и после еще какое-то время шантажировали его родных требованием денег за якобы обмен, передает Цензор.НЕТ.

"Честь и совесть на компромисс не меняю …

Это было в 14м... Тогда я еще разрывалась между войной и волонтерством... А он уже был там...

Пошел добровольцем во второй волне...

Мама долго об этом не знала, считала что он в Мюнхене заканчивает обучение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос дал список террористов из "списка 35", которых осудили по данным военной прокуратуры

Мне признался, но я могла ему сказать? Я, человек который был на Майдане, а потом сама дышала пылью фронтовых дорог. Конечно, сказала, что должна была сказать.

Мама узнала через несколько месяцев. Знакомые за несколько тысяч км от Украины все равно как-то узнали и сказали. Она, как ни странно, поддержала. Может, потому что понимала, что ничего не изменит, а может потому, что и брат, и отец, и дедушки, все были на войнах и все защищали свою страну.

О плене узнали не сразу. А когда узнали, то сразу не поверили, ведь тогда уже полным ходом аферисты работали в этой сфере.

Но через пару дней информацию подтвердили в его части.

Я не могла поверить, что этот человек попал в плен. Он, как я, лучше подорвется, но не сдастся.

Только потом узнала, что он был тяжело контужен в тот момент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский при встрече отдал освобожденным морякам символичные именные браслеты, которые носил в поддержку украинских пленных. ФОТОрепортаж

Прислали только останки... Не сразу... Но и по ним было понятно, когда примерно его убили...

Убили... А потом еще месяц звонили родителям и требовали денег за то, чтобы его пустить на обмен...

Прошло более 4 лет...

За то, что они с ним сделали, я немало их за эти годы на тот свет отправила и калеками жить оставила...

Но понимаю только одну истину: договариваться с ними нельзя. Ни в коем случае.

Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики.

Если за меня моя страна потеряет территорию 20 на 20 км, то лучше пусть меня вложат в яму 1 на 2 м, зато моя совесть будет чиста, а моя страна свободна", - уверена Воборникова.

Также читайте: Офицер военной разведки в одиночку провел Цемаха через российские позиции под Донецком, - Бутусов

Лучше сдохнуть, подорвав себя и еще пару врагов, чем быть инструментом политики, - снайпер Воборникова 01

Напомним, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147122
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли цього просто не зрозуміють. Бо для них "мова, віра, армія" замінена на " ковбаса, диван, бабло". Тут ніяка сила це не змінить. Просто деяким потрібно нести подвійний, а то й потрійний хрест. За себе і за того зебіла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Так у вас обмен 35 на 35 - это поражение? Да, это ваше поражение. Вы блеяли языками годами что "должны освободить, должны отпустить", но за вас это сделали другие за 2 месяца. Поэтому именно вы сегодня проиграли.
 показать весь комментарий
 
 
та да, поражение...не наложат на рашу новых санкций и не закроют порты для них, и все из за зеленского, агент кремля, одним словом
 показать весь комментарий
 
а ще є приказка , що хто обирає поміж ганьбою і війною ганьбу - отримує і ганьбу і війну.
 показать весь комментарий
 
 
В том чтобы освободить своих хлопцев из плена нет позора
Позор был бы оставить их там умирать
 показать весь комментарий
 
 
Цю фразу Ілларіонов говорив парашенку весь 14- рік. Але парашенко вибрав ганьбу. Коротка ж у вас память, соєві.
 показать весь комментарий
 
Об этом хорошо писал Ремарк, кстати. Но наша ылита же книжек не читает.
 показать весь комментарий
 
Для не элиты которая книжек не читает.
Ремарк это писатель пацифист после проигрыша Германии в развязанной ею мировой войне(первой мировой).
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Надо было подорвать вместе с собой эти, типа, морские корабли? Или что?
 показать весь комментарий
 
 
Просто они знали что если будут вести тихо,как это делали в Крыму украинские моряки,то останутся живы.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Она опубликовала воспоминания о пленном, которого убили и после еще какое-то время шантажировали его родных требованием денег за якобы обмен,Источник: https://censor.net.ua/n3147122
Кто тот умник, что поставил эту статью для сравнения с сегодняшними событиями?! На Цензоре все проплачено хряком для манипуляций и передергиваний?! Где, *****, аФтар этой заказухи?
 показать весь комментарий
 
 
Да иди ты нафиг.
Возьми перепрошей людям мозги.
Может тогда они забудут
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да пошел ты нах сам - сегодня привезли не останки, а спасли живых людей!
 показать весь комментарий
 
 
Дело даже не в том, что ЗеБеня ради своего личного пиара, по сути предал интересы государства. Самое паскудное то, что оно это преподнесло как дружественный жест своего кремлевского "партнера" и "благодетеля" Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 8343
Это Зеленое дерьмо наплевало на тысячи убитых украинцев, на разрушенные города и села, на оккупированные Крым и Донбасс, ведь путин для него уже не агрессор, не враг, а "партнер".
ЗеБене стоит задуматься, что за такое поведение, настоящие Защитники Украины, могут посмотреть на него не только в Ютубе в разделе "тупой-еще тупее", но и в окуляр прицела Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 8343
 показать весь комментарий
 
 
коричневе гівно називало обмін заручниками перемогою .
 показать весь комментарий
 
 
Додам , НЕВІГИДНИЙ обмін та ще й з Нідерландами відносини погіршились набагато !
 показать весь комментарий
 
 
згадаймо ще Тимура Тумгоєва ,якого видали ворогу за запитом расійської прокуратури і безліч полонених окупантів , яких Рошенко просто віддав ***** .
 показать весь комментарий
 
 
Тогда был обмен воинов на воинов. А сейчас российских военных у которых руки по локоть в крови, на гражданских заложников.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это ваш шоколадный спонсор ради дешевого пиара у ура-патриотов держал их у ***** в заложниках, чтобы на каждом углу кричать АРМИЯМОВАВИРА.
 показать весь комментарий
 
 
Пиара? У Зеленского впереди 5 лет на должности президента, монобольшинство в Раде, поддержка 73% избирателей. Сейчас ему пиар ни к чему. Пиарился тот, кто за полгода до выборов с рейтингом 10% надавил на Филарета и получил томос с урезанными полномочиями, с которым ездил по стране. Пиарились те, кто в последние дни сессии Рады принимали "закон про мову", "избирательный кодекс" и "закон про импичмент", хвастаясь какие они молодцы и забывая про 5 лет бездействия. И были за этой заслуженно посланы на политическую помойку.
 показать весь комментарий
 
 
ты очень неправ...и скоро в этом убедишься...возможно-проснувшись в одно "прекрасное" утро в "Хведеральном" округе Украина...
 показать весь комментарий
 
 
та да, петя всех спасет на очередном майдане Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 967
 показать весь комментарий
 
 
Периоды Порошенко лучше не трогайте,все знают что Украинской армии не было после Януковоща и все помнят как моряки и солдаты Януковоща дружно покидали Крым без выстрелов,а как десантники красиво уходили со своим оружием, а Порошенко нужно было играть с Кремлём,чтобы быстро воссоздать Украинскую армию.
 показать весь комментарий
 
 
бєньчік із задоволенням складе країну до ніг ху*ла за умови, що той спершу віддасть йому її на дограбунок
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это не снайпер. Снайпер в СМИ неуклюжая попытка геройских басен. Снайперов в СМИ НЕТ.
 показать весь комментарий
 
Ця дівчина дійсно СПРАВЖНЯ УКРАЇНКА ! І вона розумніша та патріотичніша ніж 200 зебілів - малоросів ! От тому й ми на виборах отримали 27 і 73 процентів ! Козаків в Украхні теж завжди було менше ніж свинопасів ! А зараз дали волю свинопасам і вони вибрали ось такого " гетьмана " ! Хіба наші предки козаки вибрали б собі гетьманом блазня , в той час коли потрібно боронити країну ?? Ні ! І впевен , ця дівчина теж не голосувала за зе !
 показать весь комментарий
 
 
Заспокойся - не вышло из кондитера гетьмана. А те, кого ты, падаль, назвал свинопасами - в 14-ом голосовали за твоего офшорника. Но подлость вместо благодарности у порохнявых в крови, так что ожидаемо.
 показать весь комментарий
 
 
у этой девушки есть достоинство и воля по-более чем у многих мужиков...пусть её бережет Бог...!!!
 показать весь комментарий
 
 
Белорусский под защитой ЮНЕСКО так как он почти исчез из за того что русский сделали вторым государственным. Советы не добили добил Лукашенко с Путиным
 показать весь комментарий
 
 
зеБильной падале это не понять
им лижбы пожрать/посрать/поспать быдлота
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько ты кацапов убил сегодня на голодный желудок невыспавшимся?
 показать весь комментарий
 
 
жаль погибшую нашу Яну Червоную...думаю она бы ответила точно так же...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ТП по ходу, у кого из них должна была оказаться граната? у режиссера Сенцова? у антимайданщика и русскоимперца Клыха? у кого?
 показать весь комментарий
 
 
Видимо у моряков, которых отправил прямо в лапы к тварям наш Главкондитер.
 показать весь комментарий
 
многие ей позавидуют,.... у неё нет двуликости......
 показать весь комментарий
 
 
Пусть эта смелая женщина выйдет к родителям наших пленных и повторит то же самое вслух.
 показать весь комментарий
 
 
Ты пойди к матери того пленного и расскажи о своем новом партнере.
 показать весь комментарий
 
 
а ты думаешь-ей "слабо"...?! она "железная"...и видимо очень справедливая...хотя зебуну этого не понять...попробуй на её месте хоть пару дней...если проживёшь... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 7167
 показать весь комментарий
 
 
Тілько що була новина що зе позвонив пуйлу :

Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу",

Ця друзі вже точно піпец
 показать весь комментарий
 
 
осталось лична встретиться и пообниматься в знак "глубокаго" уважения...тьху... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 9336
 показать весь комментарий
 
 
Низкий поклон истиной патриотке Украины. Я так никогда не смогу понять и принять почему из нарушивших присягу формируют культ героев! Тихонько обменяли узников кремля безо всякой шумихи. Ведь только дурак не понимает, что это чистейшей воды пиар компания. И первый вопрос какой возникает:"Как этот боец оказался в плену?!". Одно дело если в плен он попал будучи контуженный без сознания, или оглушенный сзади диверсантами, но ведь здесь по своей воле. Да смерть страшна и в 22 умирать никому не хочется ни морякам ,ни бойцам на передовой. Но сдаться врагу без боя даже не попытавшись затопить катера это ли не предательство. Я не обвиняю в трусости этих пацанов, вина нарушения ими присяги лежит на верховном бывшем и настоящем, которые за 5 лет войны так и не смогли четко сказать всей стране- россия враг, агрессор, а не торговый партнер. Для того чтобы мотивировать бойца на подвиг должен быть четкий образ врага, а не что то абстрактное в виде боевиков наемников. Поэтому и получается, что тела павших бойцов не струсивших под градами и минометными обстрелами люди провожают стоя на коленях, а тех кто с готовностью сложил оружие даже не попытался затопить катера и сдался в плен встречаем как героев и награждаем очередными званиями. Создаем пиар шумиху, а по сути заставляем задуматься бойцов на передовой, а стоит ли при массированной атаке рисковать жизнью, а может лучше поднять белый флаг и стать узником кремля в надежде на обмен?
 показать весь комментарий
 
 
К сведению диванного героя - и у израильтян солдаты тоже попадают в плен. А в доблести и стойкости израильской армии не приходится сомневаться.
 показать весь комментарий
 
Согласен . но не знаю как сейчас в 14г. за брошенную технику не наказывали . а вот если ты перед этим её привёл в негодность то могли порчу имущества припаять да и за несчастный противогаз с резиновыми тапками суки деньги списывали и похер . что сгорели при обстреле если командир которому точно так же весь ********** осточертел и времени физически не хватает не оформит списание
 показать весь комментарий
 
Я бы согласился, но у нее переутомление от службы в армии или даже не знаю что. Чуть ниже на стене пост о том, что все кто не воюет недомужчины независимо от политических предпочтений. Спамьте мой пост или нет мне всё равно. Только один вопрос. Если все пойдут воевать как она советует то кто кормить таких арийцев как она будет?
 показать весь комментарий
 
 
эй ты-кармилец...ты много фронту помог ...?! или волонтёрам...?! так шо не кизди...
 показать весь комментарий
 
 
Тебе распечатку перечислений прислать или ты из окопа пишешь? Да в чём то она права, но зачем строить из себя арийку? Быть военным не делает из тебя высшую касту. Это такая же профессия как и пекарь, как и фермер как и спортсмен или музыкант. Да она опасная для жизни психики и здоровья. Но если ты военный ты не бог и обзывать других недочеловеками только потому что они не могут составить ей компанию признак неадекватности.
 показать весь комментарий
 
Ничего подобного! Быть военным изначально означает готовность умереть в бою защищая Родину, а не "насосать" на лампасы, считать себя генералом и строить дачи руками рядовых! Это особая профессия и не смей ровнять ее с пекарями и фермерами - убивать врага риску\я собственной жизнью это не курочек кормить на сквозняке рискуя подхватить насморк... Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 8193
 показать весь комментарий
 
ваша праця в тилу також необхідна для перемоги.
 показать весь комментарий
 
 
Vot etot u nas primer.Zamecatelny byl komandir.Unictozyl boleje 300 ruskix soldat i 40 oficerov,v tom cysle vysokogo ranga NKVD.No kogda byl predan i okazalis 5 protiv 1000 ruskix soldat vybral smert podarval sebia no *********.I takix byli tysiaci
 показать весь комментарий
 
 
а у нас моряків , що здались без бою - нагороджують.......................І вони беруть ці нагороди , жоден не відмовився...................Демотивують військо .
 показать весь комментарий
 
 
думаю -моряки тогда сделали что могли...и если бы ещё пару недель-раша бы сильно пожалела что их не отпустила...но тут Зе "вовремя дагаварился"...и ШО...?! теперь очень велика вероятность снятия с рашки ВСЕХ санкций...это пабеда...?!!! Краще здохнути, підірвавши себе і ще пару ворогів, ніж бути інструментом політики, - снайпер Воборнікова - Цензор.НЕТ 4165
 показать весь комментарий
 
 
із батьком це саме обговорював - якби не віддала расія моряків - її човни були б арештовані по всьому цивілізованому світі.Та заради справедливості - Зеленський не називає обмін заручниками перемогою , як Порошенко , коли Медведчук привіз літаком заручників .Так і верещав , дослівно "це - перемога".
 показать весь комментарий
 
 
Ещё предоставится случай арестовать российские "човни по всьому світові". Например за тот же Боинг. Или за бомбёжки в Сирии мирного населения... Но "міжнародному співтовариству" в самый ответственный момент делается как-то сц...котно. Повидали уж, никому мы не нужны кроме нас самих.
 показать весь комментарий
 
Vaclovas Voveris-****** vadovavo 28 kautynėms, per kurias buvo nukauta apie 300 sovietų įgulos kareivių, per 40 karininkų ir stribų.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
На другой стороне полно таких-же. И это не радует.
 показать весь комментарий
 
 
Дельный совет порохнявым истеричкам..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх