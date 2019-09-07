 Клых в плохом состоянии, его отвезли в реанимацию, - мать обменянного в 2016-м Афанасьева

Как передает корреспондент УНИАН, Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова привезли для проведения медосмотров и реабилитации, информирует Цензор.НЕТ.

Их всех разместили в разные палаты. Вместе с ними находятся их родственники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова

Олег Сенцов в комментарии УНИАН отметил, что не нуждается в лечении, чувствует себя хорошо и планирует выписаться из больницы. Сейчас его осматривают врачи. Позже корреспондент УНИАН сообщил, что Олег Сенцов отказался от госпитализации.

Позже из больницы к журналистам вышла Ольга Афанасьева, мать освобожденного из РФ в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая на протяжении последних лет активно занимается общественной деятельностью, выступая в поддержку украинских политзаключенных.

"Разместили их сейчас всех по палатам. Двухместные палаты, я думаю, что кому-то из родственников разрешат на ночь остаться. Состояние у Стаса (Клыха. - Ред.) очень плохое, про остальных пока не знаю", - рассказала она. Афанасьева отметила, что сейчас освобожденных украинцев разместили по палатам в разных отделениях и начинают обследования. Панова и Кольченко, по ее словам, разместили в ЛОР-отделении, а Клыха увезли в реанимационное отделение.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Также читайте: С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офис президента обнародовал фотографии, сделанные во время перелета 35 освобожденных украинцев из РФ в Украину. ФОТОрепортаж