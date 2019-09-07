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 Враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям ОС в районе Пивденного и Шумов, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил четырежды: вблизи Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Талаковки (из стрелкового оружия) и Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 сентября в Херсоне простятся с погибшим от пули снайпера воином 53-й ОМБр Михаилом Ткачишиным. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" от обстрелов страдали позиции ОС в районе Новгородского (обстрел велся из миномета калибра 82 мм), Пивденного (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм), Шумов (из артиллерийских систем калибра 122 мм), Майорска (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Новотошковского (из гранатометов различных систем).

Напомним, 6 сентября российско-террористические войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3147119
 
 
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Это салют в честь обмена. не качайте лодку - зеленую крысу тошнит
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не качайте лодку - бо Порошенко нападе
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Ссаной тряпкой по иплу каждый день получает😄
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Как што, мы ж теперь братья. Ну как Зеленский и Путин.
Значит наважу масты дружбы.

P.S. То був сарказм.
З якогось перелякку вже 2-3 дні цензор детектить мій IP як мокшанський. Хоча інші сервіси IP відносять як треба - до Дніпра. Й саме неприємне - що у профілі виводится коректний жовто-блакітний, а ось у коментах ця гидота власівська...
Перед людьми аж соромно
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Враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям ОС в районе Пивденного и Шумов, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7476

тихої вам ночки, синочки!
Боженька, храни їх!
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7 сентября 2019 .Стало известно о попытке помешать выдаче России «ценного свидетеля» по делу MH17.
Состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной откладывали из-за позиции Нидерландов. Об этом сообщает газета nu.nl со ссылкой на письмо главы голландского МИД Стефа Блока парламенту страны.
По данным издания, власти Нидерландов пытались предотвратить передачу Москве бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого считают основным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга». В частности, прокуратура Нидерландов неоднократно просила украинских коллег оставить Цемаха доступным для следствия, однако, когда стало ясно, что Киев уже включил его в списки на обмен, «Нидерланды пошли еще дальше».
Так, по словам министра, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить Цемаха по делу о сбитом «Боинге». Также Блок отметил, что правительство Нидерландов «глубоко сожалеет», что экс-военнослужащего все же передали Москве. Кроме того, дипломат раскритиковал Россию за оказанное на украинскую сторону давление.
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«По словам главы СБУ Ивана Баканова, включение бывшего военнослужащего в список на обмен было обязательным условием российской стороны. Невыдача Цемаха означала бы срыв переговоров, сказал он.»
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Тебе сказали руським языком: пошел на хер, кацап.
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Останні переговори диспетчерів RST (Ростов), DNP ( Дніпро[петровськ]) і MH17.

Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9021

Именно Россия дала команду "Боинг" МН17 выйти из двух международных коридоров Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич отвергает обвинения в адрес украинского диспетчера, который якобы изменил курс и направил в зону боевых действий малазийский "Боинг" МН17.
"На самом деле украинский диспетчер разрешил командиру лайнера по его же просьбе немного отклониться на север для обхода циклона, а вот команду с земли на выход сразу с двух международных коридоров (L980 и В947) в 13:19:21 передал на борт российский диспетчер (через украинского), что понятно из записи переговоров экипажа МН17 с украинским диспетчером (Днепропетровск) и украинского с русским (Ростов)", - отмечает эксперт.»
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а так трогатєльно всьо виглядєло на еродромі, і на тобі - отрезвлєнійє - вайна продолжайєца, а вєсь мір щитайє шо тут мір празнуют - а ми тепер остались один на один с озвєрєвшим ******
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нє, такі, трампам-пам сказало шо гіганський шаг для чілавєчєства
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правда, пєрєд етім поляків поздравив з началом второй міровой, бо тож полякам так пощастило!
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вот чесно меня просто в душе раздирает от таких патриотов Украины.
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генератор випадкових слів
https://www.facebook.com/bfuhzybq/posts/2298293993777990?notif_id=1567879910834439&notif_t=feedback_reaction_generic
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а генератора заклинань там немає? часом.
часом буває шо й віропітеки можуть задуматись над тим шо вони - майже як коммі. вірять в дурниці Ворог відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм по позиціях ОС в районі Південного і Шумів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4287
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