 Враг открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям ОС в районе Пивденного и Шумов, - пресс-центр

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил четырежды: вблизи Лебединского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Талаковки (из стрелкового оружия) и Новотроицкого (из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" от обстрелов страдали позиции ОС в районе Новгородского (обстрел велся из миномета калибра 82 мм), Пивденного (из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм), Шумов (из артиллерийских систем калибра 122 мм), Майорска (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Новотошковского (из гранатометов различных систем).
Напомним, 6 сентября российско-террористические войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Значит наважу масты дружбы.
P.S. То був сарказм.
З якогось перелякку вже 2-3 дні цензор детектить мій IP як мокшанський. Хоча інші сервіси IP відносять як треба - до Дніпра. Й саме неприємне - що у профілі виводится коректний жовто-блакітний, а ось у коментах ця гидота власівська...
Перед людьми аж соромно
тихої вам ночки, синочки!
Боженька, храни їх!
Состоявшийся 7 сентября обмен заключенными между Россией и Украиной откладывали из-за позиции Нидерландов. Об этом сообщает газета nu.nl со ссылкой на письмо главы голландского МИД Стефа Блока парламенту страны.
По данным издания, власти Нидерландов пытались предотвратить передачу Москве бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, которого считают основным свидетелем по делу сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга». В частности, прокуратура Нидерландов неоднократно просила украинских коллег оставить Цемаха доступным для следствия, однако, когда стало ясно, что Киев уже включил его в списки на обмен, «Нидерланды пошли еще дальше».
Так, по словам министра, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить Цемаха по делу о сбитом «Боинге». Также Блок отметил, что правительство Нидерландов «глубоко сожалеет», что экс-военнослужащего все же передали Москве. Кроме того, дипломат раскритиковал Россию за оказанное на украинскую сторону давление.
Именно Россия дала команду "Боинг" МН17 выйти из двух международных коридоров Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич отвергает обвинения в адрес украинского диспетчера, который якобы изменил курс и направил в зону боевых действий малазийский "Боинг" МН17.
"На самом деле украинский диспетчер разрешил командиру лайнера по его же просьбе немного отклониться на север для обхода циклона, а вот команду с земли на выход сразу с двух международных коридоров (L980 и В947) в 13:19:21 передал на борт российский диспетчер (через украинского), что понятно из записи переговоров экипажа МН17 с украинским диспетчером (Днепропетровск) и украинского с русским (Ростов)", - отмечает эксперт.»
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часом буває шо й віропітеки можуть задуматись над тим шо вони - майже як коммі. вірять в дурниці