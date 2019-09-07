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 Политика Украины
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 Матиос дал список террористов из "списка 35", которых осудили по данным военной прокуратуры

Военные прокуроры провели досудебное расследование, процессуальное руководство и поддержали государственное обвинение в отношении 13 из 35 человек, переданных сегодня Украине Российской Федерации в обмен на наших моряков и других граждан.

Об этом пишет бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это предатели и преступники, которые "полностью признали свою вину и просили президента Украины о помиловании".

Матиос приводит список переданных:

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1) Седиков Олексій Сергійович, громадянин РФ, засуджений вироком Попаснянського районного суду Луганської області від 03.03.2017 за участь у складі терористичної організації "ЛНР" у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України до 11 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

2) Сидоров Денис Володимирович, громадянин РФ, засуджений вироком Торезького міського суду Донецької області від 08.02.2017 за участь у складі терористичної організації "ДНР" у бойових діях проти підрозділів сил АТО, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України до 11 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

3) Агєєв Віктор Олександрович, громадянин РФ, засуджений вироком Новоайдарського районного суду Луганської області від 25.01.2018 за участь в терористичній організації "ЛНР" та незаконне поводження з вогнепальною зброєю за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Застосовано помилування.

4) Баранов Олександр В’ячеславович, громадянин України, який в 2014 році після окупації Російською Федерацією території Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив державну зраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ після окупації Криму, засуджений вироком Подільського районного суду від 08.02.2018 за державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Застосовано помилування.

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5) Одинцов Максим Євгенович, громадянин України, який в 2014 році після окупації Російською Федерацією території Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив державну зраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ після окупації Криму, засуджений вироком Дарницького районного суду від 06.02.2018 за державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Застосовано помилування.

6) Просолова Юлія Вадимівна, громадянка України, засуджена вироком Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 25.09.2018 за вчинення за завданням керівників терористичної організації "ДНР" терористичного акту 31.03.2017 у м. Маріуполь, внаслідок якого загинув начальник головного відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Донецькій області полковник Хараберюш О.І., за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України до 12 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

7) Єжов Станіслав Станіславович, громадяни України, засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 22.08.2019 за вчинення державної зради (будучи заступником керівника Протоколу Прем’єр-міністра України надавав допомогу ГУ ГШ ЗС РФ у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом), за ч. 1 ст. 111 КК України до позбавлення волі строком 3 роки 28 днів, який він відбув перебуваючи під вартою (до набрання вироком законної сили судом змінено запобіжний на особисте зобов’язання).

8) Васьковський Андрій Сергійович, громадянин України, засужений вироком Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2019 за вчинення державної зради (будучи співробітником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України надавав допомогу розвідувальним органам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом), за ч. 1 ст. 111 КК України до позбавлення волі строком 1 рік 7 днів, який він відбув перебуваючи під вартою (до набрання вироком законної сили судом змінено запобіжний на особисте зобов’язання).

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9) Ломако Юрій Миколайович, громадянин України, засуджений вироком Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.04.2019 за вчинення державної зради шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру 316-го Розвідувального Центру ГУ ГШ ЗС РФ, за ч. 1 ст. 111 КК України, до 5 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

10) Лазарєв Сергій Олександрович, громадянин України, засуджений вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області від 03.09.2018 за вчинення державної зради шляхом передачі Головному управлінню Генерального штабу ЗС РФ відомостей у сфері оборони та інформації військового характеру, за ч. 1 ст. 111 КК України, до 4 років позбавлення волі. Застосовано помилування.

11) Кореновський Дмитро Євстафійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та "ДНР" інформацію військового характеру), за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

12) Федоров Віктор Андрійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та "ДНР" інформацію військового характеру), за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

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13) Хоменко Олег Юрійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради і дезертирства за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

"Вопросами других обменянных людей, в том числе Цемаха и Вышинского, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК соответственно, представлявшие государственное публичное обвинение по поручению руководства ГПУ", - уточнил Матиос.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. 

Источник: https://censor.net.ua/n3147118
 
 
 Топ комментарии
 
Даже не представляю, что сейчас чувствуют побратимы спеца Хараберюша и военного разведчика Колодяжного.
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поздно тоха. время свиносоевого тепловизора ушло. И тебя посадят, а ты не воруй.
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Даже не представляю, что сейчас чувствуют побратимы спеца Хараберюша и военного разведчика Колодяжного.
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Я думаю они сейчас пьют. Много... И ругаются матом...Нарид торжествуйет...
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Это кацапы пьют! Украинцы звереют молча и убивать идут на трезвую голову в здравом уме. И потому, вам, кацапам, ******!
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Расслабь булки, кацапчик! Во первых, 73% от пришедших на выборы, а вот на выборы половина населения просто не пошла! Заняты были. За зеленое говно голосовало 6 млн. 307 тысяч лохов из 42 млн.. У тебя в ********** лохов в разы больше! А лох это судьба!...
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этого хватило , чтобы мы все вместе оказались в заднице
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Иплан, раслабить булки - исключительно твоя прерогатива, лишнехромосомный ты наш. А ты за какое говно голосовало? Или ты вобще на выборы не ходило?
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Січовики, великорос якутський, це українські козаки.
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Україна відкладала передачу бойовика Володимира Цемаха, аби його могли допитати слідчі у справі про збиття літака MH17
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у листі до парламенту Нідерландів, повідомляє "Укрінформ".
"Влада України пообіцяла відкласти обмін на деякий час, щоб надати можливість допитати Цемаха. Це сталося", - написав Блок.
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Странно, но зебилы начали спамить. Они чтоль не согласны?
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Согласен. Только когда порохоботы уже определятся?
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Тогда же когда и зебилы . Матиос обнародовал имена 13 "предателей и преступников" из списка переданных России в обмен на украинцев - Цензор.НЕТ 7506 .
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Они выполнили свой воинский долг, тебе не понять гражданская, никогда не служившая, крыса.
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Вот и всё, ни один нормальный не посещает сайт и слава Богу.
А тролли пускай жрут друг друга, как крысы в наглухо закрытой бочке. Интересно кто же останется в живых ???
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Парашоботи білш пристосовані, до несприятливих умов😆.
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Лучше даже не начинай.Ссаная тряпка летит очень быстро😂🌷
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хоть авакова в списках нет, но и без этого понятно, шо он помилован автоматически, сразу как предал своего старого шефа. с таким то опытом он теперь готовиться предать и нового ))
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И что? То есть МатиОс намекает, что барыга менял расее только "честных украинцев-патриотов"? Матіос оприлюднив імена 13 "зрадників і злочинців" зі списку переданих Росії в обмін на українців - Цензор.НЕТ 8118
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Так Зеленский вывозит золотовалютный запас Украины. Как в качестве бреда. А вдруг?
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Смотрел кадры "встречи" в РФ... Возник вопрос, а почему многие из них были с сумками, как челноки какие то?
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Сало, горілочкою з перцем, більше цього не побачать, от і набрались під кінець.
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это элементарно. есть там такая традиция, унитазы с собой забирать. каждый прихватил парашу, возле которой было его место. ну и там ещё пару досок со шконки, может топить в новой камере надеются, если холодно раша встретит )
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Потрібно було відправить ,з ними парашенка,це б не зашкодило!
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...и его маладую каманду апазицианераф
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Якщо відправлять свинарчуків,то потрібно гройсманівську баржу, з під кавунів зафрахтувать,хочаб на рік😆!
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Своим ходом,по шпалах.Рельсы,вроде,ещё на метал не сдали.
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сало везли. там тоже в камере не кормят домашней едой.
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Гордости у тебя ноль.Каждодневные унижения.😂😂🌷
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Имена предателей уже известны давно,как только заработают соответственные органы новой власти весь мир узнает как сдавали полуостров,и как Пеца творил свои чёрные дела
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шо, у вас опять органы не работают? вы тормоза великие. скоро четыре месяца как "сделали их" а органы все не работают.
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органы уже пропили на днюхе у Суркиса
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Вот только интересно на каком правовом основании граждане Украины были обменный на граждан Украины????
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Спроси у Пеца,он подписывал минские соглашения
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Много будеш знать, быстрей убьют, ШЮТКА такая.
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ни на каком.выдавать граждан Украины другим странам запрещено.и за это со временем с Зе спросят
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Ну, как спросили с Порося, который и послал эти катера.....
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главное для Зе рейтинг - правовые основания пофиг, его электорат таких слов не знает
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Если это касалось бы только рейтинга Зели. А так, к сожалению, это болезнь всей государственной системы Украины
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А оно нам теперь нужно,? Он обнародовал. а о чем вы раньше думали?
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Амэрыку открыл, а, надо было патриотов отдать?
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Тут главное даже не то, что там написал этот отставной козы барабанщик, главное - почти половина из этого списка осуждены были за госизмену во время войны на срок менее 5 лет заключения.
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Агєєв, це той росіянин, що мама вчителька приїздила бо не вірила, що її дитина вбиває українців?
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Саме так.
І коли був великий обмін у грудні, то всі "борці з режимом ПП" верещали, що =соєвий марадьор= віддав Агеєва. Тоді було офіційне спростування.
А тут тля помилувала - і =намі правіт вєлікій чілавєк=, =ми прі ньом рваньом впєрьод=.
Так треба вміти. Чисто ж**ська фішка.
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13 только передали,а сколько их в раде сидят в опозиции?!
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А как насчет лишения гражданства? Я что то вообще не слышу, или они уже сегодня вернуться на Донбас и опять будут все теми же гражданами Украины?
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так цемаха и отправят на данбас, или скажут что отправили и Нидерланцам скажут- он гражданин Украины на територии Украины с них и спрашивайте.
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а ЗЕбили так радуются что в параши цемаха требуют.
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Мародёр Барыга сегодня на праздновании дня города Винницы, заявил, что все его достижения припёрли путина к стенке и тот вынужден был освободить моряков !!! Как же хорошо, что мы избавились от этого ублюдочного Кнура!

Матіос оприлюднив імена 13 "зрадників і злочинців" зі списку переданих Росії в обмін на українців - Цензор.НЕТ 389
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Все маллороссы ненавидят Пороха, но лижут пуйлу
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Павло гриб,поїхав на женихання в кацапстан,шукати собі бурятку.І залетів!Треба ж було якось рятувать патріота!А моряків парашенко в полон відправив.Тепер кувіка боров- мародер: Це я,це я!
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Я не считаю жидовского скомороха президентом моей страны. Так, недоразумение, которое стоит как можно быстрее исправить. Он либо агент ***** либо идиот. И то и другое опасно для страны. У многих возникает вопрос - вор на посту президента лучше или хуже предателя? Отвечаю - инородец на чемоданах и с офшорными счетами всегда плохо!
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Жаль конечно, но ведь формат переговоров с врагом утвердил Петруха, и переговорщиков сучьюкучму и мертвечука тоже имеем от него. Чего воете? Наши дома, негодяи в аду.
Ложка говна - ВВХу, если захочет, наших снова нахватает задарма.(
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Ваша тля без перерви тарабанить х**лу і секретно з ним домовляється. При цьому ніхто не знає, про що.
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А что там с предателями которые 8 человек на машине заехали к боевикам? Почему то так все затихло как будто кто то очень важный обосрался
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Зі звільненням укр заручників Кремль перехопив ініціативу в переговорному процесі по Донбасу. Те, що відбулося - характерний почерк рос політики: створити проблему, а потім її вирішувати, показуючи себе миротворцем. Цікаво, яку політ ціну запросить Москва за звільнення в'язнів?
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Вони вже використали "гондон" в президентському кріслі по максимуму... а далі буде...
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матиос решил подгадить после полученного пинка и выставил себя мелочной обиженкой.
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тут многие зебобики приводят в качестве примера факт обмена одного еврея на тысячу арабов. было. но вот что было

"Это давно поняли там, где проблема пленных и их обмена давно известна - в Израиле. Тут меня могут спросить - а как же самый известный у нас обмен солдата Гилада Шалита на сотни палестинских бандитов? Как всегда в таких случаях, чтобы понять происходившее там, надо знать, кто что делал, где, как и почему.
Так вот. Во-первых многие в Израиле были против обмена, особенно учитывая то, что этот "герой" просто уснул на посту, почему и попал в плен, а вот его товарищей, сон которых он охранял просто убили. Но это не важно. Важно, говорили противники обмена, что вы спасаете одного, а приведет это к гибели сотен - и оказались правы. Конечно экзальтированные деятели искусств трясли ресницами, охали и ахали и рассказывали, как, наконец, они будут хорошо спать, зная "что наш мальчик дома". А через некоторое время сотни семей, потерявшие родных вследствие действий выпущенных террористов, уже никогда не смогли спать спокойно. Не говоря уже про тех, кто пострадал ранее, за что бандитов и посадили в своё время. Во-вторых. Знаете, если бы моего сына убил выпущенный в обмен террорист, я бы доказал, что так делать нельзя и пришил бы и самого обмененного и его деятельного папу. Но тогда израильские СМИ, по которым бегал папа Гилада, устроили форменную травлю и истерию. И между правильным поступком и давлением СМИ плюс популярность бонусом, премьер Нетаньяху выбрал второе. Кстати, у нас сейчас тоже флюгерные журналисты толпой и сталкиваясь лбами бросились поддерживать единственноправильнорешениепрезидента."
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