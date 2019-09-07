 Матиос дал список террористов из "списка 35", которых осудили по данным военной прокуратуры

Об этом пишет бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это предатели и преступники, которые "полностью признали свою вину и просили президента Украины о помиловании".
Матиос приводит список переданных:
1) Седиков Олексій Сергійович, громадянин РФ, засуджений вироком Попаснянського районного суду Луганської області від 03.03.2017 за участь у складі терористичної організації "ЛНР" у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України до 11 років позбавлення волі. Застосовано помилування.
2) Сидоров Денис Володимирович, громадянин РФ, засуджений вироком Торезького міського суду Донецької області від 08.02.2017 за участь у складі терористичної організації "ДНР" у бойових діях проти підрозділів сил АТО, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України до 11 років позбавлення волі. Застосовано помилування.
3) Агєєв Віктор Олександрович, громадянин РФ, засуджений вироком Новоайдарського районного суду Луганської області від 25.01.2018 за участь в терористичній організації "ЛНР" та незаконне поводження з вогнепальною зброєю за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Застосовано помилування.
4) Баранов Олександр В’ячеславович, громадянин України, який в 2014 році після окупації Російською Федерацією території Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив державну зраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ після окупації Криму, засуджений вироком Подільського районного суду від 08.02.2018 за державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Застосовано помилування.
5) Одинцов Максим Євгенович, громадянин України, який в 2014 році після окупації Російською Федерацією території Криму, будучи військовослужбовцем української армії, вчинив державну зраду і дезертирство, перейшов на бік ворога, незаконно прийняв громадянство РФ після окупації Криму, засуджений вироком Дарницького районного суду від 06.02.2018 за державну зраду та дезертирство за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України до 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання молодший сержант. Застосовано помилування.
6) Просолова Юлія Вадимівна, громадянка України, засуджена вироком Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 25.09.2018 за вчинення за завданням керівників терористичної організації "ДНР" терористичного акту 31.03.2017 у м. Маріуполь, внаслідок якого загинув начальник головного відділу контррозвідки Управління Служби безпеки України в Донецькій області полковник Хараберюш О.І., за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України до 12 років позбавлення волі. Застосовано помилування.
7) Єжов Станіслав Станіславович, громадяни України, засуджений вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 22.08.2019 за вчинення державної зради (будучи заступником керівника Протоколу Прем’єр-міністра України надавав допомогу ГУ ГШ ЗС РФ у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом), за ч. 1 ст. 111 КК України до позбавлення волі строком 3 роки 28 днів, який він відбув перебуваючи під вартою (до набрання вироком законної сили судом змінено запобіжний на особисте зобов’язання).
8) Васьковський Андрій Сергійович, громадянин України, засужений вироком Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.08.2019 за вчинення державної зради (будучи співробітником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України надавав допомогу розвідувальним органам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом передачі службової інформації з обмеженим доступом), за ч. 1 ст. 111 КК України до позбавлення волі строком 1 рік 7 днів, який він відбув перебуваючи під вартою (до набрання вироком законної сили судом змінено запобіжний на особисте зобов’язання).
9) Ломако Юрій Миколайович, громадянин України, засуджений вироком Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.04.2019 за вчинення державної зради шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру 316-го Розвідувального Центру ГУ ГШ ЗС РФ, за ч. 1 ст. 111 КК України, до 5 років позбавлення волі. Застосовано помилування.
10) Лазарєв Сергій Олександрович, громадянин України, засуджений вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області від 03.09.2018 за вчинення державної зради шляхом передачі Головному управлінню Генерального штабу ЗС РФ відомостей у сфері оборони та інформації військового характеру, за ч. 1 ст. 111 КК України, до 4 років позбавлення волі. Застосовано помилування.
11) Кореновський Дмитро Євстафійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та "ДНР" інформацію військового характеру), за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.
12) Федоров Віктор Андрійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (передавав представникам ГУ ГШ ЗС РФ та "ДНР" інформацію військового характеру), за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.
13) Хоменко Олег Юрійович, громадянин України, обвинувачується у вчиненні державної зради і дезертирства за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України. Судом змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.
"Вопросами других обменянных людей, в том числе Цемаха и Вышинского, занимались прокуроры гражданских прокуратур и прокуратуры АРК соответственно, представлявшие государственное публичное обвинение по поручению руководства ГПУ", - уточнил Матиос.
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.
Про це міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок написав у листі до парламенту Нідерландів, повідомляє "Укрінформ".
"Влада України пообіцяла відкласти обмін на деякий час, щоб надати можливість допитати Цемаха. Це сталося", - написав Блок.
А тролли пускай жрут друг друга, как крысы в наглухо закрытой бочке. Интересно кто же останется в живых ???
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І коли був великий обмін у грудні, то всі "борці з режимом ПП" верещали, що =соєвий марадьор= віддав Агеєва. Тоді було офіційне спростування.
А тут тля помилувала - і =намі правіт вєлікій чілавєк=, =ми прі ньом рваньом впєрьод=.
Так треба вміти. Чисто ж**ська фішка.
Ложка говна - ВВХу, если захочет, наших снова нахватает задарма.(
"Это давно поняли там, где проблема пленных и их обмена давно известна - в Израиле. Тут меня могут спросить - а как же самый известный у нас обмен солдата Гилада Шалита на сотни палестинских бандитов? Как всегда в таких случаях, чтобы понять происходившее там, надо знать, кто что делал, где, как и почему.
Так вот. Во-первых многие в Израиле были против обмена, особенно учитывая то, что этот "герой" просто уснул на посту, почему и попал в плен, а вот его товарищей, сон которых он охранял просто убили. Но это не важно. Важно, говорили противники обмена, что вы спасаете одного, а приведет это к гибели сотен - и оказались правы. Конечно экзальтированные деятели искусств трясли ресницами, охали и ахали и рассказывали, как, наконец, они будут хорошо спать, зная "что наш мальчик дома". А через некоторое время сотни семей, потерявшие родных вследствие действий выпущенных террористов, уже никогда не смогли спать спокойно. Не говоря уже про тех, кто пострадал ранее, за что бандитов и посадили в своё время. Во-вторых. Знаете, если бы моего сына убил выпущенный в обмен террорист, я бы доказал, что так делать нельзя и пришил бы и самого обмененного и его деятельного папу. Но тогда израильские СМИ, по которым бегал папа Гилада, устроили форменную травлю и истерию. И между правильным поступком и давлением СМИ плюс популярность бонусом, премьер Нетаньяху выбрал второе. Кстати, у нас сейчас тоже флюгерные журналисты толпой и сталкиваясь лбами бросились поддерживать единственноправильнорешениепрезидента."