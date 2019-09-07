 Военнослужащий погиб при перемещении военной техники на Черниговщине, - ОК "Север"

Об этом говорится на официальном фейсбук-странице ОК, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что сегодня, 7 сентября 2019 года, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север".

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По поводу трагического случая командование ОК "Север" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины...

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований", - отмечается в сообщении.

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