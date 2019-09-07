 Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке. ФОТОрепортаж

Задержание произошло в Киеве в Голосеевском районе, сообщает журналист Слідства.Інфо с места происшествия, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщил военный прокурор Руслан Кравченко, задержанный требовал у предпринимателя взятку за растаможивание товаров сантехники из Китая. За каждый контейнер таможенник якобы должен был получить по $400.
По данным издания, Николай Калиниченко люстрирован, но в 2016 году восстановился в должности через суд.
Задержанному и его семье принадлежат: дом, две квартиры и два офиса в Киеве, а также дом на Ивано-Франковщине. Кроме этого, Калиниченко носит люксовые часы Breguet за 200 тыс. грн.
Те, що він вкрав у більшості людей п'ять років життя, це відомо всім, а де і що він вкрав конкретно, нехай виясняють ті, в чиї обов'язки це входить і кому за це гроші платять.