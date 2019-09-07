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Все про:взятка (4695) Полтавщина (508) таможня (1475) Козак (27) Слуга народа (288)

 Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке. ФОТОрепортаж

Начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко, тестя нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака, задержали во время получения взятки в размере $4 тысячи.

Задержание произошло в Киеве в Голосеевском районе, сообщает журналист Слідства.Інфо с места происшествия, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил военный прокурор Руслан Кравченко, задержанный требовал у предпринимателя взятку за растаможивание товаров сантехники из Китая. За каждый контейнер таможенник якобы должен был получить по $400.

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По данным издания, Николай Калиниченко люстрирован, но в 2016 году восстановился в должности через суд.

Задержанному и его семье принадлежат: дом, две квартиры и два офиса в Киеве, а также дом на Ивано-Франковщине. Кроме этого, Калиниченко носит люксовые часы Breguet за 200 тыс. грн.

Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата Слуги народа Козака - задержан на взятке 01

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Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата Слуги народа Козака - задержан на взятке 02
Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата Слуги народа Козака - задержан на взятке 03

Источник: https://censor.net.ua/n3147115
 
   
 Топ комментарии
 
Истинное лицо Слуг кремля в одной новости. Я почему-то не удивлен. Жаль, оперативников поймавших тестя - уволят вчерашним числом
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А не Порошенко ли подбросил ему взятку, чтоб дискредитировать новое лицо? Баканов, проверь!
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Еще в ходе избирательной кампании выяснилось, что Владимир Козак является еще и родственником харьковского мэра Геннадия Кернеса.
Владимир Козак является родным братом невестки Геннадия Кернеса.
В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила. Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке - Цензор.НЕТ 4806
В конце 2018 депутату от «Слуги Народа» перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой до этого владел никто иной, как … средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту, я не знаю. Но за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка "Слуг" вопрос интересный...

Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке - Цензор.НЕТ 7823
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Дурний ти, дід Мітя, як і та пєрєпєлітца, що тебе копіпастить. І обидва - дебіли.
Те, що він вкрав у більшості людей п'ять років життя, це відомо всім, а де і що він вкрав конкретно, нехай виясняють ті, в чиї обов'язки це входить і кому за це гроші платять.
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Дед Митя словно с тебя портрет срисовал . Начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя депутата "Слуги народу" Козака - затримали на хабарі - Цензор.НЕТ 8251 .
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Ну вот... ЗЕсвинарчуки мародёрят по полной.
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Слуги урода вони всі такі...загадкові. А я то думаю, чого ці "слуги" нещодавно пообіцяли корупцію побороти так років через 50-70.. Може з зебілів хто відповідь знає ? 😕
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Началось? Уже? Народные слуги больше не могут терпеть.
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Ось в таких тестів та папуль й набрали де путан - слуг коломойши... - «нові лиця»...
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А в Днепре такой же красавец начальник таможни Сличко на очереди. Причем его не суд восстановил, а назначил Денис Гутенко по собственному желанию
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Трапився випадок, що зовсім не має стосунку до Порошенка. Все-одно, зебіли намагаються пов'язати його з Порошенком. Комплекс неповноцінності спонукає їх до цього. Нічого не вийде. Порошенко - історична фігура, а ви, зебіли, ніхто.
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Це дуже добра новина. Добре що затримали, але важливіше щоб він був засудженний. Бо дійсно показово буде не як будуть судити та саджати Порошенко чи інших "попередників". Важливо як вони будуть це робити зі своїми.
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