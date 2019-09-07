 Начальник Полтавской таможни Калиниченко - тесть депутата "Слуги народа" Козака - задержан на взятке. ФОТОрепортаж

Задержание произошло в Киеве в Голосеевском районе, сообщает журналист Слідства.Інфо с места происшествия, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил военный прокурор Руслан Кравченко, задержанный требовал у предпринимателя взятку за растаможивание товаров сантехники из Китая. За каждый контейнер таможенник якобы должен был получить по $400.

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По данным издания, Николай Калиниченко люстрирован, но в 2016 году восстановился в должности через суд.

Задержанному и его семье принадлежат: дом, две квартиры и два офиса в Киеве, а также дом на Ивано-Франковщине. Кроме этого, Калиниченко носит люксовые часы Breguet за 200 тыс. грн.

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