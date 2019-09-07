 Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook

Напомним, аккаунт главного редактора Цензор.НЕТ "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в начале сентября заблокировали на 30 дней.
При этом Facebook даже не показывает публикацию, за которую получено блокирование. То есть нет возможности выяснить и ответить.
Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.
В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.
Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.
Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.
Ви помиляєтеся. Глибоко. Не читаєте.
И тогда они помогут вам.
Юрик,не ной.
Смирись,впереди не только бан
Но и визит к следователю...
ну забанили, вот.
Ну и пусть Трамп им судья. Раз бока нет
После этого у вас хватает совести обращаться к нам за помощью?
Получайте по делам вашим!
Это карма, Юра.
Помогут самые умные и грамотные.
Редактор хоть музыку может послушать, в качестве наплевательства на Цукерберга
Там теж співають.
Могильная тема.
Если еще и аккаунт заблокируют навечно, то вообще крутяк. Пусть бумеранг больно ударит по лысой башке.
зараз Фейсбук перелякається! - от побачите.
Печальная картина!
Більше того, це - абсолютно некоректно з боку ресурсу звертатися з подібним до читачів. Не знаю вже, чи - самодіяльність чергового редактора чи таки особисте прохання боса. Але в і так, і так - не коректно.
Яким боком редакція і ми до особистого фейсбучика ЮБ ?
Натомість нехай скористається вільним часом і приділить належну увагу ресурсу, яким керує.
Кто бы это мог после такого закидать ФБ жалобами на разные посты Бутусова? 😁
Вы кацахола забанили и нормально все?
Всплыла купа грехов.