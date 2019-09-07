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Все про:Facebook (286) помощь (3075) Бутусов Юрий (1844)

 Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook

Редакция "Цензор.НЕТ" просит пользователей Facebook обращаться в службу техподдержки с просьбой разбанить Юрия Бутусова.

Напомним, аккаунт главного редактора Цензор.НЕТ "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в начале сентября заблокировали на 30 дней.

При этом Facebook даже не показывает публикацию, за которую получено блокирование. То есть нет возможности выяснить и ответить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной

Отметим, что последнее время участились блокировки украинских журналистов и блогеров, которые освещают события российской агрессии на Донбассе и оккупацию Крыма.

В частности, в апреле 2019 года Юрия Бутусова блокировали за пост годичной давности о взятии в плен террориста Покусаева. В июне та же реакция была на пост о розыске десантника РФ Дмитрия Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих.

Кроме того, администрация социальной сети удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника", опубликованный в мае этого года.

Просим читателей "Цензор.НЕТ" помочь побороть такие методы блокировки в Facebook и написать в техподдержку социальной сети обращение о снятии блокировки.

Также читайте: "Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: "Апелляции к модераторам результатов не дают"

Источник: https://censor.net.ua/n3147114
 
   
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А что ж ты гадишь на его ресурсе, шимпанзе?
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Да ладно, давайте хоть по паре репортов на Бутусова отправим.
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Конечно, Бутусов он как Порошенко для нас, для порохоботов. Почему бы не помочь уважаемому человеку?)
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Вот и нужно тогда писать так: "уважаемые порохоботы, помогите своему соратнику" Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 3247
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???
Ви помиляєтеся. Глибоко. Не читаєте.
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Подпишутся все забаненые Бутусовым на цензоре.
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Обращаюсь к администраторам цензор нет - разблокируйте незаконно заблокированных.
И тогда они помогут вам. Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 9519
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ща тролли напишут, чтоб блокировали подольше Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 1818
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Цензор, создай свою сеть Праведного Гнева, когда все, кто в очередной раз был незаслуженно обижен, был добавлен.
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Ну как так можно пане Бутусов,вы наверное нецензурные слова писали,
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Ничего страшного, пусть побудет в нашей шкуре, когда банит ни за что.
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А как помочь? Куда зайти, что написать?
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Памагите,забнили!!!
Юрик,не ной.
Смирись,впереди не только бан
Но и визит к следователю...
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Бутусову прилетел бумеранг за мои баны на ценсоре? прекрасно.
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Непрятно тебе ? Мне тоже так было )) А может ты там матюкался ?
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как любят писать модераторы "вы нарушили правила форума"
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у меня бан через неделю, это максимальное время а так 3 через 3 дня.
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Я как-то недавно создал акк. "Гроберто Кралос" и шо вы думаете?
ну забанили, вот.

Ну и пусть Трамп им судья. Раз бока нет Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 9530
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Сегодня вместо того, чтобы наказать местного провокатора и стукача, цензор забанил трех пользователей.
После этого у вас хватает совести обращаться к нам за помощью?
Получайте по делам вашим!
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Ага, щас. Пусть Бутусов хоть раз побудет "в шкуре" забаненых ним. Например, когда порохор@нь небаненная обсыпает тебя матом, а ты даже без мата ответить им не можешь...

Это карма, Юра. Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 4261
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Это - бумеранг!
Помогут самые умные и грамотные. Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 8287
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https://myzuka.club/Song/1555063/Korol-I-Shut-Sadovnik

Редактор хоть музыку может послушать, в качестве наплевательства на Цукерберга Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 7247
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Бан за бан Юра. Давайте обмен. Вы освободите всех инакомыслящих а мы поможем вам.
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Вчера юрик позорился как лох,дает савику шустеру интервью по скайпу и юрика кот за кадром орет,савик стебанул бутусова,мол не мучай животное,тут юрик резко затупил,и начал бекать и мекать.а кот все время орал,студия в тихаря тоже ржала с бутусова...
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дивлюсь по раша-тв матч відбору Литва- Україна з мокшанським коментатором ,а вболівальники співають :"путін ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла..." і, що, ви собі думаєте ?)співають і не один раз)))
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А я на українському ресурсі.
Там теж співають.
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Значит когда цензор банит тех кто против Порошенко так это нормально- а как его так сразу - а меня за что дождешься балабол пока забанят до конца твоей никчемной жизни
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Цензор давно превратился в порохоботский отстойник, модераторы банят нормалных. Даже Цукерберг это понял.
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Юрий, тогда пообещайте, что добавите в друзья!
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Я представляю, сколько здесь будет крестов!!!
Могильная тема. Нужна помощь в разблокировке Юрия Бутусова на Facebook - Цензор.НЕТ 333
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Юра на твоём форуме банят тоже по писулькм непонятных людей.Это твой форум твое право,на Фейсбуке тоже самое.
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почему то цензору можно блокировать посты которые не совпадают с мнением бутусова
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Хрена с два... Наслаждайся пейсбуковским аналогом той дэмосратычности, которая развелась на твоем цензоре.
Если еще и аккаунт заблокируют навечно, то вообще крутяк. Пусть бумеранг больно ударит по лысой башке.
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Цей Фейсбук отримає від мене на горіхи - в знак протесту! - я не буду писати на Цензорі поки не розблокують Бутусова на Фейсбуці!
зараз Фейсбук перелякається! - от побачите.
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Меня банили на цензоре, вот и он пусть побудет в нашей шкуре.
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Цензор, ты спровоцировал самотестирование своего рейтинга.
Печальная картина!
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Это тот бутусов который потдержал е#анька зелебобо на выборах?Та хер на него.
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Бутусик як блокують твої одміни за правду на цензорі))) посили заблокований аваківський рупор))
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Чому ?
Більше того, це - абсолютно некоректно з боку ресурсу звертатися з подібним до читачів. Не знаю вже, чи - самодіяльність чергового редактора чи таки особисте прохання боса. Але в і так, і так - не коректно.
Яким боком редакція і ми до особистого фейсбучика ЮБ ?
Натомість нехай скористається вільним часом і приділить належну увагу ресурсу, яким керує.
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Последняя публикация Бутусова на ФБ была о том что Зеленский не такой уж и плохой

Кто бы это мог после такого закидать ФБ жалобами на разные посты Бутусова? 😁
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Я ни разу не сомневаюсь что это соевая камарилья
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И чего?
Вы кацахола забанили и нормально все?
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Такие фсбшные крысы как ты и и закидали.
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Бутусову респект, но унижаться перед грязними шлюхами не буду
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допоможу. Я человек не злой, привет от забаненого альтаира)
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помог бы, если бы сам постоянно не был в бане. мордокнижка давно легла под мордор((.
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Лучше б Юра помощи не просил
Всплыла купа грехов.
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