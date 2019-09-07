 Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер

Заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей", – цитирует РИА Новости слова Эспера.
На вопрос о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, глава Пентагона заявил, что России "нужно изменить свое поведение".
"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед", – сказал Эспер.
При этом он выразил сожаление, что Россия и США сейчас находятся в подобной ситуации.
"Наша цель – попытаться поставить их (Россию) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", – заключил Эспер.
Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, и новый европейский проект невозможен без глубокого пересмотра связей с Москвой. По его словам, оставаться в войне позиций с Россией, так же, как и "выступать с позиции слабого по отношению к России", не в интересах Франции. В связи с этим, по его мнению, "нужно переосмыслить эту грамматику (отношений с Россией) очень глубоко".
Мы, украинцы, рады, что наши пленные наконец-то дома
"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна..."
Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ спасли Украину в 2014-м. виХ*йло 5 лет с помощью денег, агентов и полезных идиотов убедил «уставшее от войны» невоевавшее большинство, что «враг в Киеве»... Дальше - замирение с врагом на его условиях и дерибан Украины его агентами.Это видео надо посмотреть! https://twitter.com/i/status/1170377097283588099
В Вильнюсе был на позапрошлой неделе -- всё время его с Минском путал... -- и даже с Киевомм со Львовом -- бабки на асфальте харчами торгуют -- красотень! *)
https://novynarnia.com/2019/09/06/chomu-viddacha-tsemaha-na-obmin-tse-strategichna-pomilka-********/
Я вважаю, що звільнення Володимира Цемаха з-під варти і намір влади включити його в процес обміну ув'язненими - це стратегічна помилка.
Безумовно, повернути українських політв'язнів необхідно. Це зрозуміло і правильно.
Але соррі, робити це на будь-яких умовах - це трешняк, який зробить нам боляче відразу на декількох напрямках:
1. Ми увійдемо в клінч з Нідерландами, для яких Цемах - єдиний і важливий свідок у справі про розслідування MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року. Хто знає, скільки таких живих свідків залишилося, а Цемах - джерело інформації, щоб справа не розвалилася. А вона може, з огляду на останні зміни в позиції Малайзії, яка бере участь в розслідуванні. Навіть якщо його (Цемаха) роль не є критичною, виглядає так, що ми послали голландців з їхнім розслідуванням куди подалі.
2. Ми увійдемо в конфлікт з ЄС, який просив нас не видавати Цемаху. Виглядатиме так, що ми самі підриваємо розслідування справи, за яку, в тому числі, введені санкції проти РФ. Це може негативно вплинути на розклади сил у протистоянні з Росією.
3. У нас буде проблема з точки зору власної Конституції, яка забороняє видавати своїх громадян іншим країнам. Як мінімум, це стане проблемою, як максимум - неприємним порушенням закону і прецедентом для майбутніх ситуацій з обміном.
4. Якщо Цемаха видати, то інші ув'язнені вже не йтимуть на співпрацю, а спокійно почекають обміну. Мотивація розглядати інші варіанти в них пропаде. Перший масштабний обмін може закласти модель для інших.
5. Ми зазнаємо іміджевих та репутаційних втрат у Європі, чиї ЗМІ писатимуть про те, що Україна, незважаючи на прохання, видала Росії свідка у справі масової загибелі європейських громадян. Така медіакампанія, та ще й розкручувана росіянами, хріново позначиться на співпраці із Заходом і сприйнятті України в ЄС (де, я нагадаю, політична ситуація складається не на нашу користь).
А Меркель тут режимов не устраивала
(так говорила когда-то моя мамуничка...когда я начинал что-то фантазировать)
Им каждый день приходится доказывать превосходство своей ваты на другими, что бы рабы добровольно и бесславно сздыхали за ради амбиций своего фюрера.
Пока будут существовать империи, войны с соседями будут всегда)
Макрон канеш хочет показать, что он великий мыслитель и сратех смотрящий в будущее, но нет)