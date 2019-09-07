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Все про:Россия (73786) Эспер Марк (9)

 Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что для совместной работы с США и для того, чтобы сконцентрироваться на сходствах двух стран, России необходимо изменить свое поведение.

Заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей", – цитирует РИА Новости слова Эспера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается расширить ядерный арсенал для борьбы с США, - глава Пентагона Эспер о взрыве на полигоне под Северодвинском

На вопрос о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, глава Пентагона заявил, что России "нужно изменить свое поведение".

"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед", – сказал Эспер.

При этом он выразил сожаление, что Россия и США сейчас находятся в подобной ситуации.

"Наша цель – попытаться поставить их (Россию) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы", – заключил Эспер.

Также читайте: США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования, - министр обороны Эспер

Напомним, Эмманюэль Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, и новый европейский проект невозможен без глубокого пересмотра связей с Москвой. По его словам, оставаться в войне позиций с Россией, так же, как и "выступать с позиции слабого по отношению к России", не в интересах Франции. В связи с этим, по его мнению, "нужно переосмыслить эту грамматику (отношений с Россией) очень глубоко".

Источник: https://censor.net.ua/n3147113
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, как мы сегодня увидели, договориться всегда возможно. Главное- желание.
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Ну если сторонники Зеленского-"зебилы", то почитатели Петра Порошенко-"петрилы"?Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 1457
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Орда не может себя вести по другому , спокойно жить им скучно нужно везде срать и кидаться мясом .
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Ну, как мы сегодня увидели, договориться всегда возможно. Главное- желание.
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Проснись, уже анонсировано освобождение крымско-татарских активистов. А Цемах уже в Москве.
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Ты уверен что освобождение-передача Цемаха не обговаривалась в рамках общего обмена на всех ?
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Возможно, когда у тебя в рукаве козырь в лице человека напрямую связанного с уничтожением гражданского авиалайнера, участие в котором твой противник отрицает 5 лет. Без подобных козырей никакое желание не поможет.
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Так как будто это первый с кого показания снимали и затем отрицающий всё, так как это происходило "под давлением в укропском плену"
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Теперь это головная боль Нидерландов.
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Ну это понятно, что с сегодняшнего дня Цемах => проблема прокуратуры и МИДа Нидерландов. Вопрос, а кто его выдаст ?
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Показания с него сняли и украинцы и Нидерланды

Мы, украинцы, рады, что наши пленные наконец-то дома
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Я ничего про пленных не говорю. Я говорю о том, что Путин зашевелился, когда стало известно, что этого старика взяли в плен. До этого никого в Кремле не волновало, выживет Сенцов или умрёт.
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Ну ты тупой ,крысюка ботоксного просто загнали в угол
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Глава Пентагона такой романтик Ему бы дамские романы писать
"Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна..."
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Там главный бандит с подбандюжниками, 86%, которые рады убивать и грабить соседей. Где вы там увидели какую-то страну?
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ИДИОТЫ!!!ЕВРОПА ПРЕДЛАГАЕТ СНЯТЬ САНКЦИИ С МОРДОРА -РИА-
Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
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Хочешь сказать шо в Европе дураки сидят? А куда тогда Украина двигается?
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Нет умные очень, разрешили на строительство норд стрим 2 тем самым сделав Европу зависимым, нас кинувши когда мы и другие страны просили не давать согласия ,а Макрон вообще назвал европейской страной роиссю до костей я не говорю как кацапы смеются над ихней ипотентностью, когда они выражают глубокою а временами даже очень глубокую озабоченность
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Ну если сторонники Зеленского-"зебилы", то почитатели Петра Порошенко-"петрилы"?Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, - глава Пентагона Эспер - Цензор.НЕТ 1457
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 27 мин.27 минут назад

ЕДИНСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ спасли Украину в 2014-м. виХ*йло 5 лет с помощью денег, агентов и полезных идиотов убедил «уставшее от войны» невоевавшее большинство, что «враг в Киеве»... Дальше - замирение с врагом на его условиях и дерибан Украины его агентами.Это видео надо посмотреть! https://twitter.com/i/status/1170377097283588099


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Марк Эспер -опохмелись.Такую хрень несешь!
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Если бы да кабы то сейчас бы мы жили в Раю и ели яблоки. А что такое в истории было когда Рашка была нормальной страной? Или вы думаете что волка можно переучить на вегетарианца а кочевника сделать крестьянином?
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Откинулась Украина, лет на 30 назад! ... ...я Польшу с 1980 наблюдаю -- ...они, токо пару лет тому назад, как на Европу стали похожи -- трошки.
В Вильнюсе был на позапрошлой неделе -- всё время его с Минском путал... -- и даже с Киевомм со Львовом -- бабки на асфальте харчами торгуют -- красотень! *)
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Чому віддача Цемаха на обмін - це стратегічна помилка України

https://novynarnia.com/2019/09/06/chomu-viddacha-tsemaha-na-obmin-tse-strategichna-pomilka-********/

Я вважаю, що звільнення Володимира Цемаха з-під варти і намір влади включити його в процес обміну ув'язненими - це стратегічна помилка.
Безумовно, повернути українських політв'язнів необхідно. Це зрозуміло і правильно.
Але соррі, робити це на будь-яких умовах - це трешняк, який зробить нам боляче відразу на декількох напрямках:
1. Ми увійдемо в клінч з Нідерландами, для яких Цемах - єдиний і важливий свідок у справі про розслідування MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року. Хто знає, скільки таких живих свідків залишилося, а Цемах - джерело інформації, щоб справа не розвалилася. А вона може, з огляду на останні зміни в позиції Малайзії, яка бере участь в розслідуванні. Навіть якщо його (Цемаха) роль не є критичною, виглядає так, що ми послали голландців з їхнім розслідуванням куди подалі.
2. Ми увійдемо в конфлікт з ЄС, який просив нас не видавати Цемаху. Виглядатиме так, що ми самі підриваємо розслідування справи, за яку, в тому числі, введені санкції проти РФ. Це може негативно вплинути на розклади сил у протистоянні з Росією.
3. У нас буде проблема з точки зору власної Конституції, яка забороняє видавати своїх громадян іншим країнам. Як мінімум, це стане проблемою, як максимум - неприємним порушенням закону і прецедентом для майбутніх ситуацій з обміном.
4. Якщо Цемаха видати, то інші ув'язнені вже не йтимуть на співпрацю, а спокійно почекають обміну. Мотивація розглядати інші варіанти в них пропаде. Перший масштабний обмін може закласти модель для інших.
5. Ми зазнаємо іміджевих та репутаційних втрат у Європі, чиї ЗМІ писатимуть про те, що Україна, незважаючи на прохання, видала Росії свідка у справі масової загибелі європейських громадян. Така медіакампанія, та ще й розкручувана росіянами, хріново позначиться на співпраці із Заходом і сприйнятті України в ЄС (де, я нагадаю, політична ситуація складається не на нашу користь).
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Трамп не дурак. Приоритет защиты - высоченная и крепкая стена.
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путинскую шлюху Петю украинцы уже выгнали

А Меркель тут режимов не устраивала
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Еще один зебил, единственный возможный вариант это война до последнего украинца.
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если б так абы во рту выросли грибы...был бы не рот а целый огород
(так говорила когда-то моя мамуничка...когда я начинал что-то фантазировать)
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Это ,что детский сад,ясельная группа?У вас есть разведка,хватит так лицемерить Вы имеете дело с террористом-отморозком психически больным педофилом-убийцей
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Было бы /если бы у дедушки были колёса то это был бы не дедушка а трамвай.
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Было бы прекрасно, если бы такой страны, как россия, не существовало.
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Угрофінські народи Росії мають мати свої власні національні угрофінські держави. Татар, бурятів і т.д. і т.п... це теж стосується. На цьому Росія та русскіє з їх так званим язиком закінчаться.
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Сша такие же беспредельщики как и рф, и вести себя нормально надо этим двум странам
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Среднестатистическая макака окончит напр. Беркли универ вероятнее, чем "Россия могла вести себя как более нормальная страна" и какашки не бросать.
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Это он о чем..Вспомни мысли Бисмарка на этот счет, а нет так историю с времен Ивана Калиты князя Московского
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Без имперского шовинизма ни одна империя существовать не может.
Им каждый день приходится доказывать превосходство своей ваты на другими, что бы рабы добровольно и бесславно сздыхали за ради амбиций своего фюрера.
Пока будут существовать империи, войны с соседями будут всегда)
Макрон канеш хочет показать, что он великий мыслитель и сратех смотрящий в будущее, но нет)
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