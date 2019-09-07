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 Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов

Чтобы устранить все риски, Цемаха решили не везти через блокпосты. Был избран самый надежный вариант – переход линии фронта.

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, вскоре после похищения Цемах был передан сотрудниками СБУ, работавшими под прикрытием в Снежном, офицеру военной разведки, также нелегально выполнявшему задание на оккупированной территории.

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"Этот молодой офицер в одиночку должен был провести Цемаха прямо через линию фронта, там, где враг этого никак не ожидал. Ночью. Вдвоем. Цемах был здоров, он должен был идти на своих ногах, без всяких наручников, чтобы никто ничего не заподозрил, поскольку их не могли не заметить. Трое – это уже рискованно, идти должны были вдвоем. Риск был в любом случае, но решили, что чем меньше группа – тем меньше внимания.

Через позиции 100-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса РФ в районе Донецка! Через часовых, через позиции снайперов, которые ночью выискивали свои цели. Через минные поля, наставленные где попало за долгие годы, где нет никаких карт. С одним пистолетом. Настоящий сюжет для кинофильма", - комментирует Бутусов.

Сразу после преодоления позиций врага в "серой зоне" Цемаха и военного разведчика должны были встречать, "чтобы провести по ночным тропам и не попасть под огонь своих, не подорваться на наших минах".

Это задание было доверено шести военным разведчикам 74-го отдельного разведывательного батальона - группе Александра Колодяжного, Народного героя.

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"Он должен был проложить дорогу от вражеских позиций до наших. Офицер-разведчик и конвоируемый им террорист вышли к точке встречи, туда же подходила группа Колодяжного. Но тут прозвучал взрыв. Прокладывая маршрут выхода Александр Колодяжный подорвался на российской мине. К нему бросился напарник – и тут второй взрыв. Оба наших воина получили тяжелые ранения", - сообщает журналист.

Однако разведгруппа продолжила выполнение боевой задачи.

"Они разминировали тропу, чтобы по ней можно было безопасно провести Цемаха. Произошла встреча. На помощь к месту взрыва ночью пошли те, кто ждал группу на позициях 24-й механизированной бригады. Офицер 24-й бригады и два добровольца "Правого сектора" пошли на помощь без всяких команд. Они добрались до места взрыва и участвовали в эвакуации и выводе Цемаха, офицера разведки, раненых бойцов и их снаряжения. Противник открыл беспорядочный огонь, не понимая, что происходит. Цемах находился в крайне нервном состоянии, и тут он завопил: "Расстреляйте меня здесь! Я не пойду!" Все это было в паре сотен метров от российских огневых позиций. Офицер 24-ки не церемонясь врезал Цемаху рукояткой пистолета, от которой на лбу террориста и остался хорошо заметный синяк, на который затем наклеили пластырь. Террорист сразу замолк и покорно пошел куда следует", - пишет Бутусов.

На наших позициях обоих прибывших для начала посадили в один подвал, а затем отправили в СБУ, а раненых разведчиков переправили в больницу медики добровольческой эвакуационной службы "Госпитальеры".

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"Эта история еще долго не будет озвучена официально и все, что здесь сказано, – моя личная информация. Готовилась операция украинскими спецслужбами несколько месяцев. Впервые планировался не просто вывод на нашу территорию ценного свидетеля, а похищение террориста и вывоз в стиле "Моссада", - отмечает автор.

Напомним, 11 июля от полученных тяжелых ранений Александр Колодяжный ушел из жизни. По информации Юрия Бутусова, второй раненый выжил.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло".

Источник: https://censor.net.ua/n3147112
 
   
 Топ комментарии
 
Я бывает, как лишнего на грудь приму, меня посещают интересные мысли, а что вдруг если зеленский сделает с Украины успешное цветущее государстов? Но потом меня отпускает и пробивает на ржаку!!!
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Новинарня‏ @Novynarnia



Серед визволених з РФ за обміном - літній партизан #Сизонович, який чинив диверсії проти окупантів на Луганщиніhttps://novynarnia.com/2019/09/07/syzonovych/

Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1249
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Толку..шмаркля уже всё слила..Зря только погиб. Нафиг идти воевать если малороссы ЗЕбобики тебя всё равно сольют. Пусть вон те 73% воюют. На месте солдат я бы бросал службу. Ну нафиг..рисковать жизнь шоб какой то клоун тебя сразу слил. Сами пусть воюют.
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На рос сайтах Путина ругают, что он террористов освободил. Как вам такое, порохоботы?
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Як подякував Порошенку, так і звук вимкнули...
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Убивць віддавати не можна.., вони повинні відбути повний термін покарання у наших тюрмах інакше це дискредитує роботу і жертви тих людей, які їх упіймали... це червона лінія, яку жодна влада не має права переступати, це знецінює усі ті життя, які ці гниди забрали, так не можна робити, є шпигуни їх можна обміняти, але убивць ні в якому разі.
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Кілька місяців тому, написав, що Коломойський просуває зе, в основному, для виконання декількох важливих для кремля завдань:
1. зняття санкцій з рф.
2. зняття з порядку денного Криму.
3. зняття з порядку денного перспективи вступу України в НАТО і ЄС.
За виконання цих умов Коломойському "пожалуют" пост негласного рішали по Україні в економічній та фінансовій сферах, які будуть стосуватися відносин з рф. На кону стоять не десятки, а сотні мільярдів доларів.

На даний момент ця версія розвитку подій стає більш ніж очевидною.
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Тут еще боги вмешались как не странно это звучит. Им, видите ли, не нравятся войны и они решили это непотребство прекратить. А то что местные божки полные дауны - общеизвестный факт. Даже кацапы это знают и нагинают эту страну вместе со все этим паронормальным кодлом. Короче, украинцам крупно не повезло.
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шоб вы тут не говорили но дело в том шо на расии ввп 1.6 трлн, 140 млн население,ядерное оружие,немерянно нефти и газа, а у Украины ничего нет (( и Европа будет путину очко вылизывать за энергоресурсы и плевать им на Украину, как не грустно но это так.Украина не может претендовать ни на какую роль в мире так как у Украина НИЧЕГО НЕТ !!+ мародер 5 лет грабил после того как пришел к власти на волне майдана.
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Пригожинским макакам, слово не давали. В будку, немедленно и не высовываться
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Я вот не пойму, как украинский разведчик в одиночку смог провести не такого уж хилого Цемаха мимо днровских часовых. Более правдоподобно выглядит вот такая версия: ""Владимир Цемах был похищен 27 июня 2019 года из его родного города Снежное украинскими агентами, которые "вырубили" и вывезли его с территории сепаратистов по подложным документам, замаскировав его под парализованного старика в инвалидной коляске". Только группа могла его вывезти. И раненых кстати двое. Один погиб и двое получили ранения. И еще мне не понятно, зачем Цемах сделал признание на камеру еще в ДНР. Он что, дурак? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1761
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Такая вот судьба. Погиб выполняя свой долг, зная что делает важное дело вытаскивает важного свидетеля преступлений РФ. ( Вечная память герою и все павшим на полях брани) А его обменяли на журналиста который из самого ПарижУ поехал к кузену в Москву на 2 м году войны в гости ,или на пацана который с девчонкой свиданку назначил у Лукашенко ,или на друга Рабиновича по революции.. такая вот судьба , судьба солдата.
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Зачем его Зеленский туда послал???!! А, зебилы? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5262
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И почему СБУ сделало заявление, что никто не погиб? У нас что, два параллельных СБУ? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2080
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Такое ощущение, что Бутусов просто разгоняет порохоботную зраду в связи с освобождением Сенцова, моряков и других наших пленников. Информация о том, что погибли и были ранены люди при похищении Цемаха - старая и всем известная.
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