 Офицер военной разведки в одиночку провел Цемаха через российские позиции под Донецком, - Бутусов

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, вскоре после похищения Цемах был передан сотрудниками СБУ, работавшими под прикрытием в Снежном, офицеру военной разведки, также нелегально выполнявшему задание на оккупированной территории.
"Этот молодой офицер в одиночку должен был провести Цемаха прямо через линию фронта, там, где враг этого никак не ожидал. Ночью. Вдвоем. Цемах был здоров, он должен был идти на своих ногах, без всяких наручников, чтобы никто ничего не заподозрил, поскольку их не могли не заметить. Трое – это уже рискованно, идти должны были вдвоем. Риск был в любом случае, но решили, что чем меньше группа – тем меньше внимания.
Через позиции 100-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса РФ в районе Донецка! Через часовых, через позиции снайперов, которые ночью выискивали свои цели. Через минные поля, наставленные где попало за долгие годы, где нет никаких карт. С одним пистолетом. Настоящий сюжет для кинофильма", - комментирует Бутусов.
Сразу после преодоления позиций врага в "серой зоне" Цемаха и военного разведчика должны были встречать, "чтобы провести по ночным тропам и не попасть под огонь своих, не подорваться на наших минах".
Это задание было доверено шести военным разведчикам 74-го отдельного разведывательного батальона - группе Александра Колодяжного, Народного героя.
"Он должен был проложить дорогу от вражеских позиций до наших. Офицер-разведчик и конвоируемый им террорист вышли к точке встречи, туда же подходила группа Колодяжного. Но тут прозвучал взрыв. Прокладывая маршрут выхода Александр Колодяжный подорвался на российской мине. К нему бросился напарник – и тут второй взрыв. Оба наших воина получили тяжелые ранения", - сообщает журналист.
Однако разведгруппа продолжила выполнение боевой задачи.
"Они разминировали тропу, чтобы по ней можно было безопасно провести Цемаха. Произошла встреча. На помощь к месту взрыва ночью пошли те, кто ждал группу на позициях 24-й механизированной бригады. Офицер 24-й бригады и два добровольца "Правого сектора" пошли на помощь без всяких команд. Они добрались до места взрыва и участвовали в эвакуации и выводе Цемаха, офицера разведки, раненых бойцов и их снаряжения. Противник открыл беспорядочный огонь, не понимая, что происходит. Цемах находился в крайне нервном состоянии, и тут он завопил: "Расстреляйте меня здесь! Я не пойду!" Все это было в паре сотен метров от российских огневых позиций. Офицер 24-ки не церемонясь врезал Цемаху рукояткой пистолета, от которой на лбу террориста и остался хорошо заметный синяк, на который затем наклеили пластырь. Террорист сразу замолк и покорно пошел куда следует", - пишет Бутусов.
На наших позициях обоих прибывших для начала посадили в один подвал, а затем отправили в СБУ, а раненых разведчиков переправили в больницу медики добровольческой эвакуационной службы "Госпитальеры".
"Эта история еще долго не будет озвучена официально и все, что здесь сказано, – моя личная информация. Готовилась операция украинскими спецслужбами несколько месяцев. Впервые планировался не просто вывод на нашу территорию ценного свидетеля, а похищение террориста и вывоз в стиле "Моссада", - отмечает автор.
Напомним, 11 июля от полученных тяжелых ранений Александр Колодяжный ушел из жизни. По информации Юрия Бутусова, второй раненый выжил.
7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло".
Героїзму не було.Було чітке виконання бойових наказів.Ще раз.Піратство рф щодо моряків дозволило зберегти і посилити санкції проти агресора,зберегти антипутінську коаліцію.Навіть теперішні санкції проти рф виїдають з їх бюджету мільярди,не враховуючи непрямі фінансові та іміджеві втрати.
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.
Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
Кто после такого предательства будет совершать такие героические спецоперации?
То что возрождалось по крупицам 5 лет, клоун сливает в унитаз за несколько дней
https://www.youtube.com/watch?v=ZpUMKar1M9U&feature=push-u-sub&attr_tag=QC-aphiaMMccDGu1%3A6
а зеля гад - возвращает своих = да пебилы?
Одно только радует, что СБУ уже плотно занимается, пароли, явки, фигуранты.
Про шесть поколений моих родственников с обоих сторон могу сказать ни одним кацапом и не пахло рядом.
1. зняття санкцій з рф.
2. зняття з порядку денного Криму.
3. зняття з порядку денного перспективи вступу України в НАТО і ЄС.
За виконання цих умов Коломойському "пожалуют" пост негласного рішали по Україні в економічній та фінансовій сферах, які будуть стосуватися відносин з рф. На кону стоять не десятки, а сотні мільярдів доларів.
На даний момент ця версія розвитку подій стає більш ніж очевидною.
В 1958 году суд продлил Шухевичу заключение ещё на 10 лет. Свой второй срок он отбывал в мордовских лагерях. Освободившись в 1968 году, Шухевич был вынужден уехать жить в Нальчик, так как в течение 5 лет ему запрещалось жить на Украине. Там он работал электриком. Войдя в диссидентские круги, Юрий Шухевич написал антисоветскую брошюру, которая была найдена во время очередного обыска его квартиры. За это суд в 1972 году приговорил его в очередной раз к 10 годам лишения свободы.
Первые 7 лет своего третьего срока Юрий Шухевич отбывал в одной из владимирских тюрем. Из-за тяжёлых условий содержания Юрий Шухевич ослеп. Выйдя в 1983 году из тюрьмы, Юрий Шухевич в течение 6 лет насильно содержался в доме для инвалидов в Томской области. Лишь в октябре 1989 года ему удалось вернуться во Львов". Я вообще. не поклонник галичан. Но Шухевича считаю святым.
Сделал он что ?
А Гриб и правосек сами влипли
до конца неизвестна ценность этой падали цемаха и насколько он важен для Украины и для параши. Этого никто не скажет. Тут другое важно : Украине поставили условие (стали в позу) что его нужно отдать - и она отдала..так же как за Гадю отдали двух ********* непростых для Гааги. И кому теперь эта пьяница тупая и дебилка нужна? Где оно это недоразумение? Что с неё толку? Да Сенцов нужен - не вопрос..Ещё несколько.. кроме тех кто сознательно попёрся в Крым получил ***** там и был схвачен.. Вопрос - нахер ты туда полезло *********? Что бы за тебя потом отдавали уголовных монстров?И такие должны обмениваться в последнюю очередь - вот в чем правда. В первую - воевавшие и попавшие в плен по ранению. И ещё. ***** себе таких пленных за день наберет 40 и потом что за них захочет? Сдачу страны? А зеленману пихуй ! У него пиар ****! Кто нибудь слышал что пообещали за Сенцова например? Реально? Вот в том и дело. Да ещё Европа подняла хай что пора с параши снимать санкци..Вот поэтому я и думаю что бы потом этот счастливый обмен боком не вылез. Я понимаю родственников даже тех же моряков которые вообще то по закону по приезду сразу после лечения должны попасть прямиком под трибунал по закону Украины кстати.. Но чужой боли всегда будет дохера а страна и её интересы это намного больше. И именно за это погибли тысячи..
Нам невідомі всіх їх імена,
Хто їх чекає, хто за ними плаче,
Де їхній дім, як їм болить війна,
Яке в них серце - щире чи терпляче.
Як страшно їм, коли усе горить,
Коли руїни, смерть перед очима,
І як в бою важлива кожна мить,
Які в них білі крила за плечима.
Нам невідомі мрії й здобуття,
Всі їхні рани, всі слова прощання,
Вони - солдати, що кладуть життя,
Заради нас і мирного світання.
І без імен помолимось за них,
За трошки вдачі світлої, простої.
В час зрад страшних і втрат таких гірких,
І без імен вони для нас герої.
https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya
зєбобікі, а-ну - тяффф!