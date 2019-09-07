 Офицер военной разведки в одиночку провел Цемаха через российские позиции под Донецком, - Бутусов

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, вскоре после похищения Цемах был передан сотрудниками СБУ, работавшими под прикрытием в Снежном, офицеру военной разведки, также нелегально выполнявшему задание на оккупированной территории.

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"Этот молодой офицер в одиночку должен был провести Цемаха прямо через линию фронта, там, где враг этого никак не ожидал. Ночью. Вдвоем. Цемах был здоров, он должен был идти на своих ногах, без всяких наручников, чтобы никто ничего не заподозрил, поскольку их не могли не заметить. Трое – это уже рискованно, идти должны были вдвоем. Риск был в любом случае, но решили, что чем меньше группа – тем меньше внимания.

Через позиции 100-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса РФ в районе Донецка! Через часовых, через позиции снайперов, которые ночью выискивали свои цели. Через минные поля, наставленные где попало за долгие годы, где нет никаких карт. С одним пистолетом. Настоящий сюжет для кинофильма", - комментирует Бутусов.

Сразу после преодоления позиций врага в "серой зоне" Цемаха и военного разведчика должны были встречать, "чтобы провести по ночным тропам и не попасть под огонь своих, не подорваться на наших минах".

Это задание было доверено шести военным разведчикам 74-го отдельного разведывательного батальона - группе Александра Колодяжного, Народного героя.

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"Он должен был проложить дорогу от вражеских позиций до наших. Офицер-разведчик и конвоируемый им террорист вышли к точке встречи, туда же подходила группа Колодяжного. Но тут прозвучал взрыв. Прокладывая маршрут выхода Александр Колодяжный подорвался на российской мине. К нему бросился напарник – и тут второй взрыв. Оба наших воина получили тяжелые ранения", - сообщает журналист.

Однако разведгруппа продолжила выполнение боевой задачи.

"Они разминировали тропу, чтобы по ней можно было безопасно провести Цемаха. Произошла встреча. На помощь к месту взрыва ночью пошли те, кто ждал группу на позициях 24-й механизированной бригады. Офицер 24-й бригады и два добровольца "Правого сектора" пошли на помощь без всяких команд. Они добрались до места взрыва и участвовали в эвакуации и выводе Цемаха, офицера разведки, раненых бойцов и их снаряжения. Противник открыл беспорядочный огонь, не понимая, что происходит. Цемах находился в крайне нервном состоянии, и тут он завопил: "Расстреляйте меня здесь! Я не пойду!" Все это было в паре сотен метров от российских огневых позиций. Офицер 24-ки не церемонясь врезал Цемаху рукояткой пистолета, от которой на лбу террориста и остался хорошо заметный синяк, на который затем наклеили пластырь. Террорист сразу замолк и покорно пошел куда следует", - пишет Бутусов.

На наших позициях обоих прибывших для начала посадили в один подвал, а затем отправили в СБУ, а раненых разведчиков переправили в больницу медики добровольческой эвакуационной службы "Госпитальеры".

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"Эта история еще долго не будет озвучена официально и все, что здесь сказано, – моя личная информация. Готовилась операция украинскими спецслужбами несколько месяцев. Впервые планировался не просто вывод на нашу территорию ценного свидетеля, а похищение террориста и вывоз в стиле "Моссада", - отмечает автор.

Напомним, 11 июля от полученных тяжелых ранений Александр Колодяжный ушел из жизни. По информации Юрия Бутусова, второй раненый выжил.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло".