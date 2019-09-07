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Все про:Бутусов Юрий (1844) пленные (482) Цемах (41)

 Офицер военной разведки в одиночку провел Цемаха через российские позиции под Донецком, - Бутусов

Чтобы устранить все риски, Цемаха решили не везти через блокпосты. Был избран самый надежный вариант – переход линии фронта.

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, вскоре после похищения Цемах был передан сотрудниками СБУ, работавшими под прикрытием в Снежном, офицеру военной разведки, также нелегально выполнявшему задание на оккупированной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов: "Включение Цемаха в список на обмен - еще одно доказательство причастности РФ к уничтожению МН-17"

"Этот молодой офицер в одиночку должен был провести Цемаха прямо через линию фронта, там, где враг этого никак не ожидал. Ночью. Вдвоем. Цемах был здоров, он должен был идти на своих ногах, без всяких наручников, чтобы никто ничего не заподозрил, поскольку их не могли не заметить. Трое – это уже рискованно, идти должны были вдвоем. Риск был в любом случае, но решили, что чем меньше группа – тем меньше внимания.

Через позиции 100-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса РФ в районе Донецка! Через часовых, через позиции снайперов, которые ночью выискивали свои цели. Через минные поля, наставленные где попало за долгие годы, где нет никаких карт. С одним пистолетом. Настоящий сюжет для кинофильма", - комментирует Бутусов.

Сразу после преодоления позиций врага в "серой зоне" Цемаха и военного разведчика должны были встречать, "чтобы провести по ночным тропам и не попасть под огонь своих, не подорваться на наших минах".

Это задание было доверено шести военным разведчикам 74-го отдельного разведывательного батальона - группе Александра Колодяжного, Народного героя.

Также читайте: "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

"Он должен был проложить дорогу от вражеских позиций до наших. Офицер-разведчик и конвоируемый им террорист вышли к точке встречи, туда же подходила группа Колодяжного. Но тут прозвучал взрыв. Прокладывая маршрут выхода Александр Колодяжный подорвался на российской мине. К нему бросился напарник – и тут второй взрыв. Оба наших воина получили тяжелые ранения", - сообщает журналист.

Однако разведгруппа продолжила выполнение боевой задачи.

"Они разминировали тропу, чтобы по ней можно было безопасно провести Цемаха. Произошла встреча. На помощь к месту взрыва ночью пошли те, кто ждал группу на позициях 24-й механизированной бригады. Офицер 24-й бригады и два добровольца "Правого сектора" пошли на помощь без всяких команд. Они добрались до места взрыва и участвовали в эвакуации и выводе Цемаха, офицера разведки, раненых бойцов и их снаряжения. Противник открыл беспорядочный огонь, не понимая, что происходит. Цемах находился в крайне нервном состоянии, и тут он завопил: "Расстреляйте меня здесь! Я не пойду!" Все это было в паре сотен метров от российских огневых позиций. Офицер 24-ки не церемонясь врезал Цемаху рукояткой пистолета, от которой на лбу террориста и остался хорошо заметный синяк, на который затем наклеили пластырь. Террорист сразу замолк и покорно пошел куда следует", - пишет Бутусов.

На наших позициях обоих прибывших для начала посадили в один подвал, а затем отправили в СБУ, а раненых разведчиков переправили в больницу медики добровольческой эвакуационной службы "Госпитальеры".

Также читайте: Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха

"Эта история еще долго не будет озвучена официально и все, что здесь сказано, – моя личная информация. Готовилась операция украинскими спецслужбами несколько месяцев. Впервые планировался не просто вывод на нашу территорию ценного свидетеля, а похищение террориста и вывоз в стиле "Моссада", - отмечает автор.

Напомним, 11 июля от полученных тяжелых ранений Александр Колодяжный ушел из жизни. По информации Юрия Бутусова, второй раненый выжил.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло".

Источник: https://censor.net.ua/n3147112
 
 
 Топ комментарии
 
Новинарня‏ @Novynarnia



Серед визволених з РФ за обміном - літній партизан #Сизонович, який чинив диверсії проти окупантів на Луганщиніhttps://novynarnia.com/2019/09/07/syzonovych/

Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1249
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Мілітарний портал‏ @mil_in_ua 5 ч.5 часов назад

Колишній військовополонений Богдан Головаш відповідаючи на запитання журналістів "Якщо знову доведеться йти Керченською протокою" не вагаючись відповів - "Піду".

Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2628
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А как называют воинов, которые имея все возможности защищать и себя и свою Родину, сдаться в плен без единого выстрела????
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Кацапы сраные, что вы вечно своего ***** цитируете без выстрела, без высера, ты баклан не можешь
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Это вы про моряков? И в чём же состоит их трусость?
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Как в чем. Во все времена, кто взял в руки оружие, при нападении, как минимум защищаться, а не сдаться в плен без единого выстрела. И весь их героизм состоит в том, что заявить я военнопленный?????
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Подвіг Матросова-Гастелло-панфіловцев ? Чули.
Героїзму не було.Було чітке виконання бойових наказів.Ще раз.Піратство рф щодо моряків дозволило зберегти і посилити санкції проти агресора,зберегти антипутінську коаліцію.Навіть теперішні санкції проти рф виїдають з їх бюджету мільярди,не враховуючи непрямі фінансові та іміджеві втрати.
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Наверное поэтому, с РФ сняли санкции в ПАСЕ, чтобы усилить их......
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А в ПАСЕ Пушкин от РФ заедает или Лермонтов????
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Потери бюджета РФ от санкций, если и есть, то очень незначительные. И наверное, поэтому чтобы их усилить строят СП 2
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Про нєзначітєльниє потєрі один шибздик нам розказував вже,тільки от їхні економісти в усі дзвони б'ють.
Розвідник Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4514
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Какие экономисты??? Наверное, чтобы у кацапов вдруг деньги не закончились Гансы строят СП2. Наверное строят, чтобы санкции усилились....
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И ещё эти санкции очень пАлезные ***** твоё сказало
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Отвали недоразвитый. Ты понимаешь в цифрах, как свинья в апельсина. Тебе их приводить бесполезно
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Зебилы вы сделали это вместе-В Европарламенте предложили отменить санкции против России-

"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.

Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или как минимум смягчение санкций.

Отношения между Россией и западными странами ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений, а вопрос Крыма, который стал российским регионом после законного референдума, закрыт окончательно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций, которые наносят большой вред в первую очередь европейским экономикам. - оригинал с РИА новости
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В европарламенте дохрена политических проституток, купленных москвой, таких как это мариани. К счастью их там не большинство.
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Шановний,не надо тут постить риановости ,это нехорошо,моветон...
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Это и есть часть плана по подрыву боеспособности наших вооруженных сил
Кто после такого предательства будет совершать такие героические спецоперации?
То что возрождалось по крупицам 5 лет, клоун сливает в унитаз за несколько дней
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Они его не отдали, а поменяли, так что смысл его похищать был
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Благодаря этому парню ребята вернулись домой
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война идет прикинь да
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Розвідники хлопці серйозні і справедливі.... Біжи Вофка Зєбіл, біжи і не оглядуйся.
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пока пеця парады пародировал - русня вторглась - но пеця красавчик Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5279
а зеля гад - возвращает своих = да пебилы? Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2174 Военный разведчик Александр Колодяжный погиб, прокладывая маршрут выхода Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2174
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95% комментариев на сайте подпадают под понятие спам и разжигание ненависти к представителям власти.
Одно только радует, что СБУ уже плотно занимается, пароли, явки, фигуранты.
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Дедушка, лучше плотно прижмись к своей бабушке, пока не поздно. Напугал ежа голой жопой!)))
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Кацап, ты страны перепутал: в Украине нет статьи о неуважении к власти.
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Про статью писал? Не писал.
Про шесть поколений моих родственников с обоих сторон могу сказать ни одним кацапом и не пахло рядом.
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Особенно эта циничная тварь, с ником про то, что с ними бог и Украина.
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На рос сайтах Путина ругают, что он террористов освободил. Как вам такое, порохоботы?
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Як подякував Порошенку, так і звук вимкнули...
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Убивць віддавати не можна.., вони повинні відбути повний термін покарання у наших тюрмах інакше це дискредитує роботу і жертви тих людей, які їх упіймали... це червона лінія, яку жодна влада не має права переступати, це знецінює усі ті життя, які ці гниди забрали, так не можна робити, є шпигуни їх можна обміняти, але убивць ні в якому разі.
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Кілька місяців тому, написав, що Коломойський просуває зе, в основному, для виконання декількох важливих для кремля завдань:
1. зняття санкцій з рф.
2. зняття з порядку денного Криму.
3. зняття з порядку денного перспективи вступу України в НАТО і ЄС.
За виконання цих умов Коломойському "пожалуют" пост негласного рішали по Україні в економічній та фінансовій сферах, які будуть стосуватися відносин з рф. На кону стоять не десятки, а сотні мільярдів доларів.

На даний момент ця версія розвитку подій стає більш ніж очевидною.
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Тут еще боги вмешались как не странно это звучит. Им, видите ли, не нравятся войны и они решили это непотребство прекратить. А то что местные божки полные дауны - общеизвестный факт. Даже кацапы это знают и нагинают эту страну вместе со все этим паронормальным кодлом. Короче, украинцам крупно не повезло.
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шоб вы тут не говорили но дело в том шо на расии ввп 1.6 трлн, 140 млн население,ядерное оружие,немерянно нефти и газа, а у Украины ничего нет (( и Европа будет путину очко вылизывать за энергоресурсы и плевать им на Украину, как не грустно но это так.Украина не может претендовать ни на какую роль в мире так как у Украина НИЧЕГО НЕТ !!+ мародер 5 лет грабил после того как пришел к власти на волне майдана.
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Пригожинским макакам, слово не давали. В будку, немедленно и не высовываться
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Я вот не пойму, как украинский разведчик в одиночку смог провести не такого уж хилого Цемаха мимо днровских часовых. Более правдоподобно выглядит вот такая версия: ""Владимир Цемах был похищен 27 июня 2019 года из его родного города Снежное украинскими агентами, которые "вырубили" и вывезли его с территории сепаратистов по подложным документам, замаскировав его под парализованного старика в инвалидной коляске". Только группа могла его вывезти. И раненых кстати двое. Один погиб и двое получили ранения. И еще мне не понятно, зачем Цемах сделал признание на камеру еще в ДНР. Он что, дурак? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1761
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Вам не все равно как его вывезли? Предстоит еще очень многих вывезти.
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ну если это закрытая информация, то нечего об этом писать. А то разные издания описывают похищение Цемаха по-разному.
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Такая вот судьба. Погиб выполняя свой долг, зная что делает важное дело вытаскивает важного свидетеля преступлений РФ. ( Вечная память герою и все павшим на полях брани) А его обменяли на журналиста который из самого ПарижУ поехал к кузену в Москву на 2 м году войны в гости ,или на пацана который с девчонкой свиданку назначил у Лукашенко ,или на друга Рабиновича по революции.. такая вот судьба , судьба солдата.
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Ну, Карпюка ты рано списываешь. Он между прочим заместителем самого Юрия Шухевича был. Второе лицо в УНА-УНСО.
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а чем таким особенным прославился Юрий Шухевич ?
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"В 1950 году Юрия Шухевича этапировали на Западную Украину для опознания тела отца, убитого спецотрядом МГБ 5 марта того же года. В 1954 году он был освобождён по амнистии, но в том же году был вновь арестован и отправлен обратно в тюрьму.
В 1958 году суд продлил Шухевичу заключение ещё на 10 лет. Свой второй срок он отбывал в мордовских лагерях. Освободившись в 1968 году, Шухевич был вынужден уехать жить в Нальчик, так как в течение 5 лет ему запрещалось жить на Украине. Там он работал электриком. Войдя в диссидентские круги, Юрий Шухевич написал антисоветскую брошюру, которая была найдена во время очередного обыска его квартиры. За это суд в 1972 году приговорил его в очередной раз к 10 годам лишения свободы.
Первые 7 лет своего третьего срока Юрий Шухевич отбывал в одной из владимирских тюрем. Из-за тяжёлых условий содержания Юрий Шухевич ослеп. Выйдя в 1983 году из тюрьмы, Юрий Шухевич в течение 6 лет насильно содержался в доме для инвалидов в Томской области. Лишь в октябре 1989 года ему удалось вернуться во Львов". Я вообще. не поклонник галичан. Но Шухевича считаю святым.
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Я спрашивал, что он сделал, а не сколько он сидел
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Ведет большую общественную работу, несмотря на инвалидность, высказывает здравые мысли, к которым, правда, не особо прислушиваются. Ну. к Христу тоже при жизни не прислушивались. Честный политик, неподкупный. А что он должен был сделать? Лично убить Путина?
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Вот у меня есть один знакомый дворник, так он тоже никогда ничего плохого не сделал и высказывает здравые мысли.

Сделал он что ?
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Насчёт Сущенко, то скорее всего он таки разведчик - серьезный мужик.
А Гриб и правосек сами влипли
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"скорее всего "- это Вы определили намётанным глазом? А я говорю что он скорее всего тупой алкаш.. И кто из нас прав? Я видел видео как его брали - если это разведчик то мне стыдно...Или Вы предполагаете многоходовочку по которой он суперпрофессионально поддался для дальнейшего плана "Б" ? Специалист батальонной разведки вышел бы из за угла в непомятой одежде образно , оставив трёх кацапских мусоров со свёрнутыми тыквами и десятком ножевых дырок да с воткнутыми в очко аквафрешами и четверного с камерой в заднем проходе. У нас молодёжь из СБУ которая не имеет уровня по хорошему задерживает не просто профессиональнее а даже ещё и красивее.. А тут - какой то рукожопый деревенский цирк сбивания с ног алкоголика с пакетом тары..Посмотрите НАДОСУГЭ....И предположите..
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Зачем его Зеленский туда послал???!! А, зебилы? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5262
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И почему СБУ сделало заявление, что никто не погиб? У нас что, два параллельных СБУ? Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2080
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Разведка и СБУ - это две разные конторы! Одно удивляет, два месяца про погибших разведчиках при задержании Цемаха никто не сообщал!
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Такое ощущение, что Бутусов просто разгоняет порохоботную зраду в связи с освобождением Сенцова, моряков и других наших пленников. Информация о том, что погибли и были ранены люди при похищении Цемаха - старая и всем известная.
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Цю гадину віддали !!! За Хараберюша ?
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Генеральний прокурор Нідерландів просить Росію передати підозрюваного у справі МН17 Володимира ЦемахаПро це із посиланням на телеканал NOS повідомляє Інтерфакс-Україна."Сьогодні генеральний прокурор попросив Росію видати підозрюваного Цемаха в справі MH17, написав родичам жертв авіакатастрофи міністр юстиції", - пише NOS, посилаючись на лист нідерландського високопосадовця рідним і близьким загиблих у трагедії.У матеріалі також йдеться про те, що слідчі прокуратури Нідерландів вже допитали підозрюваного MH17 Цемаха в Україні, перш ніж він поїхав в Москву в рамках обміну ув'язненими з Росією.Нідерланди просять Росію видати Цемаха | Рубрика Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1509
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Такие операции очень ценные. Люди которые их проводят нарабатывают бесценный опыт пользуясь установками Моссада. И тут сталкиваются две позиции.. Одна позиция говорит что освобождение пленных возможно любой ценой и ставят в пример Израиль ( хотя если вдаваться в детали - это -"жопа и палец") другая позиция это та на которой стою я. Попробую объяснить:
до конца неизвестна ценность этой падали цемаха и насколько он важен для Украины и для параши. Этого никто не скажет. Тут другое важно : Украине поставили условие (стали в позу) что его нужно отдать - и она отдала..так же как за Гадю отдали двух ********* непростых для Гааги. И кому теперь эта пьяница тупая и дебилка нужна? Где оно это недоразумение? Что с неё толку? Да Сенцов нужен - не вопрос..Ещё несколько.. кроме тех кто сознательно попёрся в Крым получил ***** там и был схвачен.. Вопрос - нахер ты туда полезло *********? Что бы за тебя потом отдавали уголовных монстров?И такие должны обмениваться в последнюю очередь - вот в чем правда. В первую - воевавшие и попавшие в плен по ранению. И ещё. ***** себе таких пленных за день наберет 40 и потом что за них захочет? Сдачу страны? А зеленману пихуй ! У него пиар ****! Кто нибудь слышал что пообещали за Сенцова например? Реально? Вот в том и дело. Да ещё Европа подняла хай что пора с параши снимать санкци..Вот поэтому я и думаю что бы потом этот счастливый обмен боком не вылез. Я понимаю родственников даже тех же моряков которые вообще то по закону по приезду сразу после лечения должны попасть прямиком под трибунал по закону Украины кстати.. Но чужой боли всегда будет дохера а страна и её интересы это намного больше. И именно за это погибли тысячи..
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Вообще у чудаков, которое добровольно пруться на контролируемую рашкой территорию надо брать расписку, что они это делают в трезвом уме и полностью добровольно, осознавая возможные последствия, и что если с ними там что случится - то они себе сами кузнецы своего счастья. Что бы потом родственникам можно было предъявить, если они сильно возмущаться будут. А еще лучше, что бы они отбывали наказание, назначенное тем, на кого их поменяли.
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Это не будет работать. Что бы работало - нужно чтобы Украина была копией Израиля например или Британии в таких вопросах. На самом деле здесь ***** и зеленман играются кто кого нае....т . И все люди здесь - Сенцов .цемах, эта **** которая Хараберюшу подложила мину и которую тоже отдали, коломойманская падла , разведчики живые и погибший - это шестёрки в их игре. Там столько лжи и преувеличений скорее всего что мы себе не представляем .И по Сенцову и по остальным. Это не золотые статуи.Это обычные люди со своими принципами - и я уверен и негативами! И давайте правду - никто не знает что реально эти люди стоят для страны как освобождённые из плена по неизвестной цене. Это просто громкие раскрученные имена для привлечения внимания Запада. Для меня если честно - военные ценнее. Они реально заслуживают больше. И насколько я понимаю - Украина стабильно по интересам пооигрывает эти обмены. Сначала по количеству, теперь по качеству..И это всё под лозунгом " мы вот такие заботливые "цари" ( шо поросятина шо зеленман) - мы любыми способами своих вытаскиваем.." Ок..Дальше что? Теперь ещё и никто не знает реального торга..( что случилось что Сенцова так долго держали зубами а тут - оп- па и резко отдали?? Испугалось ***** зеленмана?? Или оно просто нае...ло этого дебила который сейчас уже должен нашимм временем и жизнями? Кто это знает? ) Но за то смотрим у кого плюс не считая освобождённых и их семьи: выиграли зеленман , ***** и........всё...Проиграл погибший воин, его семья, двое раненых и это мы ещё не знаем дальше что проиграли мы все. Очень уж подозрительный обмен. Сначала надолбали..потом резко отдали..и умолчали что отдают пидо...са на поимку которого ушло два здоровья и одна жизнь. И НЕ ЕГО ОДНОГО оказывается ( начинает вылезать правда) Не дофига ли за "отдать" ? Просто умолчали что бы не собрался возле клоуна митинг...И сейчас начнут оправдывать такой обмен новыми сказками, возможно враньём откровенным .Скорее всего специально обученные люди уже сочиняют тома неправды для продолжения спектакля. После лыбящейся рожи клоуна в аэропорту и красивых нах не нужных слов от него то уже смахивает на скотство и недоговорки и вызывает подозрения.. Вообще какая то обстановка в Борисполе была натянутая как на плохом детском утреннике. Что то не так...Это точно. Скоро узнаем что..
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К сожалению Украина пока что не Израиль, что бы можно было говорить с террористами с позиции силы, потому получаются такие торги, какие получаются. Украина не имеет эффективных рычагов давления на рашку, а "западные партнеры" их имеют, но не спешат применять. Вполне возможно, что если бы не этот *******, за поимку которого дорого пришлось заплатить, то переговоры об обмене пленными и дальше продолжались бы годами без особого успеха. Кацапам плевать на своих военных и украинских коллаборационистов - они отработанный материал, а вот на свидетеля для международного суда видать было не плевать.
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Чебу рашка драная ,почти все правильно написала кроме одного предложения . Почему моряки должны попасть под трибунал *по закону Украины кстати*...
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Читаем Конституцию Украины. Устав Вооружённых Сил , Устав пограничной службы . Устав ВМС. На своей территории военные корабли ОБЯЗАНЫ были противодействовать агрессору и принять бой. И там не сказано " а если приказал *********.." или "а если в меньшинстве - то сдаться и сдать корабли." Военные моряки погибают у корабельных пушек а не в плену. Знаешь такие законы и понятия недоучка? Почитай. Тебе полезно. У нас именно потому стотысячные мининги не выступили против этих "моряков" что неграмотное население и не понимает что такие действия мотивируют на сдачу интересов страны всю армию. Такого не учудит ни одна армия мира. ЗА ЭТО САДЯТ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА . А тем более в войну! А здесь у нас же " не война" ..Я вам тупым уже задрался объяснять всем 50-ти *********..********** и читайте законы!
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*законник*хренов ,наверняка,они получили четкие инструкции как себя вести в данной ситуации,от тебя лаптями и боярой тащит ,отвечать не надо ,фу.противно....
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Спасібо Вова - так насрати на життя вояків України може тільки малорос Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5478
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Вічна пам'ять Герою

Нам невідомі всіх їх імена,
Хто їх чекає, хто за ними плаче,
Де їхній дім, як їм болить війна,
Яке в них серце - щире чи терпляче.
Як страшно їм, коли усе горить,
Коли руїни, смерть перед очима,
І як в бою важлива кожна мить,
Які в них білі крила за плечима.
Нам невідомі мрії й здобуття,
Всі їхні рани, всі слова прощання,
Вони - солдати, що кладуть життя,
Заради нас і мирного світання.
І без імен помолимось за них,
За трошки вдачі світлої, простої.
В час зрад страшних і втрат таких гірких,
І без імен вони для нас герої.
Військовий розвідник Олександр Колодяжний загинув, прокладаючи маршрут виходу Цемаха, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9951



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Столько риска погиб разведчик, а х#йло Зеленский отдал этого п#дора россии....
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Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідування

https://hromadske.ua/posts/zelenskij-ye-vlasnikom-troh-kinokompanij-v-rosiyi-rozsliduvannya

зєбобікі, а-ну - тяффф!
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