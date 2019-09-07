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 Политика Украины
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 Глава СБУ Баканов: "Включение Цемаха в список на обмен - еще одно доказательство причастности РФ к уничтожению МН-17"

Требование Москвы внести свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха в список на обмен является очередным подтверждением причастности РФ к авиакатастрофе малазийского Боинга.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны", - сказал Баканов.

Глава СБУ отметил, что отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

Он подчеркнул, что правоохранители имели возможность провести с Цемахом все необходимые процедуры.

"Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать", - сказал Баканов.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу МН17.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха

Источник: https://censor.net.ua/n3147111
 
   
 Топ комментарии
 
Я бывает, как лишнего на грудь приму, меня посещают интересные мысли, а что вдруг если зеленский сделает с Украины успешное цветущее государстов? Но потом меня отпускает и пробивает на ржаку!!!
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Не, включение в список обмена Цемаха, это свидетельство того, что у власти кодла зеленых педерастов, продающих Украину.
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Hellis‏ @13Hellis_13



еб вашу м....... Моряков отпустили под поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма.
Крым российский, курвы зеленые?!
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Баканов має рацію - РФії краще взагалі було дистанціюватися від Цемаха , а так - вони самі визнають свою причетність !
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Літінант придумав гнилу відмазку, на те він літінант.
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я вчора зайця скормив медведеву щоб всі знали що він винен!
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А меня больше задели имена гостей на днюхе у Суркиса...
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Только без самого Цемаха все ето догадки и домыслы никем не доказаны. А Цемах завтра расскажет как его пытали бендеровцы и вынуждали клеветать
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Обмін канєшно епічний:
Віддаємо справжніх вбивць, терористів, маньяків та міжнародних злочинців, а отримуємо людей, яких було взято у заручники за сфабрикованими звинуваченнями.
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Засунь собі такі докази в ж... Краще б свідчення самого Цемаха пред'явили.
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Вся эта история с «обменом» этого Цемахом напоминает: кручу-верчу на@бать хочу.........
Здесь уже в новостях звездят о «надежде сближения рАссии и Украины», а также пошаговое снятие санкций с кацапетовки ☹️
P.S. действительно рада за возвращение ребят в Украину, но пугают последствия=>(уйло- и в Африке )(уйло.........
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Смайл, в последнем предложении - лишний (по ошибке(!!!))
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і шо б ви там не плели а докази зароз на раші. Не законна передача свідка злочинцям є зличином
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Прахоботы,ша! Главхряк не только одобрил обмен,не только примазался,но уже и возглавил. Теперь о обмене только позитив!Глава СБУ Баканов: "Включення Цемаха у список на обмін - ще один доказ причетності РФ до знищення МН-17" - Цензор.НЕТ 6436
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Ти що не вмієш читати? Він радий, як і всі ми украінці що вони повернулися і для цього не обов'язково було віддавати Цемаха, а було рішення трибуналу. Про це він і написав.
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на которое путин чихал и не отпускал заложников без цемаха
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Ну да і тому він домовився с ЗЕ, щоб той йому допоміг у справі з боінгом, яка розвіяла би міф про " ихтамнетов"
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Он подчеркнул, что правоохранители имели возможность провести с Цемахом все необходимые процедуры. - у многих есть или была возможность, увы, была но использовали ли.
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Процедура одна - юридическое закрепление показаний в СУДЕ.
На этом стоит всё западное право.
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юридическое же не озночает, что он должен засвидетельствовать это в суде, хорошо если может, но если не получится, тоже не беда.
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и теперь о не зависимость ваших судов - точно точно, совсем не зависими.
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Интересно, какой ответ будет у рассиян на запрос выдачи Цемаха голландцам? Опять какую то хрень придумают, типа танков и градов в шахтах Лугандонии!))
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уже. "Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен - тогда обращайтесь к нам".Источник: https://censor.net.ua/n3147094
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Вопрос только один, мы что меняем граждан Украины на граждан Украины ( ну в основном, я смотрел), а это как. РФ ведь не участница конфликта, у нас нет войны и это наши граждане. Так на каком основании мы их отдаем РФ. ( Не ну если подходить с позиции ВВ , что мы "один народ*, то тогда конечно.., а юридически как)
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Видача Цемаха путлеру доказує,що банда арлекіно співучасник терора.
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