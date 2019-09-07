 Глава СБУ Баканов: "Включение Цемаха в список на обмен - еще одно доказательство причастности РФ к уничтожению МН-17"

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны", - сказал Баканов.
Глава СБУ отметил, что отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией.
Он подчеркнул, что правоохранители имели возможность провести с Цемахом все необходимые процедуры.
"Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать", - сказал Баканов.
Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. Среди тех, кого выдала Украина, - боевик "ДНР" Владимир Цемах, который является свидетелем по делу МН17.
Віддаємо справжніх вбивць, терористів, маньяків та міжнародних злочинців, а отримуємо людей, яких було взято у заручники за сфабрикованими звинуваченнями.
Здесь уже в новостях звездят о «надежде сближения рАссии и Украины», а также пошаговое снятие санкций с кацапетовки ☹️
P.S. действительно рада за возвращение ребят в Украину, но пугают последствия=>(уйло- и в Африке )(уйло.........
На этом стоит всё западное право.