 Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Туск.

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Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

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