EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  370  26
Материалы по теме:
Все про:Туск (497) пленные (482)

 Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых

Президент Европейского совета Дональд Туск "вздохнул с облегчением" в связи с освобождением части украинцев, которые удерживались в России.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер

Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых 01

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Также читайте: Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3147109
 
 
 Топ комментарии
 
после того как 73 % зебилов выбрали клована президентом, в Европе шутку поняли и действуют теперь,, соответсвенно и адекватно!!!
 показать весь комментарий
 
Я знаю почему Туск вздохнул с облегчением. Потому что не нужно будет завтра собирать ООН и вводить против Рашки морские санкции. Плевать ему на людей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Туск вздохнул с облегчением-таперь парашу можно смело ставить во главе евросоюза.Она ведь выполнила всё,о чём её просили.Такая лапочка.
Да и отчитаться за деньги,полученные от *****, можно смело.Освоили,так сказать. Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых - Цензор.НЕТ 4501
Двуличные твари.
 показать весь комментарий
 
Кацапы вообще твари, всех купили. Трампа купили, Меркель купили, всяких тусков и могерини самого собой. Один Пеппа Рошен не поддался на подкуп, так как аскет и совсем не любит деньги - глыба! человечище!
 показать весь комментарий
 
 
Разумеется. Ты разве не в курсе что все кроме славных 8%-патриотов уже давно агенты кремля? Пошурши методичками.
 показать весь комментарий
 
Петю тоже купили, уже поздравил украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Э,так-то врде всех освободили. или пуйло в плену еще 3 собаки и поляка держит?..
 показать весь комментарий
 
после того как 73 % зебилов выбрали клована президентом, в Европе шутку поняли и действуют теперь,, соответсвенно и адекватно!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так же и с хохлами. Чем больше их похищаешь и убиваешь тем сильнее они идут просить, лизать и предлагают разные варианты услуг
 показать весь комментарий
 
"Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых"... - удєрживаємиє, це - Сірий Клин, Зелений Клин, Жовтий Клин...
 показать весь комментарий
 
Путін займається геноцидом українців, при чому якимось вибірковим - як з заплющеними очами в ніс пальцем попав - то за грати, як повз носа - не чіпає.
 показать весь комментарий
 
Я знаю почему Туск вздохнул с облегчением. Потому что не нужно будет завтра собирать ООН и вводить против Рашки морские санкции. Плевать ему на людей.
 показать весь комментарий
 
 
Я больше скажу, он вообще не знает ни о каких санкциях. Все эти санкции существуют только в воспаленном мозгу порохоботов отставших от инструкций кумира
 показать весь комментарий
 
 
Нужно! Рашка не вернула корабли, которые предписал отдать морской трибунал! Ждем, завтра 100% введут убийственные для раши санкции, весь мир с нами.
 показать весь комментарий
 
..мне в Германии, оч. интересно -- как тарифы понизили и Прошенко посадили! -- и по каким тарифам он сидит -- по государственным, или под личным счётчиком?
Откликнитесь, кто может...
 показать весь комментарий
 
-- а шо ботве зелёной сказать? -- она ж хотела: посадить и разделить!
 показать весь комментарий
 
Анонсирован новый обмен в ближайшее время, формат 70 на 200
 показать весь комментарий
 
Интересно сколько бы из освобожденных сегодня, был бы обмен немного раньше, оказались бы в партийных списках ОПЗЖ. 3-4 или больше.
 показать весь комментарий
 
Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых,лучше бы сказал, чтобы кремлёвский гопник не тырил украинцев на оккупированной земле и в колониях Московии
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх