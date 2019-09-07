 Туск призвал Россию освободить остальных удерживаемых

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Туск.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.
Да и отчитаться за деньги,полученные от *****, можно смело.Освоили,так сказать.
Двуличные твари.
Откликнитесь, кто может...