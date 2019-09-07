 Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер

Соответствующее сообщении американский дипломат обнародовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, это создаст импульс для дальнейших обменов заключенными, для возобновления режима прекращения огня и прогресса в направлении полного выполнения минских договоренностей", - написал Волкер.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.