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 Политика Украины, За рубежом
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 Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил надежду, что обмен удержанными лицами между Россией и Украиной даст новый импульс переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.

Соответствующее сообщении американский дипломат обнародовал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, это создаст импульс для дальнейших обменов заключенными, для возобновления режима прекращения огня и прогресса в направлении полного выполнения минских договоренностей", - написал Волкер.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Источник: https://censor.net.ua/n3147108
 
 
 Топ комментарии
 
Скажу вам честно, где-то даже на грани фола.Перед Украиной не стоит пока еще реально вопрос вхождения в ЕС.
Перед Украиной стоит пока еще реально вопрос выхода из СССР.
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Ключевым моментом в этой истории был дерзкий и эффективный захват Цемаха. Хотелось бы услышать от Камертона,Баканова и Хомчака о премировании и награждении участников (а не примазавшихся генералов) и ,как минимум,вручения ключей от элитной квартиры семье и бесплатного обучения детей,а также лечения родителей(если они живы) Александра Колодяжного,погибшего во время прикрытия перемещения Цемаха через линию розграничения. Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 5499
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Ну вот и Волкер отметился
Порохосрань как-то даже упустила, что и сам Петя приветствовал обмен.
Похоже у этих дибилов только путен остался в союзниках - он наверняка считает обмен своей победой и проигрышем Украины.
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Да наплевать на то,что они скажут а вот почему не обменяли Порошенко это вопрос открытый ,может второй партией пойдёт ...
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не так страшнi московськi вошi, як українськi порохогниди! (с)
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Петлюра не був біологом...він не знав, що в московських вошей гниди можуть бути лише московські...
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Ну ярый украинофоб Бужанский знает, чем свою паству кормить
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Что Волкер - зебил и малоросс/новоросс.
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У меня только один к Вам вопрос: можно быть просто Гражданином Украины, не порохоботом и не зелеботом ?
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можно, почему нет?но это не значит, что на форуме нет этих представителей
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Порохоботы считают что их гетьман Петя совершил гениальный тактический ход, когда сначала подписал минские договорняки - а потом всячески не хотел их выполнять.
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Они массово записываются на пароход "Парижская коммуна", который в понедельник выйдет из порта Одессы в направлении Мариуполя, с секретным заданием - попасть в плен для наложения на россию морских санкций оон. Там сейчас давка на записи, Люцифер, Ведана и Привет всех раскидывают, хотят быть первыми.
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плохо то, что это будет виртуальный поход, а за виртуальных пленников санкций то не добавят Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 500
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Обратите внимание как зебилы радуются официальной сдаче украинской акватории чёрного моря.
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а где ты тут сдачу узрел?а вот разрыв порохоботных пуканов--налицо
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Скажуть, що таки да - тре выконувати. Бо ж альтернатiви нєт:

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира готов выполнить все пункты Минских соглашений. Соответствующую запись опубликовало DW."
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неужели про зраду не расскажут и про то, что петя то подписал, но это не значит, что надо выполнять, если даже все говорят об их безальтернативности?
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твоя шмаркля выполнит всё шо скажут в Кремле.
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а чего она моя?или в контексте его президентва?ну тогда она так же и твоя, поздравляю
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А то ты не знаешь про последовательность их выполнения в соотвествии с действиями кацапов?
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Мнение 8% уже никого не волнует. А после сегодняшней Победы Владимира Александровича их так и вовсе 1% останется.
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Победа? Дядя, ты дурак?
Сходи в чебурнет, почитай чем эта победа для Украины светит.
Например:
Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 4914

И ты думаешь, шо после полного провала международной политики Украины за последние пол года, кто-то чужой будет отстаивать ее интересы?

Пипец, какие же тупые зе-адепты!..
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так волкер же одобряет и надеется что это даст импульс минским?а по цемаху, там непонятно, на самом то деле, был бы с него какой то толк в качестве свидетеля или это журналюги все раздули, что даже евродепутаты и голландские следователи повелись
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тоесть вы, зебобы, собираетесь выполнить минск принятый барыгой-мародером? шейм он вас!!! Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 8078
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Как ты хорошо поел, воин. На каждой ветке оставляешь свои интеллектуальные личинки.
Так держать. Ниже плинтуса только ты.
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Дякую. Вище Підлоги - лишень плінтус. Але у мене є одне але, навідміну від зебілів дно я вже не пробью Сподіваюся, обмін дасть імпульс для повного виконання мінських угод, - Волкер - Цензор.НЕТ 1633
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Скажу вам честно, где-то даже на грани фола.Перед Украиной не стоит пока еще реально вопрос вхождения в ЕС.
Перед Украиной стоит пока еще реально вопрос выхода из СССР.
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Тобі плювати на Правила, а не на грані фолу!
Ґаньба!
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Ксеня, за що забанили? ти ж приклад толерантості по відношенню к зебілам...
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Ну вот и Волкер отметился
Порохосрань как-то даже упустила, что и сам Петя приветствовал обмен.
Похоже у этих дибилов только путен остался в союзниках - он наверняка считает обмен своей победой и проигрышем Украины.
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Они наехали на Трампа называя того предателем, но о Пете ни слова.))
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Ну так ты Трампа поддерживал и когда он хотел Рашку в большую 8 вернуть. Ты за Рашку поэтому Трамп у тебя свой.
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Запутинский скот пять лет орал, что минск - это капитуляция Украины перед ******. Теперь зепутинцы реализуют то о чем орали - капитулируют перед кремлефюррером в минске.
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В 1918-1933 тоже "выполняли соглашения". История повторяется до тех пор пока не выучат уроки или пока не будет их кому уже учить...
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конечно!
вот такой планчик:
1 исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками ...разведение по всей линии ...
2 предоставления ДНР и ЛНР особого статуса
3 полного восстановления отношений между Донбассом и Украины, но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона"
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Процесс пошел и наконец-то геморрой головного мозга у Трампа и Ко исчезнет...
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Ключевым моментом в этой истории был дерзкий и эффективный захват Цемаха. Хотелось бы услышать от Камертона,Баканова и Хомчака о премировании и награждении участников (а не примазавшихся генералов) и ,как минимум,вручения ключей от элитной квартиры семье и бесплатного обучения детей,а также лечения родителей(если они живы) Александра Колодяжного,погибшего во время прикрытия перемещения Цемаха через линию розграничения. Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер - Цензор.НЕТ 5499
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там еще разведчик был, который ногу потерял
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Я и говорю обо всех реальных участниках - их вклад основной в этот обмен + решение международного суда.
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Импульс то ДА !!! Только чем он обернется для Украины.Думаю "онкологией и недолгой жизни" И ты Курт... ( вспомнился Цезарь)
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Донбасс возвращается в Украину и это главное, а уж как и когда- вопрос второй. Ну будет не совсем такой как остальная Украина. Но все-таки Украина
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Как ты себе это представляешь? погибло очень много людей по обе стороны.. как Украина и Донбасс будут уживаться теперь в одной стране?
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Ну и Украина не будет Украиной, а так - Молороссией. Но все таки Россией
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Путин - президент Мира! Поняли чо? Его слуга Зеленский подтвердит. Зеленский обращается к Путину только Господин Президент. Для Зеленского Путин его Господин и Президент выходит.
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А скажите хоть кто то какой смысл Украине выполнять ети минские угоды? Ето же капитуляция. К тому же минские угоды не действительны уже 5 лет. Да они и сами по себе не действительные так как их подписали два бомжа с обеих сторон никем не признаных
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Милый, так санкции тогда тоже незаконны?
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Санкции за окупацию крыма и дамбаса. А не санкции за минские договоренности. А где санкции за разрывание Будапештского меморандума и договоров о ненападении?
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Украина изначально приняла позу раком а не позу нападения или хотябы обороны.
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Мозги пудри зебилам.
ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ
Секторальные санкции ЕС в отношении российской экономики продлены до 2020 года. Их отмена увязана с выполнением Россией Минских соглашений.

https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84/a-49379236
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странная, а гаагский суд в одном из своих решений так и призвал--выполнять...да и санкции то на ршу за невыполнения минска
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Верните сначала под контроль Украины Дебальцево потом будете вякать про минские угоды
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И с чего начать выполнять? С выборов орков в Раду?
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Даже США уже Минск продавливает... все короче.. скоро войне действительно конец.
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вопрос только, это зрада или перемога?и что то мне кажется, но все же 1ое
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Минские соглашения...это в первую очередь контроль Украиной границы с паРашей...а потом уже все остальное...
Но зебобики о контроле над границей молчат как рыбы об лед...
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прочитай внимательно, это далеко не в первую очередь, а после имплементации политической части и проведения выборов
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Именно так и требуют выполнения этих соглашений ***** и паРаша...по пунктам...как записано..
И именно этому сопротивлялась Украина при Порошенко ...
Контроль над границей первостепенен...без него все остальное выполнить нельзя...
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Питання.При капітуляції в Новоазовську база рф?США-НАТО дали отмашк?Я дуиала,що ВИ серйозні хлопці і ВМІЄТЕ вигравати.Помилилась.
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Надеюсь, обмен даст импульс для полного выполнения минских соглашений, - Волкер

..от, еду я щас, фля! -- на пароходе в Мексиканском Заливе... -- кругом ураган бушует, всё залиото и перекрыто -- люди гибнут!
...а тут Волкер, со своими глупым вопросами...
...вообще хана отпуску... шо за хебня?! *(
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