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 Обсуждать по телефону не стоило, - журналистка Лупова рассказала о начале поисков Евгения Панова

Первым о похищении на территории Запорожской области и вывозе в Крым Евгения Панова ночью 11 августа 2016 года сообщило издание "Цензор.НЕТ".

Об этом в своем посте напомнила журналистка Татьяна Лупова, передает Цензор.НЕТ.

"Это был поздний вечер, у меня зазвонил телефон, незнакомый номер. Я ответила, на той стороне был молодой человек, говорил, что мы когда виделись, а сейчас ему нужна помощь, и ему посоветовали обратиться ко мне. Голос был немного растерян, очень обеспокоен.

- Моего брата похитили и вывезли русские, он бывший разведчик, служил в АТО...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

Обсуждать телефону это не стоило, я дала домашний адрес. Через полчаса мы сидели на кухне и чертили на бумажках планы. Информации было мало, в принципе на тот момент не было даже четкого понимания, каким образом Женя оказался в руках террористов. Зато были советы от друзей и знакомых, не говорить никому, ребята, видимо, надеялись вытащить его по своим каналам. Но было понятно, что похищать его из Крыма будет никак, это не ОРДЛО, где оставались хоть какие-то возможности...

Я была за публичность и привлечение внимания, чтобы его там тихонько не убили. Решили послушать еще чье-то мнение. В час ночи не так просто найти кого-то. Юрий Бутусов поднял трубку. Я рассказала историю, он согласился, что надо поднимать всех на ноги, потому что Крым на тот момент уже очень прославился исчезновением украинцев.

Избрали стратегию, по которой будем действовать, чтобы по крайней мере не дать никому обвинить его и списать.

Первая новость оперативно вышла на "Цензоре", - сообщила журналистка.

По ее словам, утром начался обзвон контактов, "начиная от журналистов, общественных организаций и омбудсмена, заканчивая МО и СБУ".

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"Уговаривали, убеждали, просили подключиться, взять в работу, спасти, защитить...

С тех пор прошло три года и Женя вернулся домой живым.

Игорь Котелянец, я тебя поздравляю. Это твоя личная победа, ты сделал все возможное и невозможное ради брата. И спасибо, что тогда позвонил, что я могла тогда помочь, а сейчас чувствовать эту радость со слезами на глазах.

А Жене передай, что обязательно должен теперь быть нам счастливым", - подчеркнула Лупова.

Обсуждать по телефону не стоило, - журналистка Лупова рассказала о начале поисков Евгения Панова 01
Обсуждать по телефону не стоило, - журналистка Лупова рассказала о начале поисков Евгения Панова 02
Обсуждать по телефону не стоило, - журналистка Лупова рассказала о начале поисков Евгения Панова 03

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

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Следователи Нацполиции Украины квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

В начале ноября 2016 года еще одного удерживаемого украинца Андрея Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО "Лефортово".

16 апреля 2018 года оккупационный суд Крыма начал рассмотрение дела "украинского диверсанта" Панова по существу. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием. 13 июля 2018 года оккупанты приговорили "украинского диверсанта" к 8 годам колонии строгого режима. Содержится Панов в колонии №6 в российском Омске.

Брат Евгения Панова сообщил 26 июня 2019 года об ухудшении его состояния здоровья. Евгений жалуется на ухудшение зрения, постоянную головную боль, проблемы с зубами. Медицинская помощь вовремя не предоставляется. Питается политзаключенный с промежутками в 15 часов.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Источник: https://censor.net.ua/n3147106
 
   
 Топ комментарии
 
Зачем ездить атошникам в парашу?!.Это как задаться,зная что в тылу во всех силовых структурах агентов хуйла с головой?
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Особливо радію за родичів полонених.
Нарешті їхні рідні вдома.
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Да кому это ваще интересно. Зе! сливает Украину...
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чого ще чекати від тупого порохобота ((
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Зачем ездить атошникам в парашу?!.Это как задаться,зная что в тылу во всех силовых структурах агентов ***** с головой?
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Пускай расскажет где его поймали, кто его перевозил и кто переправил в крым. Не в мешке же его как кота перевезли спрятав за пазухой. Или не хотят замазывать СБУшников и предателей не перекрывших границу и считающих что по ту сторону торговые партньоры а не враги?
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...поеду в Крым -- отчитаюсь потом -- ...в Росси всем всё пофуй! !!! ...это тут, морды друг другу рвут... -- на этом форуме, в смысле.
-- я ж там был -- ...по факту -- с 1977 по 2012, на круг -- хоть и с прерывами...*)
Аж самому интересно! ...побачым...
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Если бы зеленский посадил Медведчука и его жену в сизо и обменял их на граждан Украины, тогда бы было это большое достижение и я бы больше никогда о нем плохого слова не сказал , я бы на него молился, а так выдавать свидетеля и ещё очень важного и у меня нет сомнений, что Россия его используют в деле о Боинга против Украины , ещё этот свидетель будет по видеосвязи доказывать суду в Голландии , что это Украина сбыла Боинг . Это омерзительный поступок как президента . Словами не передать мою злость на зелю .
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***! Севастополь -- был наглухо закрытым для всех остальных голодных совков Город! ...с колбасой по рупь с чем-то? ...но и без воды, по 5 раз сутки... -- но закрыт наглухо был!
...а у меня Девочка любимая в Севастополе была... -- и шо? ... мы любились, где хотели и когда надо было ... -- даже в Москве... ...а я, в Севас, бывало и под мешками картошки ездил, за этим самым... ..и с аквалангами плавал в Ласпи... *)
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...щас -- то же и с Беларусью -- молодость моя, Филадельфия...*)
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Тем не менее буржуйскую Пепси-колу они там пили свободно. И паста зубная Колгейт от супостата там была, зубки чистили свои совковые, не подавились твари. И туфельки итальянские в магазине свободно видел, примерял даже. И кляли на чем свет стоит всех панаехавших, ибо никто для севастопольца не ровня кроме москвича. Гнилой совковый народишко, одна номенклатурная пенсинота там собиралась для доживания.
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