 Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Могерини приветствовала освобождение украинских политических заключенных, что стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества и отдельных людей по всему миру. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Сегодня состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией. Это означает, что наконец Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский Союз призывал много раз, свободны и вернулись в свою страну ", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС.

Она подчеркнула, что Европейский Союз ожидает, что все стороны воспользуются этим положительным импульсом.

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Министр Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана также приветствовал этот обмен.

"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан. Он отметил, что Франция и Германия будут поддерживать усилия обеих сторон для достижения конкретного прогресса в течение следующих недель.

Министр также заявил, что Франция призывает к дальнейшей имплементации политических и гуманитарных положений Минских договоренностей.

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Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.