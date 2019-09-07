 Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Могерини приветствовала освобождение украинских политических заключенных, что стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества и отдельных людей по всему миру. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.
"Сегодня состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией. Это означает, что наконец Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский Союз призывал много раз, свободны и вернулись в свою страну ", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС.
Она подчеркнула, что Европейский Союз ожидает, что все стороны воспользуются этим положительным импульсом.
Министр Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана также приветствовал этот обмен.
"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан. Он отметил, что Франция и Германия будут поддерживать усилия обеих сторон для достижения конкретного прогресса в течение следующих недель.
Министр также заявил, что Франция призывает к дальнейшей имплементации политических и гуманитарных положений Минских договоренностей.
Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.
_______________________
Достали уже эти путинские жополизы.
"На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым."
И от себя, в Крым ежедневно едут сотни украинцев. Набрать очередных 30 человек ФСБ - как 2 пальца об асвальт. Цена их освобождения - ЧИТАЙ ПЕРВЫЙ АБЗАЦ этого поста.
Так шо да, сое похер на Украину и украинцев. А вот зебилы - настоящие патриоты: отдадут все, шо поросит ХЛО, лиш бы вытянуть из кацапских турем очередного горе-казанову или турыста.
Примерно так.
К стати произошел ОБМЕН а не односторонняя выдача из одной или другой стороны которая никак не меняет отношение обеих сторон а тем более украинского народа к кацапии,именно к кацапии а не как нам пытаются навязать одного *****.Даже когда он сдохнет то мнение украинцев относительно этой уйобищной нации у нас не изменится.