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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Франция (2112) Евросоюз (12573) Могерини (415) пленные (482) Ле Дриан Жан-Ив (12)

 Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Могерини приветствовала освобождение украинских политических заключенных, что стало возможным благодаря активной позиции гражданского общества и отдельных людей по всему миру. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Сегодня состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией. Это означает, что наконец Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский Союз призывал много раз, свободны и вернулись в свою страну ", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС.

Она подчеркнула, что Европейский Союз ожидает, что все стороны воспользуются этим положительным импульсом.

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Министр Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана также приветствовал этот обмен.

"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан. Он отметил, что Франция и Германия будут поддерживать усилия обеих сторон для достижения конкретного прогресса в течение следующих недель.

Министр также заявил, что Франция призывает к дальнейшей имплементации политических и гуманитарных положений Минских договоренностей.

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Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

Источник: https://censor.net.ua/n3147105
 
 
 Топ комментарии
 
"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан.
_______________________

Достали уже эти путинские жополизы.
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Смотрю на коментарии об обмене и диву даюсь,почти все те ники что на цензоре еще недавно восхваляли Порошенка за каждый обмен военнопленными,хотя это была заслуга волонтеров теперь обвиняют ЗЕ почти в сдаче и капитуляции Украины.ЗАСРАНЦЫ.
К стати произошел ОБМЕН а не односторонняя выдача из одной или другой стороны которая никак не меняет отношение обеих сторон а тем более украинского народа к кацапии,именно к кацапии а не как нам пытаются навязать одного хуйла.Даже когда он сдохнет то мнение украинцев относительно этой уйобищной нации у нас не изменится.
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не бойся, про тебя не забудем, зачислим боцманом, дадим дудку будешь свистеть
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"Это жест, который отражает желание России и Украины возобновить диалог. Это поможет восстановить атмосферу доверия между сторонами в формате нормандских переговоров", - считает Ле Дриан.
_______________________

Достали уже эти путинские жополизы.
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Естественно! Россия Украина дружба. Санкции снимаем, голова не болит. Европа дружит с россией.
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Такое ощущение что соя беспокоится не за Украину и украинцев, а чтобы против раши были санкции даже ценой смерти наших людей.
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Человек-гуппи,если с русни снимут санкции то смерти украинцев начнут увеличиваться в геометрической прогрессии.
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Цитата:
"На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым."

И от себя, в Крым ежедневно едут сотни украинцев. Набрать очередных 30 человек ФСБ - как 2 пальца об асвальт. Цена их освобождения - ЧИТАЙ ПЕРВЫЙ АБЗАЦ этого поста.

Так шо да, сое похер на Украину и украинцев. А вот зебилы - настоящие патриоты: отдадут все, шо поросит ХЛО, лиш бы вытянуть из кацапских турем очередного горе-казанову или турыста.
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Порохоботы показали насколько они с Ольгино ненавидят украинцев. Как же желчь летит с их ртов от того, что сегодня освободили наших земляков...
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Не за санкции они беспокоятся - посттравматический синдром пролета на выборах. "Пролетел Порошенко - пропадай Украина"
Примерно так.
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Я написал так как оно есть. Европе лучше дружба с россией чем длинная борьба за независимость Украины. А если у тебя проблемы с ощущениями и соей то иди помойся, легче станет.
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Обмен в формате "200 на 70" между Украиной и "ЛДНР" вынесут на обсуждение в Минске. Переговоры могут состоятся 18 сентября.На встрече контактной группы в Минске 18 сентября обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" в формате "всех установленных на всех установленных", а именно "200 на 70". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник..
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Ни слова сожаления о цемахе. Где эти 40 депутатов из ЕС? Они довольны или как петикантропы ноют?
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Тебе надо сожаление? Ты его получишь. Очень скоро в таком ключе:
Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 226
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тепер можна знімати з рашки санкції.
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Гейропейцам начхать на проблемы Украины по большому счету. Им бы как-то прикрыть этот головняк да заниматься своими гешефтами с русней. А почему должно быть иначе,если большинству украинцев,как выяснилось тоже насрать на собственную страну? Делегировали полномочия группе капитулянтов-так какие вопросы к ЕС?
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А еще жабоеды предложили снять санкции с рашистской **********! Улавливаете тонкость игры?!
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ну всьо - сітуация с Україною нормалізіована - мона снімать санкції, гнать патокі, мутіть гешефт, а то ця Україна вже всі поперек горла. Так качки закльовують голодних каченят, шоп ті не пищали
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Я думаю, любой уважающий себя порохобот с этого сайта готов посидеть в плену в россии ради наложения на нее морских санкций. Поэтому предлагаю самых активных, таких как Люцифера, Ведану, Гыга с нами, Привета, Вкла это мы и прочих прочих прочих (можно 100 штук набрать запросто) посадить на пароход "Парижская коммунна", приписанного к городу Одессе, и отправить на прорыв в Мариуполь. И тогда наверняка корабли московского улуса перестанут заходить в международные порты.
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Как ты мог забыть Підлогу Маккартні. shame on you
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да вас тут столько, что если всех перечислятЬ, на страницу список получится
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не бойся, про тебя не забудем, зачислим боцманом, дадим дудку будешь свистеть
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Ты новенький походу. НЕ знаешь, что я тут на цензоре главный вертухай. Каждому зебилу обыск делаю с пристрастием!!!
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где-то радуется маленький путин и надеется на снятие санкций и признание крыма
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так, ты я так понимаю тоже поедешь? На прорыв в Мариуполь?
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Денег дайте нищиборды, а то перекроем трубу и будете сосульку с носа отламывать
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Интерестно если бы Украина не виляла попой в вопросах внешней политики а разорвала все дипломатические и торговые отношения с РФ и официально назвала бы войну войной а не АТО и закрыла границу политика Запада так же была бы в отношении РФ много радикальней? А то как то не красиво все было.. требуем от Запада санкций против РФ за агрессию а сами при этом с ней активно дела ведем .
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сдается мне, Украина тут уже давно не объект мировой политики
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Украина это 40 миллионная страна в центре Европы и обьектом мировой политика она может перестать быть только из за вопиюще глупой внешней и внутренней политики.. вернее самостоятельным обьектом.
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Ну конечно, причем давно. Королевство Бульбашия - центр мировой политики Высокий представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Франции Ле Дриан приветствуют обмен между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 2270
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В общем все довольны. ( если честно и я рад что морячков и некоторых гражданских вытянули). Но все эти Трампы и ЕСовцы, они ожидают окончание "конфликта" и налаживания отношений с РФ (Путиным). А Украина это просто разменная монета. Крым де факто останется за РФ, но его не будут признавать ( пример Прибалтики), Украина пустит туда водичку, электричество, поезда , проезд все что с обычной границей скажем Воронежской обл.. Всеобщая амнистия, а кого для виду не амнистируют , тому РФ даст "убежище". ДНРоЛНРия получит широчайшую автономию (даже конфедерацию с Украиной) со своей армией, полицией , судами, властями, дип. отношениями, героями и памятниками Захарченко, Матаролле, Гиви и т. д. Все под контролем кураторов из Кремля конечно. И о да.. Самое главное к ним вернут освобожденные Украиной земли Донбасса ( и не сомневайтесь даже) А Украина будет их восстанавливать ( при этом деньги конечно украдут) Ну а дальше федеративное устройство с новыми членами ( Харьков, Одесса будут первыми ласточками, для "понта" могут даже Галицию создать)
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Сегодня Владимир Александрович вошел в состав величайших лидеров планеты!
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Максим, в твоих постах много пафоса. Работаете по новому?
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Смотрю на коментарии об обмене и диву даюсь,почти все те ники что на цензоре еще недавно восхваляли Порошенка за каждый обмен военнопленными,хотя это была заслуга волонтеров теперь обвиняют ЗЕ почти в сдаче и капитуляции Украины.ЗАСРАНЦЫ.
К стати произошел ОБМЕН а не односторонняя выдача из одной или другой стороны которая никак не меняет отношение обеих сторон а тем более украинского народа к кацапии,именно к кацапии а не как нам пытаются навязать одного *****.Даже когда он сдохнет то мнение украинцев относительно этой уйобищной нации у нас не изменится.
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Скоро снимут санкции с рашки, в самое ближайшее время. Она целых 30 человек отпустила и то на обмен, а не просто так. А то шо тыщи убитых , окупированная земля, разрушенная инфраструктура..то пофиг. Ну ладно Европке пофиг это понятно, но ведь и ЗЕбилам тоже пофиг , а учитывая их количество 73% уже можно смело говорить о том что Украина потерпела поражение от Рашки. Опять толерасты проиграли гопнику. Как и все тысячи лет до этого было так же. Беззубый, слюнявый, трусливый, мыролюбный толераст всегда сольёт гопнику который готов воевать и умирать.Ну шо малороссы слив защитан.
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Господяяя! Все приветствуют, ЕС приветствует, Китай приветствует, Трамп приветствует... даже Дякула приветсвует, а порохоботы осуждают! Да они ополчились против всего мира и добра. Порохоботы - тёмные, потусторонние силы зла)
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