 Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Крым.Реалии о перспективах освобождения крымских татар из российских тюрем, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", – сказал президент.

Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.

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"Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем", – отметил он.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. В списке освобожденных украинцев оказался крымскотатарский активист Эдем Бекиров.