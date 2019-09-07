 Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Крым.Реалии о перспективах освобождения крымских татар из российских тюрем, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", – сказал президент.
Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.
"Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем", – отметил он.
Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. В списке освобожденных украинцев оказался крымскотатарский активист Эдем Бекиров.
Слава Украине!! Путин - Падло!! Пеппа ничого не крала!!!
Сущенко подякував Порошенку за звільнення з полону. ВІДЕО
https://dymka.com.ua/ukraina/sushhenko-podyakuvav-poroshenku-za-zvilnennya-z-polonu-video/
Дебилы шоколадные вам пороблено, вы с каждой фразой новое дно пробиваете))
Если да, тогда снятие санкций с РФ, как и скорое поражение Украины в войне, становятся абсолютно неизбежными
Ф.М. Достоевский
Дякую, дуже дякую! (с)
Что Украине будет стоить это шоу 95-го лепрозория
https://patrioty.org.ua/politic/zradnyk-ne-viryt-u-svoie-shchastia-ziavylosia-foto-vyshynskoho-pered-posadkoiu-na-rosiiskyi-litak-294345.html?utm_source=push&utm_medium=17h&utm_campaign=15h
https://twitter.com/ua_thirteen/status/1170305904580997121
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
У МЗС РФ вважають, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України» українська влада повинна здійснити ряд кроків.
https://dymka.com.ua/ukraina/u-mzs-rf-pohvalyly-zelenskogo-ta-vymagayut-rozpochaty-vyplatu-pensij-zhytelyam-ordlo/?fbclid=iwar0flruip_z6g2otvbyxert1692cxbisqlr40e3xgmawxic53e_4b4prgeu
і воно зробить.
"Я, президент України Володимир Зеленський, і президент росії володимир путін зробили все можливе для звільнення наших полонених"