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 Политика Украины
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 Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский

Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Крым.Реалии о перспективах освобождения крымских татар из российских тюрем, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", – сказал президент.

Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате

"Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем", – отметил он.

Напоминаем, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией в формате 35 на 35. В списке освобожденных украинцев оказался крымскотатарский активист Эдем Бекиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3147104
 
   
 Топ комментарии
 
В обмен НА ЧТО? На воду в Ккрым, возобновление ЖД-сообщения и так далее?

Если да, тогда снятие санкций с РФ, как и скорое поражение Украины в войне, становятся абсолютно неизбежными
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Парашенко відправив ,моряків в полон до кацапстану,щоб було на кого вимінювать,а яка зараз буде многоходовочка???
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В Криму кримських татар багато, у путіна просто невичерпний ресурс для обміну! Потрібно звільняти Крим силою зброї, кримсько-татарськими батальйонами та бригадами!
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Майже впевнений, що буде щось подібне. Може й визнає Крим кацапським.
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Парашенко відправив ,моряків в полон до кацапстану,щоб було на кого вимінювать,а яка зараз буде многоходовочка???
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Оккупируемые территории обеспечивает оккупант.
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Крьімским пенсам платить пенсию будешь?
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окупована твоїми зоотєчєствєннікамі, кацапа.
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Не здивуюся,якщо потребують воду в крим,і капітуляцію,в обмін на заручників!
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Це ти в рішенні Міжнародного Трибуналу прочитав?
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Ну вот пожалуйста - а свиноппепы визжали что страшно подумать что же будет за второй этап. Ну, что скажете, петекантропы?! Зрада трывае?!)))
Слава Украине!! Путин - Падло!! Пеппа ничого не крала!!!
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упс, зедебіли - голос!
Сущенко подякував Порошенку за звільнення з полону. ВІДЕО

https://dymka.com.ua/ukraina/sushhenko-podyakuvav-poroshenku-za-zvilnennya-z-polonu-video/
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Да не позорьзя, додик. Считай, отработал полкило конфет.
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а ти, копрофіл зедебільний, вже на тонну зеленого гівна відпрацювало. Смачного!
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Не трызди, соевый, он подякував и Зеле, а потом уже порохатого...Хотя эта падла сделала все, чтоб обмен не состоялся.
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И что, дебил ты соевый?! Подякував и подякував, потому что Сущенко порядочный. Вон и Карпюк Рабиновичу спасибо сказал - и что теперь, "друга Надька" ваши уже прохрюкали!)))
Дебилы шоколадные вам пороблено, вы с каждой фразой новое дно пробиваете))
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Прям все пол миллиона крымских татар освободишь? Что ***** в замен предложишь? Цемаха уже нет. Остается только кусок Украины отдать. Но мы же знаем что люди стоят дороже чем какой то грунт или вода?
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В обмен НА ЧТО? На воду в Ккрым, возобновление ЖД-сообщения и так далее?

Если да, тогда снятие санкций с РФ, как и скорое поражение Украины в войне, становятся абсолютно неизбежными
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Оно уже неизбежно. Поздно пить Боржоми , Украина в такое Г что боюсь возврата оттуда уже реально нет, увы
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Как бы ценой Украины Зелени не пришлось заплатить.
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на воду и коридор менять будет.. не даром периодически ********* вкидывает про воду в крым....
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Кацапстан нахватає заручників,щоб потім диктувать свої вимоги!Можна захекаться виконувать ці вимоги!
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Гнида зеленая спешить все сдать как можно быстрее..
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Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский . Мы признаем Крым российским и даём воду в Крым , сказал зеленский
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Никакие богатства мира не стоят слезы на щеке невинного ребенка.
Ф.М. Достоевский
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Ето сказал ***** слизывая слезу с животика маленького мальчика Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6718
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Напевно саме це говорив путлєр перед розстрілом Бесланскої школи?
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А в обмен мы лишь примем федирализацию, амнистируем повстанцев Донбасса и пересажаем боевиков киевской хунты. А ну введем русский единственным государственным языком, без малоросских наречий.
Дякую, дуже дякую! (с)
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И уже доллар по стописят)))Забыл добавить)))
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Вот так одним сообщением послал Чубарова в прострацию.
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Это ублюдочное ЗЕ решило ПиАриться не только перерезая ленточки, но и анонсируя свои сепаратные договоренности с врагом
Что Украине будет стоить это шоу 95-го лепрозория
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Пожелаем Президенту успеха в его великих начинаниях!
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Вот так на лицемерии и манипуляциях чужой бедой зеля и сольет страну.
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Порохоботы! Вы ссыте кипятком. Ваш шоколадный ничего не сделал для освобождения крымских татар. А Зеботы, делают. Ус...ритесь!
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а зеботи - здадуть Україну *****, кацапське чмо. Якщо їх до того не перевішають.
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спочатку перевішаємо порохосрань на чолі з головним ПЕСиком Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3343
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Освободить крымских татар можно только освободив крым от разейских окупантов. А по одному вытаскивая их пласкогубцами за волосы и пальцы из котла ето не выход.
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Здають Україну і прекрасно піжігрують кремлю! Ось, що робилять зелебоби!
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это ты зря ЗЕбобик, сегодня твой ЗЕпризедент обращался к ху-лу:
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
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А наших реальных героев, пленных бойцов, сидящих в подвалах лугандона 4-2 года, когда освобождать будешь?
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Що далі, зебуїни?
У МЗС РФ вважають, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України» українська влада повинна здійснити ряд кроків.

https://dymka.com.ua/ukraina/u-mzs-rf-pohvalyly-zelenskogo-ta-vymagayut-rozpochaty-vyplatu-pensij-zhytelyam-ordlo/?fbclid=iwar0flruip_z6g2otvbyxert1692cxbisqlr40e3xgmawxic53e_4b4prgeu

і воно зробить.
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Ребят, а может ну эту Европу? мы же русские. А россияне наши братья. Давайте извинимся за крым и добасс. Пустим воду на полуостров, не будем брать деньги за транзит газа России в Европу. Поставим памятники Гиви и Моторолле в каждом украинском городе, а на украинском языке будем говорить только на кухне и только при перекуре. Будем читать книжки Припелина и оргазмировать при виде Скабеевой, а? Малоросы, мать вашу. Животные лучше вас...
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З такими лозунгами,іди прямісінько в очко до Гундяїва!
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слово сарказм для тебя чуждое или просто юмора не понимаешь?) зебилов же травлю дурилка
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Это можно ежедневно захватывать пару-тройку татар, потом их освобождать в обмен на что-то. У пуйла таким образом есть неисчерпаемый источник шантажа.
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Ви чули, що це гнусяве щойно сказало?
"Я, президент України Володимир Зеленський, і президент росії володимир путін зробили все можливе для звільнення наших полонених"

Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом обмена, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2505
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ЗЕля а не нужно ли менять тех кто в лугандоне в плену в первую очередь?
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Порохне только застрелиться))).Петя сегодня вообще сопьется))
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Парашенку одна дорога,прямісінько в усраіль!
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Сегодня в Украине радуются все..... все кроме порохоботов,.... ну и уроды.
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це обмежений другий сорт приматів.. але незабаром повиздихають.. їх все менше і менше.. мабуть їх шляк трафить щохвилини
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А кому нужна Украина если 73% проголосовали за ЗЕкоманду?
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это сложный удмурдский вопрос на сложном удмурдском наречии сам хоть понял, что спросил?
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За это всего лишь надо пустить воду оккупантам в оккупированный Крым и забыть про украинский Крым. Капитулировать так во всем. А потом повтор невыученных уроков 1918-1933.
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