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 Политика Украины, За рубежом
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 "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину и Россию с успешным проведением взаимного освобождения удерживаемых лиц, назвав это "гигантским шагом к миру".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал Трамп в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский

Первый гигантский шаг к миру, - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147103
 
 
 Топ комментарии
 
Неуважаемый Препиздент Дони, ваше мнение не интересует даже моего хомяка.
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Мир после Победы...это один мир...мир после капитуляции это совсем другой мир...
Но и то и другое это мир...и потому зеленая плесень манипулирует этим понятием...
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Вітаю, УКРАЇНЦІ!!! Ми тепер - малороси.
Дкую, жуже дякую (с)
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Почему тогда США 12 сентября 2001 года не подписал мир с Усамой-Бен-Ладеном? Мир же лучше чем война?
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Так и виже Буша с пламенной речью, что мол мы с Усамой Бен Ладовичем выполнили договоренности и это только первый шаг к дальнейшей дружбе!
Занавес
Аплодисментов не надо )))))))
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Как раз в эти дни ********* должна была и так по суду отдать 24 моряка, это официальное решение.
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Вітаю, ЗЕлені малороси, ви здали Україну разом!
"Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами - Цензор.НЕТ 5330
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Соевьіе жрут кактус, но каждьій день доказьівают, что они моральньіе уродьі.
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"Я привёз мир для моего поколения" - презренный чемберлен. Полное дежавю! Тёмные времена наступают!
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І саме тому у ***** невдовзі проведе масштабні військові навчання біля кордоній України. "Навчання" серпня 2014 та січня-лютого 2015 пам'ятають всі.
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Це коли падло барижне парад приймав а українці гинули !?
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да только при Пете освобождено более 3 х тыс Украинцев
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а порохоботы почему то недовольны, не ту методичку им выдали...
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Зебиленский по-тихоньку сливает Украину. Уже небойсь в иснтаграме свою еврейскую инста-шкиру запостил как телки в рекламе
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Обмін полоненими: Україна подякувала США за підтримку , только это не поможет вернуть Крым и другие оккупированные украинские земли,потому что Трамп тычет на Обаму,а Обама на Трампа, а Украина не Северная Корея и отдала третий в Мире ядерный потенциал без разговоров., под гарантии Дяди Сэма и др.
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Сейчас запоют что Трамп агент кремля, и вообще все вокруг кроме Пеппы агенты кремля "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами - Цензор.НЕТ 9379
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Достаточно быть ЗЕбилом, фюреры любят полезных идиотов.
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Вот только ирония такова, что именно Пеппа -- агент кремля, если выражаться утрированно. Может и разыгран в темную, советниками, свынями-дружбанами, катающимся по ночам в гости Медведчуком, так то он ессно белый и пушистый, но сути это не меняет: каждый Петин шаг был на руку кремлю, точнее пуйлу, для удерживания власти в своей стране и только.
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Старый идиот: гигантский шаг к миру - это полное освобождение Крыма, донбасса и выплата рашкой контрибуций в размере 1 000 000 000 000 долларов.
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Все говорит о том что Трамп досидит и второй срок. Украине надо научиться ладить с ним. Вот это чудо ему никак не конкурент.


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Рептилоид? "Перший гігантський крок до миру", - Трамп про обмін між Україною і РФ утримуваними особами - Цензор.НЕТ 1866
Я если сутки не сплю, например когда потрохоботов троллю в сети (это весело на самом деле), то тоже глаза краснеют.
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к миру? правда?!
обмен героев на раша преступников и полицаев, это шаг к миру?!
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интересно , а если бы в Мексике похитили бы 2-х туристов и потребовали обменять на Эль Чапо который отбывает пожизненное в США за торговлю наркотиками и др . преступления

Трамп бы тоже произвел такой обмен
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Про порушення рішення міжнародного суду хоч хтось пам*ятає, чи всі захлинаються слиною ?
Моряків не повинні були обмінювати, а звільнити і віддати кораблі без жодних умов.
тля порушила сама і допомогла дружку. Кораблі де ?

Про решту вже мовчу.
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УРЯ !!!Победа.. Теперь к этим 35 пусть вернут из плена, 2 миллиона граждан Украины в Крыму, 3,5 миллиона в оккупированном Донбассе.. Ну а 2 - 3 миллиона "зарабитчан" и гостей, туристов ездящих не смотря на 5 лет войны оставит себе..
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Заробитчане не нужны по твоему а крысчане среди которых 90% ваты нужны))
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Так написав, наче щось можливо без повернення Криму.
Фуйло вже погодився його повернути ?
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Надіюсь тепер всім зрозуміло,що здаватись в полон москалським ворогам,це ганьба.
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Заткнулся бы этот путинский жополиз.
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Украина не только транзитная держава. А и кусок мяса который имеют: то катсапы, то турки, то пільська шляхта (с) Богдан Хмельницкий
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Даже пророк Пономарь в Канаде приуныл, говорит, похоже, рашка не развалится, как он ванговал 5 лет
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Драп, оно и в Африке драп! Осталось у пуйла соснуть и будет полный ажур!
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