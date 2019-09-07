 "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал Трамп в Твиттере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал Трамп в Твиттере.
Занавес
Аплодисментов не надо )))))))
У лаптеногих уже слюнки текут.
Я если сутки не сплю, например когда потрохоботов троллю в сети (это весело на самом деле), то тоже глаза краснеют.
обмен героев на раша преступников и полицаев, это шаг к миру?!
Трамп бы тоже произвел такой обмен
Моряків не повинні були обмінювати, а звільнити і віддати кораблі без жодних умов.
тля порушила сама і допомогла дружку. Кораблі де ?
Про решту вже мовчу.
Фуйло вже погодився його повернути ?