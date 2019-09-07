 "Первый гигантский шаг к миру", - Трамп про обмен между Украиной и РФ удерживаемыми лицами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия и Украина обменялись большим количеством заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!", - написал Трамп в Твиттере.

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