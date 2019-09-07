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 Политика Украины
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Все про:обмен (749) Решетилова_Ольга (24)

 Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова

Украинцы должны быть готовы, что освобожденные сегодня в рамках обмена заложники РФ могут оказаться не совсем такими, как они их представляли читая новости.

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Впереди нас ждут интересные открытия и еще много и трогательных, и не очень, возможно, приятных моментов", - отметила журналистка и назвала основные причины:

1) бывшие политзаключенные не обязаны быть такими, какими мы их себе рисовали все эти годы; они живые люди со своими характерами, взглядами и мировоззрением.

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2) пытки, постоянный прессинг и ситуация, в которой они находились, существенно повлияли на психическое состояние многих из них; им нужно время на длительную реабилитацию, и беря у них интервью и комментарии, пожалуйста, учитывайте это.

3) большинство из них в течение длительного времени были вырваны из украинского информационного контекста, за это время мы прошли долгий путь внутренних изменений, у них эти изменения происходили иначе; очень не хочется, чтобы этим воспользовались недобросовестные политики.

Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3147102
 
   
 Топ комментарии
 
я давно не смотрю это шоу для дебилов. примерно с 2014 года. после "расия просто отодвигает границы". Хотя наверное еще раньше - после "эбонитовых палочек"
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можливо серед них є завербовані, які ходитимуть по ньзванам і розповідатимуть про мир та об'єднання з рашкою.
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Сказал Зеленский что уже договорился с педофилом Путин о разведении сил по всей линии разграничения.. вероятно таки к миру все идет.
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Войска придется отводить не от линии разграничения, а полностью за териториальные границы областей. Если, конечно, мы желаем прекратить эту войну.
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Причем тут границы областей? Речь всегда только об ОРДЛО была.. то если бы педофилу Путину нужны были админ границы областей он бы еще в августе-сентябре 2014года *северным ветром* брал их.
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С ****** договорённости это как вилами по воде

Вообще то что Зе озвучил в интервью на тему 100 дней концепцию маленьких шагов, то, что есть стратегия - очень обнадеживает
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А тут не столько в )(уйле дело сколько в Европе.. Европе нужен мир на Донбассе чтобы снять с Рашки санкции не потеряв при этом лицо ибо они хотят вести активный бизнес а не взаимно не выгодные санкции.
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Думаю, после сегодняшнего дня так говорить-просто ложь. Мы все видим что договориться вполне возможно, видим на примере освобожденных моряков.
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Савченко теж виявилась не такою як її уявляли.
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Зрозуміло, що вони українці. Можливо їх психічно травмували росіяни. Вважаю, що треба бути толерантними до усіх в'язнів росії.
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И погнали шаКАЛад по трубам на вентилятор!
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Павлу грибу треба роз'яснить,що слідуючий раз,як поїде до кацапстану на женихання.То щоб користувався презерватвами,бо можна тріпер підчипить і привезти до дому!На буряток деякі сильно слабкі😆!
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Политзаключенный.За то,что куем,а не головой думал.
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пробежался по цацапским ресурсам - они всерьез говорят что "расия пошла навстречу и показала себя миролюбивой страной. значит скоро снимут санкции и вообще - перезагрузка ура!"

Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 7141
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Так все идет к тому, что граница с РФ пройдет по Днепру
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Ukraine

@UkrainNEWS

·2 ч

Теперь вы знаете все! Позиция МИДа РФ по поводу обмена: 1. В Украине кровопролитный конфликт. 2. Зеленский сделал первые шаги по консолидации всех здравых сил. 3. Впереди улучшение отношений с РФ, которая не сторона конфликта. - А Крым? - Какой такой Крым. Крымнаш!!! Занавес!Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3975
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Реалізується все те, що було заплановано... Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 4380

Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 19


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Главное, что узники кремля уже дома, но порохоботы все не могут упокоиться!
Примите это просто как факт и порадуйтесь за людей.
Нельзя же быть такими жлобами
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Одкровення зебота
Татьяна Лайф ...Нельзя же быть такими жлобами
Звільненим сьогодні українцям потрібно допомогти соціалізуватися й адаптуватися, - Решетилова - Цензор.НЕТ 3704



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Парашенко навмисне відправив моряків в полон до кацапстану.Деякі з дуру, самі туди поперлися,на женихання, як Гриб!І мусимо їх обмінювити на російських вбивць.От така многоходовочка малята!
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А не пробовали оставить их в покое на полгода,журналисты??? Какие нахрен интервью?
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