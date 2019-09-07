 Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Впереди нас ждут интересные открытия и еще много и трогательных, и не очень, возможно, приятных моментов", - отметила журналистка и назвала основные причины:

1) бывшие политзаключенные не обязаны быть такими, какими мы их себе рисовали все эти годы; они живые люди со своими характерами, взглядами и мировоззрением.

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2) пытки, постоянный прессинг и ситуация, в которой они находились, существенно повлияли на психическое состояние многих из них; им нужно время на длительную реабилитацию, и беря у них интервью и комментарии, пожалуйста, учитывайте это.

3) большинство из них в течение длительного времени были вырваны из украинского информационного контекста, за это время мы прошли долгий путь внутренних изменений, у них эти изменения происходили иначе; очень не хочется, чтобы этим воспользовались недобросовестные политики.

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