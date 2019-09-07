 Освобожденным сегодня украинцам нужно помочь социализироваться и адаптироваться, - Решетилова

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.
"Впереди нас ждут интересные открытия и еще много и трогательных, и не очень, возможно, приятных моментов", - отметила журналистка и назвала основные причины:
1) бывшие политзаключенные не обязаны быть такими, какими мы их себе рисовали все эти годы; они живые люди со своими характерами, взглядами и мировоззрением.
2) пытки, постоянный прессинг и ситуация, в которой они находились, существенно повлияли на психическое состояние многих из них; им нужно время на длительную реабилитацию, и беря у них интервью и комментарии, пожалуйста, учитывайте это.
3) большинство из них в течение длительного времени были вырваны из украинского информационного контекста, за это время мы прошли долгий путь внутренних изменений, у них эти изменения происходили иначе; очень не хочется, чтобы этим воспользовались недобросовестные политики.
Вообще то что Зе озвучил в интервью на тему 100 дней концепцию маленьких шагов, то, что есть стратегия - очень обнадеживает
Ukraine
@UkrainNEWS
·2 ч
Теперь вы знаете все! Позиция МИДа РФ по поводу обмена: 1. В Украине кровопролитный конфликт. 2. Зеленский сделал первые шаги по консолидации всех здравых сил. 3. Впереди улучшение отношений с РФ, которая не сторона конфликта. - А Крым? - Какой такой Крым. Крымнаш!!! Занавес!
Примите это просто как факт и порадуйтесь за людей.
Нельзя же быть такими жлобами
Татьяна Лайф ...Нельзя же быть такими жлобами