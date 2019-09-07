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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (970) Рабинович (174) Карпюк (163)

 С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк

Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк рассказал об особых отношениях с парламентарием Вадимом Рабиновичем и встрече в "Лефортово" с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Да, 30 числа он [Медведчук] был у меня. Не знаю, почему посещал именно меня. Просто у меня есть определенные отношения, может для вас это покажется странным, потому что Вадим Рабинович в оппозиционной партии "За життя". Но у меня с ним хорошие отношения со времен последнего Майдана. Он нам очень сильно помогал. Хотя он сейчас и оппозиционный политик, на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй. Если бы вы знали все, что он сделал…", — отметил он.

Более того, утверждает Карпюк, он помнит визит Рабиновича еще в 2017 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

"Рабинович приехал ко мне еще 2 года назад, в 2017 году, во Владимир. В тюрьму. Ему разрешили со мной встретиться. Он мне сразу сказал: "Коля, я занимаюсь твоим освобождением". Он обещал мне, что до конца года или в начале 2018 года вопрос будет решен. Сказал, что Медведчук тоже занят этим вопросом. Поэтому я был уверен, что люди этим занимаются", — подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3147101
 
   
 Топ комментарии
 
чего и следовало ожидать - рабинович оказывается майданный герой.
гадя савченко - 2
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И медведчук тоже был активный майдановец, он тоже всем майдановцам сильно помогал. Кроме того, они вместе с рабиновичем и бойко активно помогают нашим украинским воинам на Донбассе, постоянно снабжают их как питанием, так и аммуницией.
Просто путину об этом знать не надо, зря Карпюк всё рассекретил.
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Думаю фсб рашки многим там мозги промыло, так что ждем очередных сюрпризов
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Изменение убеждений в китайских лагерях пленных
Во время Корейской войны многие пленные американские солдаты оказались в лагерях для военнопленных (POW - prisoner of war), созданных китайскими коммунистами. Китайцы обращались с пленными не так, как их союзники, северные корейцы, которые предпочитали использовать суровые наказания и жестокое обращение для того, чтобы достичь повиновения. Сознательно избегая видимости зверства, «красные» китайцы придерживались «политики терпения», которая на самом деле являлась изощренным психологическим насилием по отношению к пленным. После войны американские психологи стали опрашивать возвращающихся пленных, чтобы определить, что же с ними случилось, отчасти из-за вызывающих тревогу успехов некоторых аспектов китайской программы.

...
https://rudy-ogon.livejournal.com/9285337.html
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"...все они- жАды, один Рабинович- хороший человек..."

З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 6981
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ну так и вы зебобики не бездельничайте . защитите Рабиновича . всем расскажите какой он маладец З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 6967
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Возможно это гипноз, спецслужбы этим там занимаются. Потом кодовое слово называют и организм с поясом шахида лезет на амбразуру. Похоже как с Сявкой получается
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По ходу дела все идет к концу войны======По словам президента, достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе, а во втором этапе освобождения украинцев вернутся все заключенные.Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией заявил, что во втором этапе вернутся все заключенные, сообщает 112 Украина.
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в Станице Луганской уже отвели...

вчера там сняли украинские флаги. поздравляю зедебилы
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Мы уже поняли что Украина возвращается в лоно рашки - говняшки как ее мило называет министр культуры Мединский. Поздравляю
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А потім будем 3-й етап- Новоросія'2, з просуванням на Київ
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ну да . и Янык тоже того . немножко майдановец З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 5892
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Да, без Яныка никакой Революции Достоинства не было бы.
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Да, если бы корова лепёшку не наложила, то не пришлось бы обувь о траву вытирать...
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типо были сомнения что если Путин что-то делает, то это либо западло, либо конкретное западло?
Эта даже самая гибридная война = калька со сталинской агрессии против Финляндии, либо - с ленинской против УНР.
(Грушевскому - "респект")
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Ето вы еще моряков не допрашивали. Сейчас им выдадут ордена и квартиры и опять на корабли посадят и они будут агитировать своих сослуживцев сдаваться и переходить на сторону Рашки мол там хорошо кормят и братья они... Если бы вы идиоты читали умных людей так знали бы что если пленный был в плену больше чем пол года есть большая вероятность развития у него Стокгольмского синдрома. Поетому ***** и выпускает пленных не раньше чем зазомбирует
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Да.Я бы не спешил.Неудобно потом может быть.Государственные награды и без того девальвированы.
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Почему не Ахметов :? Такой пацан баян , рыжое падло . .
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так может Медведчук " был такой майданный человек, что мама не горюй " ? а мы и не знаем З Рабіновичем у мене хороші стосунки ще з часів Майдану, - Карпюк - Цензор.НЕТ 7623
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Надо порошенко отдать путину туда на годик, вернется совсем другим человеком!
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" А ета странная фраза : Собака друг человека. В СССР управдом - друг человека " (к/ф Брильянтовая рука )
Виходячи з сьогоднішньої заяви Клиха і динаміку змін його психічного здоров'я за роки перебування в феесбешних застінках схоже , що ФСБ підготувало його на роль наступної Гаді...
Дуже хочеться помилитися, але наступні заяви Клиха для багатьох зможуть здатися неочікуваними і дуже дивними...Будемо уважно спостерігати.
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Рабиновичь это тот скот кто тебя засажил .Дятел .
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"Хотя он сейчас и оппозиционный политик, на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй"...ааааа)))он еще и думает,что зебобы майданные и проукраинские - ну да,примерно как и его ненаглядный рабинович с медведчуком
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Только что освобожденные герои Украины легким взмахом порохоботной клавиатуры уже превращаются в агентов кремля и гадю-2. Как и ожидалось, ничего нового.
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Зебил, только что ты, своим постом, сделал Рабиновича с Медведчуком суперпатриотами.
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парашасми

Для обмена пленными между Киевом и Донбассом могут применить формат «200 на 70». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, эту идею обсудит контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября. Также планируется обсудить вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.
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А кого плохие отношения с Рабиновичем? У всех хорошие.На самом деле в политике никто никому не враг. Разве что конкуренция за корыто. Уже прошли столько майданов и народ думает что есть враги среди политиков а их нет...
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рабиновичь-сидел за воровство, агент кгб по кличке "жолудь". хароший человек.
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Карпюк, в Приднестровье воевал за Россию...
чего он должен быть в плохих отношениях с Рабиновичем?
опять таки радикалы из УНА-УНСО часто натравливались Мокшандией на власть... начиная от кучмы - заканчивая Порошенком...
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Урряяяя!!!, Медведчук и Рабинович лучшие патриоты Украины. Медведчука в президенты, Рабиновича в премьеры. Уххх, заживем!!!!
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"Рабинович приехал ко мне еще 2 года назад, в 2017 году, во Владимир. В тюрьму. Ему разрешили со мной встретиться. Он мне сразу сказал: "Коля, я занимаюсь твоим освобождением".

Микола, как был ты бакланом, поехавшим в 14-м в рашу с путей решать за Крым, так им и остался


У березні 2014 року з ініціативи Правого сектору був нібито направлений до Москви на переговори з особами з оточення президента Володимира Путіна для обговорення можливості скасування кримського референдуму, проте тодішній лідер правого сектору Дмитро Ярош таку інформацію спростовує[6].
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Пока эти две ***** ,в Украине , стрвны не будет .
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Зря Карпюк рассказал, что рабинович - активный майдановец. Вот теперь ему никак нельзя появляться на россии: хйло может арестовать, как пособника революции. А медведчук - его друг, ему тоже нельзя. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
И бойке нельзя, по той же причине.
Оказывается, все они - двойные агенты. И Карпюк это рассекретил.
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И так каждый год одно и тоже. 2016, 2017, 2018, 2019 освободил Зеленский. Но хороший человек - Рабинович. Не вероятное, но очевидное. Пададокс, однако.
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Здається над ним добре попрацювали... "Савченко - 2" ???
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а вы думали что отпустят патриотов?
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Главным в многоходовочке ***** было якобы выполнение решения трибунала и при этом он получил то, что хотел, просто к морякам был довесок...
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ну так да, зеля ему морду лица сохранил, плюс добавил цемаха, и плюс для ху-лососов ,,мы своих не бросаем".
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был довесок...

так за довесок, санкции были, теперь вроде как снимать нужно а начеут уже не останеовятся.

Слава Зебилам, ви зробили це разом.
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С рабиновочем хорошие отношения не только у карпюка, а и богданки, и зелупана, и мертветчука. Все они вместе и каждый сам себе, рабиновочи!
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Рабинович-2014 и Рабинович-2019 - между ними очень большая разница.
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Певно в ув'язнені їх ідеологічно перепрограмовують. Після Гаді вже не дивно якщо хтось з цих бранців почне агітувати за "руССкій мір".
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Сьогодні відразу після повернення у зв'язку з важким станом був госпітальозований Клих. Раніше адвокати і правозахисники неодноразового повідомляли про погіршення його здоров'я і особливо психічного стану. Думаю, що ті ж проблеми спостерігаються і в Карпюка , про свідчить його дивна заява в аеропорту. Потрібно бути готовим, що за роки ув'язнення над ними добре попрацювали спеціалісти ФСБ і результати їх роботи ми ще побачимо ...
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Вітаю усіх зебілів та зелемойш з утворенням малоросвйскої губернії.уря.
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"на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй" - написал "Рабинович на Майдане", нажал "картинки" и ни одного фото с Рабиновичем на Майдане. Сразу вспомнилось - "Смело мы в бой пойдем! - И мы за вами! - И как один умрем! - Идите сами!"
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Прогуливался он там околицами с Шуфричем , а потом на ТВ сразу рассказывал,как золотил купола за свои деньги в Михайловском соборе .
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Карп'юка виманили на РФ пообіцявши буцімто якісь "переговори про долю Криму" і він, чи вся організація яку він представляв попалися на цей примітивний гачок.
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Певно буде щось середнє між Ківою і Гадею.
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Полку Надюхи прибывает, и суток не прошло. Судя по спискам 11 "гражданских" что освободили то там пока только по Сенцову вопросов нет. Ну может еще пару человек. Остальные либо случайные люди попавшие под раздачу ( типа старика Сизоновича ),либо гости оккупированных территорий и страны агрессора и его союзного государства во время войны ( по собственной инициативе, глупости) Ну хоть мы теперь узнаем что Рабирнович "деятель" Майдана, и революции достоинства.., а мы то думали что он уголовник рецидивист, завербованный агент КГБ ,жулик а теперь еще и пятая колонна и служка медведчука. Да уж век живи, век учись.
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Зеля віддав цінного свідка по боїнгу. А Рашка віддала купу Савченок 2.0. Ото вже втіха для зелебоб.
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Помню . помню Желудь на Майдане шины подвозил . А Соколовский медсестрой работал .
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Мой дедушка (94года) любит засыпать под рабиновича. Он говорит, что он нормальный еврей мужик
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