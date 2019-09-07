 С Рабиновичем у меня хорошие отношения еще со времен Майдана, - Карпюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.
"Да, 30 числа он [Медведчук] был у меня. Не знаю, почему посещал именно меня. Просто у меня есть определенные отношения, может для вас это покажется странным, потому что Вадим Рабинович в оппозиционной партии "За життя". Но у меня с ним хорошие отношения со времен последнего Майдана. Он нам очень сильно помогал. Хотя он сейчас и оппозиционный политик, на самом деле он был такой майданный человек, что мама не горюй. Если бы вы знали все, что он сделал…", — отметил он.
Более того, утверждает Карпюк, он помнит визит Рабиновича еще в 2017 году.
"Рабинович приехал ко мне еще 2 года назад, в 2017 году, во Владимир. В тюрьму. Ему разрешили со мной встретиться. Он мне сразу сказал: "Коля, я занимаюсь твоим освобождением". Он обещал мне, что до конца года или в начале 2018 года вопрос будет решен. Сказал, что Медведчук тоже занят этим вопросом. Поэтому я был уверен, что люди этим занимаются", — подчеркнул он.
Просто путину об этом знать не надо, зря Карпюк всё рассекретил.
Во время Корейской войны многие пленные американские солдаты оказались в лагерях для военнопленных (POW - prisoner of war), созданных китайскими коммунистами. Китайцы обращались с пленными не так, как их союзники, северные корейцы, которые предпочитали использовать суровые наказания и жестокое обращение для того, чтобы достичь повиновения. Сознательно избегая видимости зверства, «красные» китайцы придерживались «политики терпения», которая на самом деле являлась изощренным психологическим насилием по отношению к пленным. После войны американские психологи стали опрашивать возвращающихся пленных, чтобы определить, что же с ними случилось, отчасти из-за вызывающих тревогу успехов некоторых аспектов китайской программы.
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https://rudy-ogon.livejournal.com/9285337.html
вчера там сняли украинские флаги. поздравляю зедебилы
Эта даже самая гибридная война = калька со сталинской агрессии против Финляндии, либо - с ленинской против УНР.
(Грушевскому - "респект")
Виходячи з сьогоднішньої заяви Клиха і динаміку змін його психічного здоров'я за роки перебування в феесбешних застінках схоже , що ФСБ підготувало його на роль наступної Гаді...
Дуже хочеться помилитися, але наступні заяви Клиха для багатьох зможуть здатися неочікуваними і дуже дивними...Будемо уважно спостерігати.
Для обмена пленными между Киевом и Донбассом могут применить формат «200 на 70». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, эту идею обсудит контактная группа по Украине на встрече в Минске 18 сентября. Также планируется обсудить вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.
чего он должен быть в плохих отношениях с Рабиновичем?
опять таки радикалы из УНА-УНСО часто натравливались Мокшандией на власть... начиная от кучмы - заканчивая Порошенком...
Микола, как был ты бакланом, поехавшим в 14-м в рашу с путей решать за Крым, так им и остался
У березні 2014 року з ініціативи Правого сектору був нібито направлений до Москви на переговори з особами з оточення президента Володимира Путіна для обговорення можливості скасування кримського референдуму, проте тодішній лідер правого сектору Дмитро Ярош таку інформацію спростовує[6].
И бойке нельзя, по той же причине.
Оказывается, все они - двойные агенты. И Карпюк это рассекретил.
так за довесок, санкции были, теперь вроде как снимать нужно а начеут уже не останеовятся.
Слава Зебилам, ви зробили це разом.
евреймужик