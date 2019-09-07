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 Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. ФОТО

Сегодня, в аэропорту Борисполь украинским военным морякам, вернувшимся из плена, вручили награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.

Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики 01

Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.

Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское следствие освободило украинских моряков под поручительство омбудсмена Денисовой, - Полозов

Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики 03

Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после российской тюрьмы, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.

Также читайте: В дальнейшем в отношении украинских моряков может быть принято решение о заочном осуждении, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/n3147099
 
 
 Топ комментарии
 
Ордена и звания за сдачу в плен без боя, это уже перебор. Глядя на эти плюшки и другие будут с радостью ручки вверх поднимать.
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Твоє існування - це зайве!
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все правильно!
заслужили хлопцы и в нормальной обстановке, в окружении родных наградили
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Ну да, если бы из рук пети, это был бы экстаз! Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики - Цензор.НЕТ 7551
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Они офицеры, которые выполняли свой долг и не предали Украину хотя думаю было очень тяжко в плену. Абсолютно правильно что их наградили
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Ордена и звания за сдачу в плен без боя, это уже перебор. Глядя на эти плюшки и другие будут с радостью ручки вверх поднимать.
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Без боя чем против чего? Катером поросенко на сторожевой корабль??
Выйдешь со шпагой на танк - будешь вонять.
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Не трынди, против сторожевого корабля вооружения там хватало, эти катера могли не одну ржавую лоханку утопить.
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Ну, а приказ не открывать огонь? Или насрать на приказы?
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Какой приказ, помню как они подходили то этот же Вороненков втирал что моряки вооружены и готовы к любому развитию событий.
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Вооружены, но нажать на курок без приказа не могли, только маневрирование и отход, что они отлично проводили, потрепав лоханки раши без единого выстрела, просто шансов не было, хотя если бы пальнули по нервозности, менять было бы не кого.
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И сами утонуть. Тогда точно никто не помешал бы Петру ввести военный стан месяцев на 6, а то и дольше. Но моряки, сволочи, не захотели умирать.
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Кацапе, на наших моряків напали твоє ж пуйло, в нейтральних водах. Якщо ти не в курсі, то почитай рішення Міжнародного Трибуналу
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Да куда уж им до тебя, воен тырнэтный и до твоего боевого дивана.
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Какого дивана? Там похоже боевой горшок вместе с боевыми модельками солдатиков.
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они выполнили свое задание, а погибнуть зря - глупо

вырастут, станут адмиралами и припомнят расеюшке свой плен
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Перший комент з реальною оцінкою. Вони йшли добровільно. Знали, на що йшли. І завдання виконали - привернули увагу світової громадкості до проблеми Керченської протоки, розблокували заблоковані Маріупольці Бердянськ. За добре виконане завдання нагороди вони заслужили.
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+ Но в плену вели себя достойно - разве шо за єто.
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У тебя как, все с головой нормально? Или ты из той когорты порохоботов, которым все не так, если это только не Порох сделал?
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Включите ПРЯМОЙ...................
Это - ГАНЬБА!
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Никто нормальный не смотрит рошеновский канал.
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Та узбагойся. Будєт всьо как ти хочєш:


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Эту помойку уже давно все забыли и не смотрят.Это все равно ,что смотреть секилева или любое параша ТВ.Этой ретиной помойке,чем хуже Украине ,тем лучше.
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Один вопрос остается.
Зачем нам военный флот, если в оккупантов нельзя стрелять даже в наших территориальных водах? Вот поработали героическими мишенями, это хорошо. Что не убили, а ****... Может надо для экономии средств, делать деревянные катера с деревянными пулеметами? Посадить манекены, так РФ пленных меньше достанется, ну и на катерах сэкономим.
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Ті катери були шакалажні,з шакаладними кулеметами,тому шансів у моряків не було,ні битися ні втікти.Порося будував лайно а не катери.
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Бачте, у нас, 73,22% привели до влади партію капітуляції.
Бо усталі стояти прямо перед Рашею, і хочуть відпочити у звичній для них позі раком.
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Молодці хлопці,вони на це заслужили,своєю незламністю в полоні.Слава Україні!!!!!
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А НА РАСИИ ВСТРЕТИЛИ ПРЕСТУПНИКОВ КУЧКА ЖЕРНАШЛЮХ! УРА! ПУКИН ВВЕДИ!
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Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. Источник: https://censor.net.ua/n3147099\\\\\\\\\\\

Это то говно у которого: "фошистская Германия ВНЕЗАПНО напала на мирный совочек".
Плюнуть бы в эту совковую рожу.
Не будет толку с такими де-генералами, а тем более адмиралами.
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Порохоботики слушайте есть такое выражение ПСЫ гавкают а караван иде
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За что? За то что руки вверх подняли и сдали врагу технику на которую страна по копейке собирала? Дебилы.
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Так при Пете они ж у порохоскота были героями.Свинью убрали от корыта и теперь зрадныкы.
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Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики - Цензор.НЕТ 4907

У Росії звільнених у межах обміну зустрічали пропагандисти Кисельов і Скабєєва, два автобуси та... автозак
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-u-rosiji-zvilnenih-v-ramkah-obminu-zustrichali-propagandisti-kiselov-i-skabeeva-dva-avtobusi-i-avtozak-1253799.html
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Завтра всем кагалом сдаемся Рашке и идим по медали и по квартиры. Желательно с собой захватить побольше техники и оружия с секретными документами тогда ***** тоже даст денег и квартиры в Маскве.
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А ти не сдашся рашке, бо сидиш на дивані, жереш сало та чухмариш свої пітні яйла. Й базікаєш,
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А ты вообще убежал из Украины посуду моешь и горшки выносишь от стариков, а жена твоя проституткой работает немцам языком гениталии подмывает и еще тут будешь вонять как нам в Украине жить. Сиди там и не возвращайся.
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Ти вказівки давай своїй матері, які вареники тобі ліпити. Й сиди тихо на жопі, пасудомойщик. В тебе в черепку більш нічого, окрім "пасуди" нема? То може в тебе не голова, а кастрюла? Так що сиди й не варнякай.
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Да мне с тобой ничтожеством даже противно общаться. Как представлю тебя в фартуке и по локти в говне... а в ето время твою жену пялят все кому не лень а твои дети наркоту и водку принимают и еще кое что в рот. Типо я не видел как живут семьи гастарбайтеров... Тьху на тебя
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Так не абчайся. На уй ти мені здався ? Ти навіть просто не здатен порадіти, що українці повернулися додому. Сидиш і випускаєш яд з свого єства. Нуляка. Може кацап смердючий ?
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достойный пример для подражания, хочешь внеочередное звание или
кортик, - сдавайся в плен!
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а ТИ ГНИДА, АНОНІМНА, АЛЕ СМЕРДЮЧА.
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Може й ти кортіка хотіло? Так не можна до твоїй смердючих протертих трєніків чіпляти кортика.
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Єсть адзін ? Ти свого пуцьверінка в штанах з кортіком сплутав ?
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та да не заслужили. от мертвечатина билась бы до последнего человека.
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Что ? Вот это пипец ! Им что героя Украине не дадут ? Вот это глоб Зелинский . Пацаны столько мучались и что ? Могли бы дать им героя . Фуууууу мерзость
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Там має бути обгрунтування вручення. За що вручив? За виконане завдання може - потрапити в полон і дискредитувати Росію?
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Да как то не совсем получилось.. получилось что они попали вплен чтобы потом за них выпустили 24 кацапа и сепара.
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Или я что то путаю, может кто поправит, но по моему не всех выдали захваченных в ходе Керченского сражения, и это я не о судах, а о людях..( или все таки всех) Ну а ребята выполнили приказ ( пусть и заранее обреченный), в плену вели себя ( вроде как) достойно, поэтому кможно и наградить ( но СБУ должно все проверить, а то будет как с "минометчицей") Вопрос только в одном, зачем Петя их туда послал, а если скажет "мы имели законное право идти, это наши воды и т. д." То почему моряки не дали бой нападавшим ( так и Крым сдали, что бы не провоцировать), или почему главнокомандующий провел лично операцию прикрытия, направив в зону нападения наш "флот", или хотя бы не бросил в бой авиационную поддержку. То есть направил под удар и бросил на произвол судьбы. Вояка блин. А застрелиться забыл.
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Щодо обміну. 24 моряки повинні бути звільненн за рішенням трибуналу ООН. Якщо б рашка цього не зробила, то з наступного тижня її судам вже був би закритий доступ до міжнародних портів. Якщо цемах на борту рослітака, то це втрата міжнародної підтримки проти Aнчурії.От же,українські моряки не є військовополоненими,а звичайними порушниками кордону московії. Їх не таранили,не обстрілювали,не захоплювали у полон разом з судном.Так вирішила зелена шмаркля,незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу з морського права.
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Параша всему миру плюнула в лицо и сказала что международное право ей пох.й,куча европейских компаний работает в срыму и только упоротая порохня вещает про закрытие портов и т.д.и т.п.Петя п..л,зеля сделал.Все остальное для диванных военов.
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Поскольку есть подозрение, что задача, поставленная перед ними была сугубо политическая - попытка срыва выборов Президента Украины, то возникает вопрос в правильности такого решения до расследования соответствующего уголовного дела по бывшему президенту.
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Где то уже подобное происодило, кто то уже получал звезду Героя, а потом незнали куда бы подальше героиню спрятать. Для того чтобы так помпезно устраивать прямо с трапа чествование, следовало хотя бы формально прокачать кто как себя вел в застенках ФСБ. А ведь нам не тупые недоучки служат и кроме вербовки есть еще множество других примочек. Пленение это трагедия выход из плена с боями героизм, обмен на военных преступников никак личный не подвиг
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Точно.Не спешили бы с награждением.Безъязыкова-то же помним и Рубана...
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Это великолепно что ребята домой вернулись но медали за сдачу вплен вместе с вооружением и кораблями без сопротивления это мне кажется излишне..
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Почему? И живых тоже если они совершили подвиг.. отбили вражескую атаку например не отдав при этом им свое вооружение и технику.
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Все это дерьмо напоминает мне Наденьку Савченко... Один в один...
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Соси и не отвлекайся, блевотина зеленая
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"Сдайся в плен России, сдай корабли как в 2014 получи награду от Украины" - Штаб Армии Украины. "Подпиши капитуляцию, сдай Украину России как в 1918-1933, войдешь в историю героем Украины. Ничего что 1/3 украинцев уничтожат. Украинцы любят ходить по граблям и ничему не учатся",- Президент Украины.
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От такі месседжі ЗЄльоних чєловєчков...
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С наградами конечно поспешили,чтоб не получилось так как с Героем Украины Савченко.
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З боку виглядає, що випустили політв'язнів. Он Сєнцову видали премію Сахарава - вона видається не за військові якісь там досягнення. Тому якихось військових ознак - тут не видно, щоб хтось заслужив. Хіба ото спланована секретна військова операція і вояки знали на що йдуть - на провокацію. Інакше ті ордени пояснити не можна.
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***** в общем-то и держало наших пленных и политзаключенных для удобного момента для сделки с зеленой соплей. Тупорылый зеленский продал Украину за шкурные путинские интересы и спас раклостан от Гааги.
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Ахти! -- хлопцы честно воевали -- поддержал!
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так это и есть план кремля - за каждую угрозу парашки украина должна что-то отдать, для этого и затевалась война. когда все требования куйла будут выполнены, война закончится, высшая ценность же зели нестрелять..
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Зебили , ваш Зеля отдал ценного свидетеля по боингу России ? А вы перед готовы слушать как этот свидетель даёт показания с России по видеосвязи против Украины ? Что это Украины сбила Боинг?
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А Цемаха відправили - це як, по договорняку ?
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Выиграли тут лишь срочники.Это было лучше наверное, чем ходить в наряды и драить палубы. Провести время за книжкой на кровати,неплохо.Служба идет. Офицеры пострадали.
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Ворог та узурпатор Зеленський врятував своїх керівників у Кремлю віддавши їм Цемаха - головного свідка у справі МН17 та допоміг вирішити діло з Морським трибуналом.
Так виглядає капітуляція будь якою ціною.
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Ларик Гор
Порохоботы , вы уроды последние.

А зебіли попереду, тобто перші? Воронченко вручив звільненим морякам ордени, чергові військові звання і офіцерські кортики - Цензор.НЕТ 8199
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Если Зеленский и Хомчак подымут руки и сдадутся ***** мы еще раз их выберем во власть Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики - Цензор.НЕТ 6287
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Москаль - це брехлива гнида ! Це ми проходили і знаємо підлості москалів ще з часів українського козацтва, з часів Хмельницького, з часів Тараса Шевченка ... !!!
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это какая то сявка гадченка версия 2.0.
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Скільки рагулья просто не здатні ПОРАДІТИ, що українці повернулися до своїх рідних. Що просто вижили.
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