 Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.
Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.
Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после российской тюрьмы, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.
заслужили хлопцы и в нормальной обстановке, в окружении родных наградили
Выйдешь со шпагой на танк - будешь вонять.
вырастут, станут адмиралами и припомнят расеюшке свой плен
Это - ГАНЬБА!
Зачем нам военный флот, если в оккупантов нельзя стрелять даже в наших территориальных водах? Вот поработали героическими мишенями, это хорошо. Что не убили, а ****... Может надо для экономии средств, делать деревянные катера с деревянными пулеметами? Посадить манекены, так РФ пленных меньше достанется, ну и на катерах сэкономим.
Бо усталі стояти прямо перед Рашею, і хочуть відпочити у звичній для них позі раком.
Это то говно у которого: "фошистская Германия ВНЕЗАПНО напала на мирный совочек".
Плюнуть бы в эту совковую рожу.
Не будет толку с такими де-генералами, а тем более адмиралами.
У Росії звільнених у межах обміну зустрічали пропагандисти Кисельов і Скабєєва, два автобуси та... автозак
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-u-rosiji-zvilnenih-v-ramkah-obminu-zustrichali-propagandisti-kiselov-i-skabeeva-dva-avtobusi-i-avtozak-1253799.html
кортик, - сдавайся в плен!
В этом тебе равных нет.
Так виглядає капітуляція будь якою ціною.
Порохоботы , вы уроды последние.
А зебіли попереду, тобто перші?