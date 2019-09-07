 Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования ВМС Украины.

Командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным морякам ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики.

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Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после российской тюрьмы, по завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых.

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