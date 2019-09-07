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 Политика Украины
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 Я хочу поблагодарить каждого из моих коллег. Дело было сложным и "токсичным", но никто не дрогнул, - адвокат Полозов

Дело против украинских моряков оказалось прецедентным ещё и тем, что впервые в российской правоприменительной практике была сформирована слаженная команда адвокатов, работавших по делу в рамках единой стратегии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал адвокат украинских моряков Николай Полозов. Приводим его текст полностью.

"Наконец произошло то, за что мы боролись более 9 месяцев. 24 украинских военных моряка возвращаются домой.
Это стало возможно благодаря стойкости и личному мужеству самих моряков, а также работе большого количества людей, которые практически в круглосуточном режиме денно и нощно трудились на результат.
Дело против украинских моряков оказалось прецедентным ещё и тем, что впервые в российской правоприменительной практике была сформирована слаженная команда адвокатов, работавших по делу в рамках единой стратегии.
Я хочу поблагодарить каждого из моих коллег за добросовестную и самоотверженную работу по защите военных моряков. За то, что они не только использовали необходимые юридические инструменты для достижения общей цели, но и оказывали существенную психологическую поддержку своим подзащитным.
Не секрет, что оперативники ФСБ пытались склонить моряков признать вину, отказаться от единой позиции. Не секрет, что моряки находились в жесточайшей изоляции все эти 9 месяцев, без свиданий с близкими и без телефонных звонков. Единственной возможностью для моряков узнать, хотя бы на словах, что происходит дома было общение с их адвокатами.
Каждый из моих коллег понимал, что подобное дело является сложным, "токсичным" и может повлечь неблагоприятные последствия для защитника. Но никто из них не дрогнул, не проявил слабость. Каждый наш адвокат добросовестно осуществлял свои обязанности.
Персонально хочу поблагодарить адвокатов нашей команды:
Сергей Бадамшин
Олег Елисеев
Илья Новиков
Сергей Легостов
Мария Куракина
Константин Рустемов
Александра Маркова
Олег Белов
Елена Куркина
Владимир Музюкин
Эмиль Курбединов
Эмине Авамилева
Сергей Новиков
Гаджи Алиев
Маммет Мамбетов
Юрий Кругов
Артем Пепа
Тарас Омельченко
Эдем Семедляев
Ислям Велиляев
Оксана Опаренко
Анастасия Саморукова
Николай Фомин
Александр Лесовой
Петр Анашкин
Оксана Железняк
Татьяна Окушко
Анри Цискаришвили
Геннадий Федоров
Айдер Азаматов.

Уважаемые коллеги, горжусь вами! Вы лучшие!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "РФ и ее пособники удерживают еще много ребят в заложниках! Их имена не должны сходить с наших уст", - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3147098
 
 
 Топ комментарии
 
Походу,роль в этом деле адвокатов,ничтожна. Решила все политика. Но никак не они.
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я хочу теж подякувати нашим адвокатам! ви зробили діло, велике. тож не зупиняйтесь. чим зможемо -допоможемо!
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признали юрисдикцию парашки в крыму, что мол наши моряки нарушили границу, и по ним все ещё идет суд, корабли не отдали
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я хочу теж подякувати нашим адвокатам! ви зробили діло, велике. тож не зупиняйтесь. чим зможемо -допоможемо!
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признали юрисдикцию парашки в крыму, что мол наши моряки нарушили границу, и по ним все ещё идет суд, корабли не отдали
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ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ВСЕ? "В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО" А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ЭТУ УЖАСНУЮ ВОЙНУ ЗАКОНЧИТЬ-НО НАДО ПЕРЕД КАЦАПАМИ КАПИТУЛИРОВАТЬ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ ИЛИ УКРАИНА ИЛИ МАЛОРОССИЯ -В МИД РФ теперь хотят, чтоб Украина отменила «блокаду» и платила пенсии в ОРДЛО-
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
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Налогоплательщики бегите роняя тапки. Этот банкет будет за ваши деньги и восстановление Донбаса и вода на шару в Крым. Чем раньше свалите тем лучше будет же для вас. Учите языки давайте детям образование и если сами не можете, хоть детей уберегите от жизни в стране которая скоро вернеться в лоно пост совка
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Походу,роль в этом деле адвокатов,ничтожна. Решила все политика. Но никак не они.
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Передачі носити, чи листа передати, нащо 30 чоловік.
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3-4 плюс секретарі, ну не працює там адвокатська система.
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Хз, 30 адвокатів і вони реально думають що допомогли звільнити хлопців?
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Можливо, але ця робота була приречена в країні де ручна юридична система, от як вважаєш, якби їх було 5 то наших би не обміняли?
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Махнути рукою - не докладати ніяких зу­силь для досягнення мети, зневіритися. Перестати звертати увагу на щось або когось.
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Не удевлюсь если в ближайшем будующем, начнутся судебные процессы за попытки поссорить два братских народа.
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Да, вы добросовестно отмазали и своего *****, и своих казламордых соплеменников от морских санкций, не более...
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