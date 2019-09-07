 Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кривоноса в Фейсбук.
"Утром дети пошли в школу и детсады, студенты в вузы, взрослые на работу, а в это время там на Востоке разведчики четко и профессионально делают свою работу, которую мало кто видит, мало кто знает, но без них армия и государство - слепые, глухие и беспомощные.
Разведчики всегда четко и профессионально делали и делают свое дело на всех уровнях от солдата до генерала. Очень часто нашу информацию не слушали, не читали, не воспринимали даже в 2014 году. Почему? Время и следствие расставит "точки над i"!
Разведка четко и своевременно докладывала о Крыме, о Иловайске, о Дебальцево. Просто кто-то из руководителей, не мог своевременно принять решение ...
Очень хотелось бы, чтобы сотни тех разведчиков кого забыли наградить - были награждены! К сожалению пока это осуществить было трудно потому, что генералы пытались вычеркнуть это надеясь, что так забудется. Бесполезно, потому что все знают, все помнят", - подчеркнул замсекретаря СНБО.
"Разведчик это не просто профессия, это стиль жизни! Горд тем, что большую часть своей службы служил в разведке ! С праздником, мои дорогие друзья и коллеги!", - написал Кривонос.
Пеши уже шо спецназ помагал зеленскому воевать русню.
Сьогодні день української військової розвідки.
Наших розвідників та спецслужбістів сьогодні зробили разом!
На Росію відпустили Юлію Просолову, ту, що підірвала у Маріуполі українського контррозвідника Полковника Хараберюша. Її вина була повністю доведена, підкріплена відеодоказами. Крім того, з СІЗО був випущений Володимир Цемах, що причетний до збиття малазійського боїнга МН-17. Це людина, яку наші розвідники вивезли з окупованої території під ризиком власного життя і здоров'я.
Б*гдан, то есть два дворника.
Я б сказав, вагомий привід когось "нагодувати мацою" (не буду називати імен).
Приєднуюсь до привітань. З Днем Бійця Невидимого Фронту!
Це жодного разу не сухі нудні мемуари - читається як захоплюючий шпигунський роман, тільки це реальні події.
Ще й допоможе розібратися з багатьма тонкощами подій 1933-1945 років.