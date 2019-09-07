 Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кривоноса в Фейсбук.

"Утром дети пошли в школу и детсады, студенты в вузы, взрослые на работу, а в это время там на Востоке разведчики четко и профессионально делают свою работу, которую мало кто видит, мало кто знает, но без них армия и государство - слепые, глухие и беспомощные.

Разведчики всегда четко и профессионально делали и делают свое дело на всех уровнях от солдата до генерала. Очень часто нашу информацию не слушали, не читали, не воспринимали даже в 2014 году. Почему? Время и следствие расставит "точки над i"!

Разведка четко и своевременно докладывала о Крыме, о Иловайске, о Дебальцево. Просто кто-то из руководителей, не мог своевременно принять решение ...

Очень хотелось бы, чтобы сотни тех разведчиков кого забыли наградить - были награждены! К сожалению пока это осуществить было трудно потому, что генералы пытались вычеркнуть это надеясь, что так забудется. Бесполезно, потому что все знают, все помнят", - подчеркнул замсекретаря СНБО.

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"Разведчик это не просто профессия, это стиль жизни! Горд тем, что большую часть своей службы служил в разведке ! С праздником, мои дорогие друзья и коллеги!", - написал Кривонос.





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