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 Политика Украины
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Все про:армия (7516) разведка (2168) Кривонос Сергей (51)

 Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кривоноса в Фейсбук.

"Утром дети пошли в школу и детсады, студенты в вузы, взрослые на работу, а в это время там на Востоке разведчики четко и профессионально делают свою работу, которую мало кто видит, мало кто знает, но без них армия и государство - слепые, глухие и беспомощные.

Разведчики всегда четко и профессионально делали и делают свое дело на всех уровнях от солдата до генерала. Очень часто нашу информацию не слушали, не читали, не воспринимали даже в 2014 году. Почему? Время и следствие расставит "точки над i"!
Разведка четко и своевременно докладывала о Крыме, о Иловайске, о Дебальцево. Просто кто-то из руководителей, не мог своевременно принять решение ...

Очень хотелось бы, чтобы сотни тех разведчиков кого забыли наградить - были награждены! К сожалению пока это осуществить было трудно потому, что генералы пытались вычеркнуть это надеясь, что так забудется. Бесполезно, потому что все знают, все помнят", - подчеркнул замсекретаря СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать". ВИДЕО

"Разведчик это не просто профессия, это стиль жизни! Горд тем, что большую часть своей службы служил в разведке ! С праздником, мои дорогие друзья и коллеги!", - написал Кривонос.

Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником 01
Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3147097
 
   
 Топ комментарии
 
Ставленик пети работает с "клоуном". Петикантропы в ступоре.
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Ребята показали себя в деле цемаха. Молодцы. А еще они показали,шо раха,это все таже дряхлая старуха,которая претендует на золотую рыбку. Незаслуженно распиаренная.
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Видача Цемаха - це охмуєнне привітання розвідників, блть.
Я б сказав, вагомий привід когось "нагодувати мацою" (не буду називати імен).
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Вибачте,а Кривонос це той що замість Свинарчука?
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Ставленик пети работает с "клоуном". Петикантропы в ступоре.
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Ты точно Петякантроп. Зеленский ещё до назначения Кривоноса замом СНБО, знаком с Кривоносом и помогал его Кировоградскому спецназу.
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Зеленский помагал Кировоградскому спецназу?)))
Пеши уже шо спецназ помагал зеленскому воевать русню.
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чем помогал поведай я хоть соседей посмешу Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 9506
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Удачи вам ребята. И успехов во славу Украины!
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разведка це, когда бог не выдаст, а свыня не съест Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 4100
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И когда новый говнокомандующий не предаст, как с делом Цемаха.
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и в честь праздника отпустили бабу , которая подорвала Хараберюша . Знаково.
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Обычно все самые страшные преступления совершаются всего лишь тупыми исполнителями
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так надо было её убить " при попытке к бегству " , и крутить видео месяц по всем центральным каналам ТВ , чтобы все знали , что ждёт пуля , а не обмен
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Сьогодні день української військової розвідки.

Наших розвідників та спецслужбістів сьогодні зробили разом!
На Росію відпустили Юлію Просолову, ту, що підірвала у Маріуполі українського контррозвідника Полковника Хараберюша. Її вина була повністю доведена, підкріплена відеодоказами. Крім того, з СІЗО був випущений Володимир Цемах, що причетний до збиття малазійського боїнга МН-17. Це людина, яку наші розвідники вивезли з окупованої території під ризиком власного життя і здоров'я.

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Не желаешь посидеть в тюряге вместо морячков? Ведь это твой барыга их всех сдал в плен и теперь приходится их вытаскивать такими методами! Не хочешь эту соевую блевотину прочитать родителям моряков? Какое же ты говно!
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Родственникам Шаповала и Хараберюша это напиши
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Ребята показали себя в деле цемаха. Молодцы. А еще они показали,шо раха,это все таже дряхлая старуха,которая претендует на золотую рыбку. Незаслуженно распиаренная.
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Дряхлая старуха взяла себе Крым и строит там автобаны. К слову. Дело Цемаха скоро перевернут с ног на голову. Да - и вспоминается постановка убийства Бабченко.
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Взяла у слабого и от нее зависимого,поколениями. Это не блеск, а рыбъя чешуя. Которая опадет,если за нее возьмутся сербезные люди.
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Кривоноса в СНБО в начале мая назначил Порошенко, Зебеня уволил всех, а его не трогает, боится - бо иначе путч, стадион, гиляка!
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Уже доллар по стописят и петины диваные войска взяли банковую,а ты все тут на цензоре Клаву трешь))))
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к слову о разведчиках и "божьей росе"

Разведчик - это не просто профессия, это стиль жизни, - Кривонос поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 6138
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Были пойманы на концерте 15 шпионов, одна уборщица и один Б*гдан, то есть два дворника. Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 4282
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Видача Цемаха - це охмуєнне привітання розвідників, блть.
Я б сказав, вагомий привід когось "нагодувати мацою" (не буду називати імен).
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Розвідник - це не професія, а стиль життя, - промовив тост Штірліц. І подумав, чи не сказав чогось зайвого.
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Згадалося гуморне прислів'я: "морда в грязи, в жопе ветки - мьі работаем в разведке" Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 172 Окрім жартів, ці умови - ще не найекстремальніші для розвідників.
Приєднуюсь до привітань. З Днем Бійця Невидимого Фронту! Розвідник - це не просто професія, це стиль життя, - Кривонос привітав військових розвідників із професійним святом - Цензор.НЕТ 5707
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Про розвідників - рекомендую усім, хто цікавиться темою, почитати "Лабіринт", мемуари шефа СД Вальтера Шелленберга.
Це жодного разу не сухі нудні мемуари - читається як захоплюючий шпигунський роман, тільки це реальні події.
Ще й допоможе розібратися з багатьма тонкощами подій 1933-1945 років.
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