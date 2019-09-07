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 Политика Украины, За рубежом
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 Нидерланды официально потребовали от РФ выдачи террориста Цемаха

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Insider.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого: "Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила: "Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147094
 
   
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Як почуваєшься в полоні ,Україна? Російський чобіт на обличчі не заважає?
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Цемаха могут научить что оговорить чтобы запутать следствие...и выдать.
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КАК НЕ ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ УКРАИНА ПРЕВРАЩАЛАСЬ В ЗОНУ СТРОГО РЕЖИМА ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ РФ
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_Спасибо, зельцман! Спасибо, нидерланды, что желания нет назвать моржовию виновной, конкретно путлера.
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