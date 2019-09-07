 "Планирую возобновить учебу и устроиться на работу", - Кольченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я планирую возобновить учебу и устроиться на работу", – сказал он журналистам в аэропорту "Борисполь".
Крымчанин также сообщил, что ожидал обмена в СИЗО "Лефортово" с 16 августа.
По информации Кольченко, 7 сентября после прибытия в Украину, их планируют отвести в больницу, а потом он хочет провести весь день с родными. Сейчас, как признался бывший узник Кремля, он чувствует себя немного "растерянным".
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