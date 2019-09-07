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 Политика Украины
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 "Планирую возобновить учебу и устроиться на работу", - Кольченко

Крымчанин Александр Кольченко, прибывший 7 сентября в Киев в рамках украинско-российского обмена, рассказал о своих планах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я планирую возобновить учебу и устроиться на работу", – сказал он журналистам в аэропорту "Борисполь".

Крымчанин также сообщил, что ожидал обмена в СИЗО "Лефортово" с 16 августа.

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По информации Кольченко, 7 сентября после прибытия в Украину, их планируют отвести в больницу, а потом он хочет провести весь день с родными. Сейчас, как признался бывший узник Кремля, он чувствует себя немного "растерянным".

Источник: https://censor.net.ua/n3147093
 
 
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Вот за какой он шиш будет жить в Киеве? а, баканов, налоговая? Он, в отличие от Сенцова, премию Сахарова не получал. На стройку пойдет?)
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А де йому буть? Він сам з крисма. Чи він в Жашків чи Жмеринку подастся?)
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Так в село пусть едет.
Вы разве не знаете как зебобинские всех в село посылают?
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малорос говорил, что бабла отсыпет
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а из 11 человек обменяных есть кто-то не гражданский и не с Крыма?
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А все обратили внимание? Граждане Рашки без гражданина Украины Пыне нахрен не всрались!
"Великая страна" ставит в условие выдачу гражданина не своей, а другой страны!
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