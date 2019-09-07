 Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В "Лефортово" я был три недели, немного больше, с 16 августа. После того как приходил консул в тот четверг, то тогда уже понял, что предстоит обмен. Меня, когда привезли в "Лефортово", то в первую очередь хотели заставить, чтобы я написал "на помилование". Я отказался. Они сказали: "Ну Вы же понимаете – это формальности, и без вас это сделаем. Я сказал: "Пожалуйста, карты вам в руки… Я три недели жил надеждой на обмен", – сказал Балух.
После освобождения, по словам Балуха, в первую очередь он "хочет насладится свободой".
фактически шмаркля говорит прямым текстом что "выполнил ВСЕ требования фуйла"
впрочем, зебилы с пегной у рта доказывают, что именно шмаркля заставил путина забрать к себе цемеха и других украинских граждан
Це ж не порохоботи казали, а саме зєбіли. Так що з них як з гуски вода.
п.с. для "забывчивых" зебилов напомню условия путина, которые выполнил шмаркля:- фактически АМНИСТИРОВАТЬ всех кто идет на обмен в рашку
- украинские моряки и другие - фактически остаются ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ расеи и " заочно осужденными" - т.е. Украина признает их "военные преступления", а значит и признает Крым - расейским.
Более того, КОГДА их расея осудит формально - они должны будут сесть в тюрьму, иначе Украина нарушает м/н законы..
кацап, ты забыл три раза поклонится
путинушмаркле и объявить его сЦарем
- фактически АМНИСТИРОВАТЬ всех кто идет на обмен в рашку
- украинские моряки и другие - фактически остаются ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ расеи и " заочно осужденными" - т.е. Украина признает их "военные преступления", а значит и признает Крым - расейским. Более того, КОГДА их расея осудит формально - они должны будут сесть в тюрьму, иначе Украина нарушает м/н законы..
и "любой ценой" - означает "сойтись интересами с путиным посередине Украины".. Действительно, любой ценой..
Тем более что теперь путин легко заставит шмарклю ПРОДОЛЖИТЬ выполнять СВОИ требования.. а чтобы шмаркля была посговорчевее - можно брать заложников.
Ніщо, ніхто і ніяк не завадить Росії (окрім потужних спецслужб і армії) брати наступних заручників з числа будь-кого. Це можуть бути випадкові (необачні) туристи в Білорусі, тій же Росії, будь-хто в Криму, будь-хто в ОРДЛО та поряд. Віддаючи нам одних заручників, але отримуючи взамін цінного Цемаха, Росія отримує сигнал, що схема тероризму і заручників діє. Хтось думає, що вони заморочуватимуться поясненнями, чому вони взагалі тримали та відпустили "терориста" Сенцова та інших? Або чому їм настільки цінним був Цемах? Та вони запустять пропаганду себе як миролюбних європейців, що можуть робити - і залюбки роблять - перші кроки назустріч у таких тендітних питаннях, як безпека та нормалізація відносин. Ключове - ВОНИ, начебто, роблять перші кроки. Дивись, і санкції після такого знімуть. Тобто, Росії від подібних "актів голубомирства" - одні плюси. Ще й бонусом можливість брати нових заручників НІХТО, яку в них, на жаль, ніхто не відбере.
То навіщо їм ламати дієву схему, яка дає результати?(с)
Если серьёзно, тоже думаю - Цемахом не отделаемся...
Поменяли 35 российских убийц и террористов, на 11 порядочных гражданских лиц Украины.
Зеленский спас Путина и Россию от очередных крупномасштабных санкций по решению Международного трибунала.
Зеленский отпустил ключевого свидетеля - международного террориста.
И как вишенку на торте - Зеленский преподнес мировому сообществу Путина в роли своего партнера, благодетеля и миротворца.
Так кто страшнее - Кремлевские воши, или ЗЕленые гниды?
2. Тиждень в запойє.
3. Капітан дальнєго плаваня.
4. Воєнноплєнний.
5. Священик.
6. Бомж.
7. Волшебнік