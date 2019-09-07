EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2839  45
Материалы по теме:
Все про:обмен (749) пленные (482) Балух Владимир (286)

 Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух

Украинского активиста Владимира Балуха российские силовики просили написать прошение о помиловании, но он ответил отказом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В "Лефортово" я был три недели, немного больше, с 16 августа. После того как приходил консул в тот четверг, то тогда уже понял, что предстоит обмен. Меня, когда привезли в "Лефортово", то в первую очередь хотели заставить, чтобы я написал "на помилование". Я отказался. Они сказали: "Ну Вы же понимаете – это формальности, и без вас это сделаем. Я сказал: "Пожалуйста, карты вам в руки… Я три недели жил надеждой на обмен", – сказал Балух.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У меня уже никакой надежды нет", - мать политзаключенного Балуха о его возможном обмене. ВИДЕО

После освобождения, по словам Балуха, в первую очередь он "хочет насладится свободой".

Источник: https://censor.net.ua/n3147092
 
   
 Топ комментарии
 
Сильна людина. Здоров"я тобі!!!
 показать весь комментарий
 
"Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным", - Зеленский



фактически шмаркля говорит прямым текстом что "выполнил ВСЕ требования фуйла"

впрочем, зебилы с пегной у рта доказывают, что именно шмаркля заставил путина забрать к себе цемеха и других украинских граждан
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
"Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным", - Зеленский



фактически шмаркля говорит прямым текстом что "выполнил ВСЕ требования фуйла"

впрочем, зебилы с пегной у рта доказывают, что именно шмаркля заставил путина забрать к себе цемеха и других украинских граждан
 показать весь комментарий
 
 
зебіли ще не так давно скиглили "Надя наш прєзєдєнт" і "Порошенко нікагда нє витащіт Надю із расіі патаму чта ана станєт прєзєдєнтам".
Це ж не порохоботи казали, а саме зєбіли. Так що з них як з гуски вода.
 показать весь комментарий
 
 
зебилам даже простейшая мысль не приходит - зачем путин требовал выполнения именно СВОИХ условий. И почему фуйло сейчас счастливо, а европейская пресса пишет "Триумф Путина!"

п.с. для "забывчивых" зебилов напомню условия путина, которые выполнил шмаркля:- фактически АМНИСТИРОВАТЬ всех кто идет на обмен в рашку
- украинские моряки и другие - фактически остаются ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ расеи и " заочно осужденными" - т.е. Украина признает их "военные преступления", а значит и признает Крым - расейским.
Более того, КОГДА их расея осудит формально - они должны будут сесть в тюрьму, иначе Украина нарушает м/н законы..
 показать весь комментарий
 
 
К счастью Балуха и остальных, власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова приложить все возможные усилия для освобождение каждого гражданина и прекращения войны!
 показать весь комментарий
 
 
Доки окупант на український землі, припинення війни це капітуляція.
 показать весь комментарий
 
 
И когда Балух и Сенцов поедут домой в украинский Крым?
 показать весь комментарий
 
 
каждого террориста и гражданина расеи?))
кацап, ты забыл три раза поклонится путину шмаркле и объявить его сЦарем Меня пытались заставить написать прошение о помиловании, но я отказался, - Балух - Цензор.НЕТ 5860
 показать весь комментарий
 
 
для "забывчивых" зебилов напомню условия, которые выполнил шмаркля:
- фактически АМНИСТИРОВАТЬ всех кто идет на обмен в рашку
- украинские моряки и другие - фактически остаются ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ расеи и " заочно осужденными" - т.е. Украина признает их "военные преступления", а значит и признает Крым - расейским. Более того, КОГДА их расея осудит формально - они должны будут сесть в тюрьму, иначе Украина нарушает м/н законы..
 показать весь комментарий
 
 
Москалі завтра нових наберуть, будь якого українця в Криму і готово.
 показать весь комментарий
 
 
факт в том, что "любой ценой" - это расейский стиль..
и "любой ценой" - означает "сойтись интересами с путиным посередине Украины".. Действительно, любой ценой..
Тем более что теперь путин легко заставит шмарклю ПРОДОЛЖИТЬ выполнять СВОИ требования.. а чтобы шмаркля была посговорчевее - можно брать заложников.
 показать весь комментарий
 
Твой дом Украина . . А мы перед тобой голову склоним .
 показать весь комментарий
 
 
Ндя... Украина меняет обычних людей которых кацапня просто нахватала на улицах в Крыму на масовых убийц и насильников...
 показать весь комментарий
 
 
Балуха не "просто нахватали", кацы упрятали его в тюрьму за проукраинскую позицию, которую он открыто выражал.
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что в сизо по телевизору крутили концерты квартал 95, а то что выпустили убийцу боинга то такое, ничо страшна
 показать весь комментарий
 
 
Не перекручуй, випустили чорта що вивозив БУК.
 показать весь комментарий
 
 
Та ще й після проведення допитів нідерландськими слідчими
 показать весь комментарий
 
гражданские клятву верности не давали как военные,поэтому им было очень тяжело морально.Мужественные люди.
 показать весь комментарий
 
 
Багато хто про це каже, але варто ще раз підкреслити - нам (якщо віддадуть) Сенцова, моряків та інших (навіть УСІХ) заручників, то це не будуть ОСТАННІ заручники.
Ніщо, ніхто і ніяк не завадить Росії (окрім потужних спецслужб і армії) брати наступних заручників з числа будь-кого. Це можуть бути випадкові (необачні) туристи в Білорусі, тій же Росії, будь-хто в Криму, будь-хто в ОРДЛО та поряд. Віддаючи нам одних заручників, але отримуючи взамін цінного Цемаха, Росія отримує сигнал, що схема тероризму і заручників діє. Хтось думає, що вони заморочуватимуться поясненнями, чому вони взагалі тримали та відпустили "терориста" Сенцова та інших? Або чому їм настільки цінним був Цемах? Та вони запустять пропаганду себе як миролюбних європейців, що можуть робити - і залюбки роблять - перші кроки назустріч у таких тендітних питаннях, як безпека та нормалізація відносин. Ключове - ВОНИ, начебто, роблять перші кроки. Дивись, і санкції після такого знімуть. Тобто, Росії від подібних "актів голубомирства" - одні плюси. Ще й бонусом можливість брати нових заручників НІХТО, яку в них, на жаль, ніхто не відбере.
То навіщо їм ламати дієву схему, яка дає результати?(с)
 показать весь комментарий
 
 
Вот что означает - гражданская позиция. Балух, пример того, как надо вести себя в оккупации. Молодец что выжил.
 показать весь комментарий
 
 
Моя сім'я дуже рада що Володимир на волі. Це справді мужня Людина і патріот України. Поправляйте здоров'я пане Володимир і наснаги Вам.
 показать весь комментарий
 
 
ВЖЕ ЗАВТРА: Вода в Крим!!! Україна в Тайожному союзі!!! Кийов - мать гарадов!!! Навіки з масквою - навіки з ******* наротом!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чета ржу)
Если серьёзно, тоже думаю - Цемахом не отделаемся...
 показать весь комментарий
 
Есть люди , а есть герои . . Дай боже .
 показать весь комментарий
 
 
ага, вирвали із лап мордора!!! три десятка вирвали, а всі скопом добровільно підемо у мордор - всією мароросійською губернією
 показать весь комментарий
 
 
Балух залізна людина. Приклад для кожного Українця. Герою слава!
 показать весь комментарий
 
 
Цьому чоловіку кожен з нас має вклонитися за його патріотизм і мужність, за його людську гідність. Неймовірно достойна людина.
 показать весь комментарий
 
 
кто лично из всех коментаторов хоть пальцем пошевелил для освобождения наших побратимов из мордора ?
 показать весь комментарий
 
 
всі шевелили пальцями - інакше не мона коментувати, хотя... мона діктувати
 показать весь комментарий
 
Порохоботи гавкають, вітер розносить, а караван іде...
 показать весь комментарий
 
 
бутусов не стыдно за тусовку соевых? скоро сюда вообще никто не будет заходить,сплошное поливание грязью в унисон
 показать весь комментарий
 
Здесь тусовка провокаторов, которые пишут и за тех и за этих.
 показать весь комментарий
 
В результате.
Поменяли 35 российских убийц и террористов, на 11 порядочных гражданских лиц Украины.
Зеленский спас Путина и Россию от очередных крупномасштабных санкций по решению Международного трибунала.
Зеленский отпустил ключевого свидетеля - международного террориста.
И как вишенку на торте - Зеленский преподнес мировому сообществу Путина в роли своего партнера, благодетеля и миротворца.

Так кто страшнее - Кремлевские воши, или ЗЕленые гниды?
 показать весь комментарий
 
 
Стадії роста бороди: 1. Сексі.

2. Тиждень в запойє.

3. Капітан дальнєго плаваня.

4. Воєнноплєнний.

5. Священик.

6. Бомж.

7. Волшебнік
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх