 Освобожденных украинцев вместе с их близкими из аэропорта отвезут в "Феофанию"

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга в аэропорту "Борисполь" после встречи освобожденных украинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ребят, то сейчас они со своими близкими поедут в Феофании", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти будут решать вопрос по поводу квартир, жилищных вопросов, лекарств, пособий освобожденным украинцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена с РФ. СПИСОК

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.