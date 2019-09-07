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 Политика Украины
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 Освобожденных украинцев вместе с их близкими из аэропорта отвезут в "Феофанию"

Освобожденных украинцев вместе с их близкими из международного аэропорта "Борисполь" отвезут в клиническую больницу "Феофания".

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга в аэропорту "Борисполь" после встречи освобожденных украинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается ребят, то сейчас они со своими близкими поедут в Феофании", - сказал Зеленский.

Он добавил, что власти будут решать вопрос по поводу квартир, жилищных вопросов, лекарств, пособий освобожденным украинцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена с РФ. СПИСОК

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. 

Источник: https://censor.net.ua/n3147091
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле в клинику надо везти НАРКОМАНА
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Никто тебя не повезёт, тебе уже ничего не поможет
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На самом деле в клинику надо везти НАРКОМАНА
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Никто тебя не повезёт, тебе уже ничего не поможет
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Каломоев держит за яйца зеро - может урезать порции кокса
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Най звільнені негайно подають позов в європейський суд прав людини проти кацапії за підорване здоровя і незаконне увязнення
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Как отмечает "Коммерсант", кремлевский сценарий обмена моряков будет служить Москве обоснованием законности уголовного преследования моряков, если они решат пожаловаться на Россию в Европейский суд по правам человека. https://censor.net.ua/n3146052
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Ляшко от туда выгоните . Очко лечет .
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А зачем всех? Моряки по мойму очень даже здоровы и упитаны, и руки вверх подымать хоть сто раз могут еще. Им еще месяц никак сидеть нельзя было ато на ***** могли санкции морские применить. Интересно, им выдадут деньги за продажу кораблей Рашке?
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Головне буде коли вони ввійдуть в курс справи й скажуть своє слово.
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А освобождьонних росіян і зрадників повезуть в Лєфортово.
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На базар їх повезуть, вони повні клунки чогось приперли з України.
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Сало та горілку, в еРеФії цього не має, а звички міняти ніхто не хоче сепари також.
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У них одна дорога ,в Лєфортово.То туди наші злодії грєв через них підганяють
Звільнених українців разом з їхніми близькими з аеропорту відвезуть у "Феофанію" - Цензор.НЕТ 9113
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Здається москалі їх трохи підлікували, ніхто там змореним не виглядав.
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Ну Балух можливо, Сущенко, Сенцов нормально виглядали, Сущенко взагалі подякував та пішов з родиною.
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Надо полный анализ на скрытые болезни, а не текущее самочувствие.
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Я так вижу что сдаться в плен ето более выгодно чем воевать на стороне Украины. Пол года в Москве пожили и квартирки еще выдадут. А тем бедолахам которые сейчас под обстрелами на войне которой нету жизни и здоровье свои только положили.
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простых рядовых моряков обвинять сложно - они выполняли приказ. а вот к капитану вопросы есть
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А капитану дадут две квартиры + одну чтобы молчал. И еще от ***** в Маскве квартиру получит за блестяще проведенную операцию.
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Пете скажи спасибо за хитрый план "военное положение".
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Главное что бы моряки помнили благодаря кому получили свободу. Уверен, теперь они все силы пустят на восстановление страны и построение новой процветающей Украины!
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Треба було дивитись інтерв'ю, більшість дякувала і Зеленському і Порошенко.
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Ну, моряки еще не отошли от росийско-порошенковской пропаганды.
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Ну да, зараз побачать нового, непорошенківського міністра МВС.
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Похоже на концерт Пороха и Савченко. Зеля быстро учится !
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а куди тепер тікати Сєнцову, якшо він із мордора попав у малоросійскую губєрнію того ж мордора???
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может на порохатую троллеферму. это ж единственное где осталась Украина по мнению адептов мародера
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Це не адреса Віктор, це думка 2,5 млн виборців, мій кандидат ще менше набрав, я питав про адресу.
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Да мы, порохоботы, в отличии от вас зебилов отдыхаем не в Трускавце, а на Мальдивах. Нам лично Петро Алексеевич зарплату выдает Освобожденных украинцев вместе с их близкими из аэропорта отвезут в "Феофанию" - Цензор.НЕТ 4658
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Ну чтоже,теперь будет интересно послушать кто что запоет. И появится ли у нас гадя савченко 2
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а шо? Провілактічєской бєсєди в СБУ нє будєт??? Гадаєтє серед тих трьох десятків жодного завербованого???
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О, зебилеский уже пиартся аки телочка в инстаграмме. Ну да, ну да. Это перемога. Слить главного убийцу боинга, на потеху кремля, ай маладетс, на тебе мезимку для пищевариния..
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Нідерданди дуже хвилювала доля українців в полоні?
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Да при чому тут доля полонених українців? Наша спільна мета розвалити рашку. Як в свій час бахнули совок. Кожен цвях в домовину російської федерації це наш здобуток, як Ви це не розумієте?
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Виявляється при новому президентові і Феофонія для простих людей може працювати!!!!
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Родственников тоже нужно подлечить
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А 298 ГРАЖДАН В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ НЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ НИКОГДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Европейцам показывай, которые северый поток 2 строят, и самим голандцам, которые 6 лет решают возвращать скифское золото Украине или рашке отдать.
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рад за всех освобожденных и их близких , но меня смущает фотография в этой статье - пиарщики зеленского снимают его с низу чтобы казался выше. Наверное уже начали фотошопить и подбирать высоту каблука и набирать охрану и массовку для встреч по росту - как у путина.
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а меня смущают порохоботы как ты, которые во всем видят зраду.
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А нащо везти к лікарям-чекистам срср, коли є нормлаьні кліники в Києві?
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Яка свиня може не радіти поверненню українських громадян з полону?
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