 Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос о том, был ли привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену, глава СБУ сказал: "Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой".
А о Сенцове при твоем барыге даже говорить никто не хотел.
Да даже крымского "диверсанта" Панова отдали, чего я думал никогда в принципе не будет, ведь там тогда двух руске сивней завалили - фсб-шника и солдата.
То есть ты ПРИЗНАЕШЬ РОССИЙСКИЕ СУДЫ, да? Тебя сильно беспокоит, что они там решат?
Международный преступник Путин, обменял захваченных заложников на засланных в Украину убийц и агентов.Маладец Зеленский))
Сосунок петин...ть..ху.
А теперь благодоря зебобику Украина признали их подсудность паРаше...
Зеленый мозг у тебя совсем в кисель превратился？
Мертведчук бы не набрался такой наглости, что бы запросить у Украины столько, сколько Зеля САМ радостно отдал за всего лишь 35 заложников.
Баканов тим часом не припиняє водити по губах зелебобіків
Владимир Владимирович Путин хороший.
Он бы и пленных тех не брал если бы не петя со своей коррупцией и американцы со своим майдоном.
Куйло просто переназначило любимую жену.
...верю, аж бушлат заворачивается! ...токо, пока Медведчук и Рабинович в Московку не съездили -- всё торчало и не двигалось... -- а потом понеслось -- Процесс пошёл -- как токо эти оба-двое, назад в Украину вернулись...
...или сперва на Банковую? (*))-- но вернулись же -- и всех сразу же освободили, поменяли и рассудили...*)
...я, просто ещё, на прошлой неделе сказал -- (если тебя тогда тутбыло): Поехали Медведчук и рабинович пленных освобождать -- бо Зеля сам не справляется -- ещё им в ножки поклонимся.
...и шо тебе теперь не так, как мне приснилось на прошлой неделе? *)