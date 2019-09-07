 Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, был ли привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену, глава СБУ сказал: "Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой".

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