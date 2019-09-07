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 Политика Украины
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 Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не привлекался к процессу обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и РФ.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, был ли привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену, глава СБУ сказал: "Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147089
 
   
 Топ комментарии
 
Они с порошенко, как братья) Оба гандона ставили палки в колеса обмену, оба пытались его сорвать - зато теперь пытаются примазаться.
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так и ЗеКлоун примазался. он просто согласился на все что путин приказал сделать и все
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Факт в том, что он вернул тех, кого мароде отправил в ловушку ради срыва выборов.
А о Сенцове при твоем барыге даже говорить никто не хотел.
Да даже крымского "диверсанта" Панова отдали, чего я думал никогда в принципе не будет, ведь там тогда двух руске сивней завалили - фсб-шника и солдата.
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Они с порошенко, как братья) Оба гандона ставили палки в колеса обмену, оба пытались его сорвать - зато теперь пытаются примазаться.
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так и ЗеКлоун примазался. он просто согласился на все что путин приказал сделать и все
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Факт в том, что он вернул тех, кого мароде отправил в ловушку ради срыва выборов.
А о Сенцове при твоем барыге даже говорить никто не хотел.
Да даже крымского "диверсанта" Панова отдали, чего я думал никогда в принципе не будет, ведь там тогда двух руске сивней завалили - фсб-шника и солдата.
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Все! Тихо! Успокойся! Первая серия шоу клоуна была интересной. Что будет во второй, не рассказывали?
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А во второй он сможет добиться устойчивого перемирия, чтобы больше наши не гибли в этой вялотекущей шизофрении.
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Чем быстрей это произойдет, тем быстрей с рашки снимут санкции, и про Крым забыть навеки, + получить конфедерацию Украина-ЛНР-ДНР. Это мог сделать Петя в первых числах июня 2014, сразу после избрания. Но к тому добавили бы 100 млрд$ и бесплатный газ на 30 лет. Ты за дружбу и очередное "воссоединение" как в 1653 ?
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Моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Крым российский, курвы зеленые?!
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Совсем тупой? Открытые уголовные дела у моряков только по российским законам, и Крым российский тоже только по российским законам. Утри сопли.
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Совсем умом тронулось, одноклеточное? Так согласившись на такие условия Зеля принял их. Моряков Раша должна отдать до 7 сентября просто без вариантов, по решению Трибунала. Никаких обменов, просто отдать. А то Раше больно будет. Это не символические санкции, а именно больно, причем сильно. Морское право - один из самых старых международных сводов законов и его нарушение очень и очень чревато для нарушителя. И Раша, как не пыжилась, а всегда его выполняла. Так что с таким "равноценным" обменом все вопросы к недонаполеону Зеле.
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Уже читал эту методичку. Еще по решению трибунала россия должна отдать корабли, но не отдала их. Уже 7 число. Где те самые потужные санкции, от которых больно?
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А кто должен сейчас собрать и подать в трибунал документы о невыполнении Рашей решения трибунала для принятия ограничительных мер? Пара Римский, марсиане или Зелена команда? Вот и поглядим на новую команду "профессионалов" без неудобного Климкина.
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Ааа, вот какая она - отмазка от очередного наплевательства ****** на решения разных трибуналов. Снова виноваты Зеленский и его команда, понятно. Так и с моряками было бы - они бы продолжали сидеть - а виноват был Зеленский.
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Суть в том, что первая большая часть работы была сделана командой Климкина под руководством Зеркаль. Трибунал принял решение в пользу Украины. Срок исполнения - до сегодня. Теперь оставалось тупо доделать вторую часть работы "новой" командой. Как когда-то нормальные люди доделали свою с экологами Гринписа. Это и есть прямая обязанность Зели согласно конституции, а не заниматься тупым популизмом с лесниками.
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Какое же ты упоротое, *****.
То есть ты ПРИЗНАЕШЬ РОССИЙСКИЕ СУДЫ, да? Тебя сильно беспокоит, что они там решат?
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Выкинь из головы зомбоящик и почитай выше. Это Зеля признал их де-факто, согласившись на такой вариант обмена и подписав бумаги. Теперь такой аргумент можно использовать против Украины во всех судах. Кстати, в Раше еще остались суда. Вот и посмотрим, как недонаполеон Зеля додавит ***** их вернуть в Украину.
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посидел бы ты в русской тюрьме годик и тебя эти вопросы не волновали бы!
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ЧЕЛОВЕК и больше сидел, и не сломался и остался гражданином и человеком:

Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 7150
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Вовочка вернул только кацапских преступников. Украинских героев вернул ***** Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 1642
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боюсь представить куда тебе Петро эти палки засунул
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и кого за это благодарить? всевышнего, святого петю али хрюкотавших зелюков?
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А зачем ему участвовать, если свои кремлевские при власти в Украине. Его задача была привести Зеленского к власти , а далее все по сценарию и без самодеятельности как при Порошенко.
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А навіщо Медведчука самомкґу тепер участь брати? Його статус зріс. Для таких справ у нього тепер є "мальчік", якому пуцин твердо заборонив вставляти палки в колеса своєму куму, ще й пристрашив, що "мальчік" може закінчити, як Порошенко.
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Да,да....только за неделю до этого летал к куму в Москву.Очередные договорняки.Недаром Медведчук уселся в Раду именно при Зеленском/Коломойском.
Международный преступник Путин, обменял захваченных заложников на засланных в Украину убийц и агентов.Маладец Зеленский))
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точна!! пётрлексеич его чуть в тюрьму не посадил, но народ подвёл, не дал еще пят годов, и зеленский усадил его в Раду
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Зебобика и без мертвечука ***** как сосунка сделало...
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Тупость твой мозг сделала. Плодовитый ты писатель. В каком полушарии мозга Петя живет?
Сосунок петин...ть..ху.
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ТоваришЧ зебобик...моряков паРаша бы отпустила не сегодня так завтра...согласно решению суда...
А теперь благодоря зебобику Украина признали их подсудность паРаше...
Зеленый мозг у тебя совсем в кисель превратился？
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Зная того козла,стоит ли питать на него надежды ?
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Да уж, вовочку имеют все кому не лень, а особенно кремляди.
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Народ поимел сам себя. Не весь конечно - только та что за шлимазла проголосовала. Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 4897
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Гарно його Зеля опустив.Один раз гнида зірвала обмін,і цього разу з порошенком хотіли зірвати через цемаха,спустили своїх дегенератів в соцмережах негатив розганяти,але як завжли соснули
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А тебе что от этого обмена товаром? Зубожилый, в нищете, перспектив никаких, тебя никак не касается. Всю жизнь за Януковича и ПР.
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Ну дааааааа.....
Мертведчук бы не набрался такой наглости, что бы запросить у Украины столько, сколько Зеля САМ радостно отдал за всего лишь 35 заложников.
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В путєна з"явився такий зєлєнський, що вже й медведчуки не потрібно. Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 6724
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Баканов про свій візит на ювілей соратника Медведчука Суркіса: вивчав оперативну обстановку

Баканов тим часом не припиняє водити по губах зелебобіків
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Медведчук как официальный представитель Порошенко после позорного поражения своего шефа на выборах понятно что не имеет отношения
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та ні, медведчук нині вовин дружаня, не тре стрілки переводити.і те як Зе і команда в парекрасних відносинах з суркісом, членом зажоп говорить лише про те що он вони союзнички. чи вам відео показати
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суркис? это тот что был на свынячей инаугурации в 2014-м?
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вам видніше. зі свинями знаєте стараюсь не тусуватися. тай некошерно Медведчук не брав участі в процесі обміну утримуваними особами між Україною і РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 5242
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після візиту баканова на празнік до суркіса знаєте вірити вам це всеодно що вірити в плоску землю
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Именно потому что ни Медведчук ни Порошенко не участвовали в этом, обмен и состоялся
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Конечно.
Владимир Владимирович Путин хороший.
Он бы и пленных тех не брал если бы не петя со своей коррупцией и американцы со своим майдоном.
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А ты всё "божьей росой" наслаждаешься? Ну-ну.
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мертвячук это свинотруп и подельник свиновальца?
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бывший шеф свыни и бывший подчиненный. они местами меняются хто зверху
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не важно кто не участвовал....а кто участвовал??
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судя по торбам , которые прут из самолета освобожденные касабы им позволили затариться в тюремном ларьке. Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9962 Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9962
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ну так для этого мордва русню и меняла, чтобы та им пожрать привезла.
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Это провал, убийц наших военнослужащих отдавать нельзя ни при каком раскладе.
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К процессу обмена не привлекался, к официальному переговорному процессу пытался примазаться, но Зеленский отверг его предложения, а вот как частное лицо он с кумом ****** вёл какие-то переговоры относительно обмена. Все вложили свою лепту. Один Порки поступил, как Иуда.
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Зачем Путину Медведчук, если Зеленский еще более услужлив?
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В принципе, даже если условно вывести моряко за рамки обмена ( т к включение моряко в списки на обмен это скорее услуга путину, чем необходимость) то всё равно стоило проводить обмен 35:11. Единственный спорный момент это цемах. Бо в россии он щас заявит шо все показания дал под пытками и их можно использовать в туалете.
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Медвейчук , вилкул , новинский , как много у нас резерва для обмена . Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9467
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Мертвечук-Зебиленский одна связка. Действую по одной указке из кремля. И если один просто шут и клован, то второй просто кум...
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Сравнивая прибытие бортов в Киев и Москву, создается впечатление, что во Внуково приземлился коммерческий борт. Неподьемные торбы. Их что, на рыноком завозили перед отправкой? Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 9623
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ато, а нахрена они припёрлись в очередной раз "освобождать"?? за жратвой, как всегда))
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а ведь при лучезарном суперпатриоте пэппо эта кэгэбшая отрыжка была незаменимым переговорщиком..не..?
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Ну и зачем куйлу какой-то медведчук если зеля делает все то же самое?
Куйло просто переназначило любимую жену.
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Даже рядовой солдат Украины , должен меняться на полковников и генералов Козломордии .
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Всем соратникам Мародера.... Мертвечук вами доволен.
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Медведчук не участвовал в процессе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, - Баканов

...верю, аж бушлат заворачивается! ...токо, пока Медведчук и Рабинович в Московку не съездили -- всё торчало и не двигалось... -- а потом понеслось -- Процесс пошёл -- как токо эти оба-двое, назад в Украину вернулись...
...или сперва на Банковую? (*))-- но вернулись же -- и всех сразу же освободили, поменяли и рассудили...*)


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Поддерживаешь мертвечука своим постом, соевый?
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Я поддерживаю! -- ты шо, сдурел?
...я, просто ещё, на прошлой неделе сказал -- (если тебя тогда тутбыло): Поехали Медведчук и рабинович пленных освобождать -- бо Зеля сам не справляется -- ещё им в ножки поклонимся.
...и шо тебе теперь не так, как мне приснилось на прошлой неделе? *)
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ты лучше смокчи свою сосиску, бургер.. она для тебя самая важная
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И в благодарность посадить Медведчука,Бойко и Рабиновича в тюрьму.А потом на них менять всех остальных заложников.
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...нинадо никого сажать... -- судить надо -- по-Справедливости! ...вы так ещё не умеете...
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наверное занят был, праздновал суркиса день рождения))
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Ну и прекрасно. Ему показали, что без него можно обойтись.
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Прокацапские соевые зебильные порошенковские боты - враги Украины.
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Звичайно не потрібен,тепер два Володьки домовляться без посередників про здачу України.
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