EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1152  48
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2735) нормандская четверка (642) пленные (482)

 Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3147088
 
   
 Топ комментарии
 
Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Україну зебанда здає з випередженням! так, зебіли? мерзотники
 показать весь комментарий
 
В зєлєнського всьо ідєт по ісходному плану.
Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8269
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Великое время, Великий Лидер!
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь не будет никакого импичмента президента зеленского. Его просто вынесут из офиса президента вперед ногами!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я тебе по секрету скажу, ты только не плач: Владимир Александрович будет править еще 10 лет. После чего сделает перерыв на 5 лет и вернется.
 показать весь комментарий
 
Не, он только на один год, он сам сказал. Но это будут славные пять лет.
 показать весь комментарий
 
 
ага, в Тамбов к тамбовскому волку вернется твой владімєр алісандравєч!!!!
 показать весь комментарий
 
 
я ставлю на те що це буде перший президент який не втигне втікти ані до ростова, ані до герцлії. сроку цього я не знаю, але готовий поставити 50грн на то! військовихй переворот штука така знаєте хитра, і чом би ні Зеленський: Сподіваюся, найближчим часом відбудуться переговори в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 6967
 показать весь комментарий
 
 
как сказал ТУТ Бесмертный Роман следующим в ловушке Путина для клоуна будет в Норрманском формате как на равных!!1 встреча и переговоры с лидлерами ОПГ ОРЛДО а Путин будет сзади свои ручонки на их плечах деражать а Меркель и Макрон яволь Волька есть гуть карашо..они пратнеры повстанцы....им надо дать должность Премьер Спикер и нардепа Зрады и все будет как Путин сказал.... УПАСИ БОГ! от такой реальности не тогда точно Зелю вынесут вперде ногами он будет кричать что типа вы его не так поняли это была просто шутка....
 показать весь комментарий
 
 
мид раисы))На Смоленской площади рассматривают взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории двух стран, как позитивный сигнал. За ним должны последовать и другие важные шаги по «выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях», а также реализации Минских соглашений.
 показать весь комментарий
 
Це сарказм? Бо інакше виглядає, як дешевий жарт)
 показать весь комментарий
 
 
Вы правы. Зеля, просто ас пиара. Короче говоря: Пиар-ас!
 показать весь комментарий
 
 
переговоры в нормандском формате с участием артиста разговорного жанра зеЛенского-дякую, дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую, дуже дуже дуже дякую, дуже дуже дуже дуже дякую...
 показать весь комментарий
 
Не тормози. Привлекай к беседе США и Лондон.
 показать весь комментарий
 
 
В США и Лондона своих забот выше крыши, выборы и брекзит. Членомрояльщик у них на заднем плане
 показать весь комментарий
 
 
в норммандском зале, в нормандском зале...мышь...зеленая
 показать весь комментарий
 
 
Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Україну зебанда здає з випередженням! так, зебіли? мерзотники
 показать весь комментарий
 
 
Кидок кацапами этого недоумка будет эпичным.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский обещал украинцам мир и если он выполнит свое обещание я не пожалею что голосовал за него! Сегодняшний обмен очень обнадеживающее событие.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ни на что.. просто прекращение огня и смертей это уже можно назвать миром .. даже Петя которого сейчас порохоботы записывают в великие генералиссимусы говорил что военного решения проблемы Крыма и Донбасса нет! Если и можно вернуть эти территории то только дипломатическим путем.
 показать весь комментарий
 
 
хорошо, что вас таких демагогов, жалкое меньшинство
 показать весь комментарий
 
 
Для вас-кацапов может это и хорошо,но и тут ты ошибаешься,свинорус.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петрусь лишив купу лайна,у вигляді Мінських домовленостей,та Нормандського формату,важко буде це лайно розгрібати.
 показать весь комментарий
 
Розвіяне злими юрбами,

Мов снігу платки з-над руїн,

Летиш ти до хмари з вітрами,

О, пір'я з жидівських перин.

Мов сніг, ти летиш аж до хмари,

Вкриваєш поля, мов килим,

О, свідку великої кари,

О, пір'я з жидівських перин.

Знать, бачити горя не хочеш,

Що ми тут в тій хвилі терпим,

Сніжними крильцями тріпочеш,

О, пір'я з жидівських перин.

Як грубі мужицькії руки

Рвуть наше добро без причин

І нам завдають люті муки,

О, пір'я з жидівських перин.

Як наші хати розкидають

Аж геть до послідніх делин,

Як наші шинки розбивають,

О, пір'я з жидівських перин!

Ввесь город від краю до краю -

Руїна одна, плач один!

Гляди ж на тих варварів зграю,

О, пір'я з жидівських перин!

Гляди, що тут нашої втрати,

Що наших тут впаде сльозин, -

Щоб Богу це все розказати,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай наші всі зважить терпіння,

До нашого горя долин

Хай шле нам потіхи проміння,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай тямить, що люд ми ізбранний,

Його найукоханий син,

Годований зернами манни,

О, пір'я з жидівських перин!

Хай дасть нам народ цей посісти,

Хай дасть нам помститись над ним,

Неси, о неси 'му ті вісті,

О, пір'я з жидівських перин!

1882
 показать весь комментарий
 
 
Норманский формат: зеленский и представители лднр. Кацапы, французы и немцы в соседнем зале пьют шампанское за снятие санкций с *********
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате" = Да, теперь дорога к капитуляции открыта!
Нормандский формат = это формат Мюнхена 1938г. когда гитлеру продали Чехословакию. Теперь гитлер требует Украину. Всю
 показать весь комментарий
 
 
идет подготовка,украинские флаги на мосту в станице луганской сняты))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В зєлєнського всьо ідєт по ісходному плану.
Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 8269
 показать весь комментарий
 
 
Убийц наших военнослужащих отдавать было нельзя ни при каком раскладе.
 показать весь комментарий
 
 
ждет вводную от куйла....для встречи с террористами...фсб пишет речь для "зе"
 показать весь комментарий
 
 
По горячих следах нужно еще что то сдать *****?
 показать весь комментарий
 
 
глава вторая - пуйло скажет пообещай выборы на донбасе и амнистию -Зе -я сделаю все чтобы закончить войну-В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну… КАКУЮ ВОЙНУ ГРАЖДАНСКУЮ? С КЕМ?боишся уже говорить рос воиска руские наемники враги аггресор-совсем расклеился клоун называй его уже Владимир Владимирович-это чувствуется что клоун поплыл,донбас и остальная Украина дело времени для пуйла -вопрос остановить вовремя клоуна пока мы все не очутимя в малороссии
 показать весь комментарий
 
 
Это Порошенко всех освободил.
Он же с депутатов неприкосновенность снял и он же Антикоррупционные суд создал.
А Зеля теперь всё портит
 показать весь комментарий
 
Зеля тупо выполняет договора Порошенко, а именно: Номандский формат (можно назвать сговор 2П); обмен всех на всех, разведение войск в Луганском, Золотом, Петровском; выборы в ОДЛО под патронажом ОБСЕ и мнгое другое, о чём договорился Порошенко. Это и называется преемственность власти.
 показать весь комментарий
 
Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.(с)
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕЛЕНСКИЙ -ПРОЕКТ ФСБ -СКОРО ДО УКРАИНЦЕВ ЭТО ДОЙДЕТ -ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ -ЭТО ОКАЗАТЬСЯ В ГИГАНТСКОЙ ЗОНЕ РФ -ГДЕ ТЫ НИ КТО И ЗОВУТ ТЕБЯ НИ КАК- ЛЮБОЙ ЧИНОВНИК ВЫТИРАЕТ ОБ ТЕБЯ НОГИ -ЛЮБОЙ ПОЛИЦАЙ МОЖЕТ ЗАПРОСТО ЗАТЯНУТЬ В РОВД -ИЗБИТЬ -ПОДКИНУТЬ НАРКОТУ -ВСЕ РЕШАЕТСЯ ЗА БАБЛО -ЛЮБЫЕ ЗАКОНЫ ВЕРТЯТСЯ -ТАК КАК ПОДМАЖЕШЬ -ВСЕ ЯЗЫКИ СВОИ ДЕРЖАТ В СВОЕЙ ЖОПЕ И КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ МНОГО УКРАСТЬ И СВАЛИТЬ С ПАРАШИ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх