 Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.

"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", - сказал Зеленский.

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