 Зеленский: Надеюсь, в ближайшее время пройдут переговоры в Нормандском формате

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал на взлетно-посадочной полосе в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.
"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", - сказал Зеленский.
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Україну зебанда здає з випередженням! так, зебіли? мерзотники
Мов снігу платки з-над руїн,
Летиш ти до хмари з вітрами,
О, пір'я з жидівських перин.
Мов сніг, ти летиш аж до хмари,
Вкриваєш поля, мов килим,
О, свідку великої кари,
О, пір'я з жидівських перин.
Знать, бачити горя не хочеш,
Що ми тут в тій хвилі терпим,
Сніжними крильцями тріпочеш,
О, пір'я з жидівських перин.
Як грубі мужицькії руки
Рвуть наше добро без причин
І нам завдають люті муки,
О, пір'я з жидівських перин.
Як наші хати розкидають
Аж геть до послідніх делин,
Як наші шинки розбивають,
О, пір'я з жидівських перин!
Ввесь город від краю до краю -
Руїна одна, плач один!
Гляди ж на тих варварів зграю,
О, пір'я з жидівських перин!
Гляди, що тут нашої втрати,
Що наших тут впаде сльозин, -
Щоб Богу це все розказати,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай наші всі зважить терпіння,
До нашого горя долин
Хай шле нам потіхи проміння,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай тямить, що люд ми ізбранний,
Його найукоханий син,
Годований зернами манни,
О, пір'я з жидівських перин!
Хай дасть нам народ цей посісти,
Хай дасть нам помститись над ним,
Неси, о неси 'му ті вісті,
О, пір'я з жидівських перин!
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Нормандский формат = это формат Мюнхена 1938г. когда гитлеру продали Чехословакию. Теперь гитлер требует Украину. Всю
Он же с депутатов неприкосновенность снял и он же Антикоррупционные суд создал.
А Зеля теперь всё портит
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.(с)