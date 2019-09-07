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 Политика Украины
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 Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Влдадимир Цемах, которого считают одним из свидетелей по делу малайзийского "Боинга", был допрошен перед отправкой в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что "отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

Также глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17".

По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, - журналистка Киртока

Источник: https://censor.net.ua/n3147087
 
   
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Зеленский сливает Украину и это факт!!! Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9515
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считать чужие выпитые бутылки, как и считать чужие деньги - не красиво !!! Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 77
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Блин, Клинт Иствуд так постарел, один пуйло молодой уже 20 лет не стареет нифига... когда ж его уже пуля настигнет...?
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А отправлять в спам, когда нет аргументов, тоже некрасиво.
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Заколебал уже твой Членограй
со своим заигрыванием с ******:
"я и президент РФ договорились о разведении и прекращении",
"повлиять на ту сторону чтобы не стреляла"...
Говорить нужно об одном: россия должна
вывести свои войска с теретории украины!
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Тебе цікавить саме це?
А хто дав команду, ВІДМОВИТИ ГОЛАНДСЬКІЙ БРИГАДІ СЛІДЧИХ, ЯКА ТЕРМІНОВО ПРИБУЛА ДО КИЄВА, провести допит Цемаха, тебе не цікавить?
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У него нет выхода. С одной стороны х@ло, а с другой обещание завершить войну. Зеле зажали яйца.
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а ради пиара в шоу шмаркля пойдет на любые договоренности с фуйлом...
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Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский

последующие этапы, как то пуск воды и э/э в Крым, признание Крыма расейским официально (де-юре - уже, т.к. признание зеленским украинских моряков - подсудными расеи, означает что они нарушили границу расеи в Крыму), прямые переговоры с ордло и амнистия террористам дамбаса, налоги на восстановление дамбаса(беня киоск таки покрасит) и его "самоуправление" - всего лишь небольшой список последующих договоренностей шмаркли ради конечной цели "сойтись интересами посередине Украины"..
Не рашки.. а именно Украины.
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Про мат у розмовах і особливо- дискусіях із зебілами постійне нагадування зайве. Для них мат - частина мови. А якщо ти про ситуацію, то це - цугцванг. ***** дізналося про слабке місце Зєлєнского і тому буде тепер постійно тиснути на нього. Я особисто очікую нову порцію свіжих заручників. Добре, що сезон у Криму закінчується та й заробітчан наших у Кацапів відсутно поменшало. Але для досягнення своїх стратегічних хотілок навіть тих, що є пуцину вистачить.
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https://www.telegraaf.nl/nieuws/1339153117/vrijlating-mh17-verdachte-stille-triomf-voor-poetin

"Триумф Путина" - основная тема статей европейской прессы..
...Через неделю после того, как генеральный директор Объединенной следственной группы Фред Вестербеке (JIT), возглавляющий расследование катастрофы MH17, в письме с огнем попросил украинское правосудие не выдавать подозреваемого Владимира Цемаха из MH17 в Россию, он был этим утром освобожден судьей в Украине и отправлен в РФ...


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Цемах? Да забірайтє. Государство нє абєднєєт.
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7459
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а вот оправдываться уже поздно, брехло зеленое
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Ще недавно це був - підозрюваний.
А в зєлєнского він вже "которого счітают свідєтєлєм"...

Це взагалі нонсенс - видавати в іншу країну громадянина своєї.
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Причем мне кажется он упирался руками, ногами и рогами, понимая, что его увозят на смертную казнь, грохнут 100 пудофф.
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а с чего ты решил, что перед тобой кто-то оправдывается?
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Беллингкэт с ним не успел поговорить... Какими *** партнёрами ?!?! 😎
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Кто такие бэллингкэт? Официальная правительственная контора?
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То что его допросили псы авакова, ничего не значит ! А Беллингкэт, это международная следственная группа !
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Нема дурных в команде Зе.Всё взвешено и продумано.И утечки не допустили.Красавы!
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Федир Сироус
Нема дурных в команде Зе.Всё взвешено и продумано...Красавы!

А ти весь час ось так робиш чи тільки коли на форумі?

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Зеленое ничтожество опять врет. Голланские следователи должны были сегодня только прилететь. Т.е допроса не было. Клоун окунул Украину в говно в глазах мирового сообщества
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Говорят, что они только выехали на оленях, будут через неделю.
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процесуальна ціна цього Цемаху в суді - нуль.
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після того як видали так, - нуль. Зробили це разом.
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Сербов судили на основании показаний одного свидетеля. Который пошел на сделку со следствием. И взамен получил 2 года вместо пожизненного.
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Порохоботы так хотели чтобы Цемах ничего не сказал, так хотели чтобы импотенцию европейского следствия в отношении ***** можно было бы списать на цемаха и Зеленского - но тут провал и зрада. Очередные.
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Журналистка Ромалийская сообщила, что в ходе похищения Цемаха с оккупированной территории погиб сотрудник СБУ
https://gordonua.com/news/mh17crash/zhurnalistka-romaliyskaya-soobshchila-chto-v-hode-pohishcheniya-cemaha-s-okkupirovannoy-territorii-pogib-sotrudnik-sbu-1250523.html

А как же жизнь этого человека, во сколько ты ее оценишь ЗЕ?
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Голландия официально потребовала от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха, только что приземлившегося во Внуково вместе с другими обмененными лицами. Официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого: «Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен - тогда обращайтесь к нам».
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос The Insider заявила: «Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру».
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На месте Цемаха, знаючи, что вот вот обмен я б накакал на стол голландским дознавателям и калинку им бы станцевал. ********* фуфло тут парит.
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Зеленский, "астанавись" - порохоботы извиваются в судорогах
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европейские партнеры в курсе, что с ними все согласовали по Цемаху?
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Читаем www.telegraaf.nl - самую популярную голландскую газету.

Про обмен разве шо не матом...
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Андрей Кухта:
"Осінь прийде - випускати будемо
Кірсанов - корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі (загинуло 30 мирних жителів). Звільнений 15.08.2019
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 невинних пасажирів і членів екіпажу). Звільнений 05.09.2019.UPD (ред.): 5 вересня суд звільнив з-під варти під особисте зобов'язання офіцера запасу ЗСУ Олександра Ракушина, якого підозрюють в роботі на ФСБ Росії.Це перелік за 20 останніх днів.
Хто наступний?"
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Зеленский при встрече пленных плачет, он обнимает каждого, его благодарят матери. Но некоторые нам говорят что это просто пиар. Это ваш Мародер пиар, а Зеля вернул наших побратимов, так что позатыкайте свои поганые рты
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А когда ЗЕлупа сравнивал Украину с порноактрисой он тоже плакал? Если и плакал то от смеха
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та б*же - там двоих главкомов ГРУ из-за Боинга усыпили - че им какой-то цемах то?
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На основании какого закона гражданина Украины Цемаха депортировали в Россию ? И кто за это ответит ?
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Откуда инфо что депортировали ? Поехал на экскурсию.
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На основании того что суд его отпустил, он свободный человек и может лететь куда угодно.
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Когда совсем скоро зеленых мух начнут бить мухобойкой, их главной отмазкой будет-- "мы не знали, в Трускавце этому не учили!" )))))
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Там бидло- гопнічєська логіка:
З одного боку зєлєнській прєзєдєнт і більшість в парламенті.
З іншого путєн попросив.
Яким боком це торкається якихось законів?
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Это еще раз свидетельствует о том, что Зеля отдал Путину намного больше, чем какого-то никому не нужного Цемаха. Отдал намного больше. Россия вернула наших заложников, но получила за это всю Украину в заложники.
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"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий" = зеро
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дешевое враньё! тут скрывать нечего.
Кроме того показания следствию - не есть показания суду.
У суда теперь НЕТ свидетеля!
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У какого суда? Кто судит виноватых за сбитый боинг?
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что-то как-то европейцы не спешат поздравлять
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Группа Европейской народной партии, крупнейшая в Европарламенте, поздравила украинцев с освобождением из российских тюрем.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы в Twitter.
"Мы
приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его
украинских друзей из российских тюрем" - говорится в сообщении.
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"Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности." і відпустив Цемаха.
Це ціна слову цього організма.
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теперь, кто допрашивал Цемаха автоматически превращается в ценного свидетеля и т.д.
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теперь у нас европейцы будут такими же партнерами как у путина
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да шо вы говорите. недавно 40 европейских партнеров обращались с просьбой не отдавать Цемаха
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73%! - 73% соучастников! А раша ещё хохлов наловит - от проблема ...
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Если все сделано правильно,то непонятно негодование некоторых западных политиков. Не думал,что на Западе может быть такая неслаженность...Это путает и осложняет понятие ситуации. Которую нечистые на руки ,используют. - Нужно единое мировое правительство.
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На Цензоре козломордой твари гораздо больше чем Украинцев .Бутусов ! Меняй менеджеров .
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Это как убийцу зная что он убил опросить а потом сказать иди гуляй а то что Нидерланды желали его бы получить физически но вы не передали им хотя уверен что те не против бы но вы кацапам отдали и пуйла спасли одовременно
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Порохоботы, переобувайсь!
Вот что сказал Порошенко по поводу обмена: "Освобождение украинцев - пленников Кремля - ​​это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!" Источник: https://censor.net.ua/n3147086
Или вы не согласны со своим кумиром? Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 472
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Посмотрел выгрузку россиян во внуково. Прут какие-то неподьемные торбы. Сала набрали? Тортов киевских? Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1454 ******* голимая.
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Цемах пешка . А вонь поросячья и рыговская . Говорит сама о себе.
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