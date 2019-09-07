 Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.
Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что "отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".
Также глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17".
По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.
со своим заигрыванием с ******:
"я и президент РФ договорились о разведении и прекращении",
"повлиять на ту сторону чтобы не стреляла"...
Говорить нужно об одном: россия должна
вывести свои войска с теретории украины!
А хто дав команду, ВІДМОВИТИ ГОЛАНДСЬКІЙ БРИГАДІ СЛІДЧИХ, ЯКА ТЕРМІНОВО ПРИБУЛА ДО КИЄВА, провести допит Цемаха, тебе не цікавить?
последующие этапы, как то пуск воды и э/э в Крым, признание Крыма расейским официально (де-юре - уже, т.к. признание зеленским украинских моряков - подсудными расеи, означает что они нарушили границу расеи в Крыму), прямые переговоры с ордло и амнистия террористам дамбаса, налоги на восстановление дамбаса(беня киоск таки покрасит) и его "самоуправление" - всего лишь небольшой список последующих договоренностей шмаркли ради конечной цели "сойтись интересами посередине Украины"..
Не рашки.. а именно Украины.
"Триумф Путина" - основная тема статей европейской прессы..
...Через неделю после того, как генеральный директор Объединенной следственной группы Фред Вестербеке (JIT), возглавляющий расследование катастрофы MH17, в письме с огнем попросил украинское правосудие не выдавать подозреваемого Владимира Цемаха из MH17 в Россию, он был этим утром освобожден судьей в Украине и отправлен в РФ...
А в зєлєнского він вже "которого счітают свідєтєлєм"...
Це взагалі нонсенс - видавати в іншу країну громадянина своєї.
Нема дурных в команде Зе.Всё взвешено и продумано...Красавы!
А ти весь час ось так робиш чи тільки коли на форумі?
https://gordonua.com/news/mh17crash/zhurnalistka-romaliyskaya-soobshchila-chto-v-hode-pohishcheniya-cemaha-s-okkupirovannoy-territorii-pogib-sotrudnik-sbu-1250523.html
А как же жизнь этого человека, во сколько ты ее оценишь ЗЕ?
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос The Insider заявила: «Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру».
Про обмен разве шо не матом...
"Осінь прийде - випускати будемо
Кірсанов - корегувальник вогню по мікрорайону Східний в Маріуполі (загинуло 30 мирних жителів). Звільнений 15.08.2019
Вишинський - підозрюваний в державній зраді (російський шпигун). Звільнений 28.08.2019Цемах - водій ЗРК Бук, який збив авіалайнер boeing рейсу MH-17, ключовий свідок злочину Росії і Путіна (загинуло 298 невинних пасажирів і членів екіпажу). Звільнений 05.09.2019.UPD (ред.): 5 вересня суд звільнив з-під варти під особисте зобов'язання офіцера запасу ЗСУ Олександра Ракушина, якого підозрюють в роботі на ФСБ Росії.Це перелік за 20 останніх днів.
Хто наступний?"
З одного боку зєлєнській прєзєдєнт і більшість в парламенті.
З іншого путєн попросив.
Яким боком це торкається якихось законів?
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дешевое враньё! тут скрывать нечего.
Кроме того показания следствию - не есть показания суду.
У суда теперь НЕТ свидетеля!
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы в Twitter.
"Мы
приветствуем освобождение лауреата Сахарова Олега Сенцова и его
украинских друзей из российских тюрем" - говорится в сообщении.
Це ціна слову цього організма.
Вот что сказал Порошенко по поводу обмена: "Освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!" Источник: https://censor.net.ua/n3147086
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