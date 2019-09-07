 Цемах был допрошен перед отправкой в Россию по согласованию с европейскими партнерами, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал он журналистам в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

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Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что "отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией".

Также глава СБУ отметил: "Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17".

По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

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