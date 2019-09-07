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 Политика Украины
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 Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко приветствовал освобождение украинцев

Завоеванное еще весной решение Международного морского трибунала приперло президента РФ Владимира Путина к стене и побудило наконец освободить украинских пленников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. 

"Освобождение украинцев - пленников Кремля - ​​это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!

Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.

Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал он.

Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко приветствовал освобождение украинцев 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3147086
 
   
 Топ комментарии
 
Ганебна сива свиня щось пророхкала)
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Лицемерная толстая потная тварь.
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А вы не знали? Это ведь по сути одно и тоже явление - ольгинские троли и порохосвиньи фермы шоколадного неолигарха.
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Вонючий хряк.
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Как же я вас ненавижу , порохоботы.Какие же вы паскудные и гнилые.
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Да не волнуйся ты так. Очень скоро начнутся аресты.
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Барыжное чучело решило чужие медальки себе на грудь повесить.... Впрочем, как всегда. Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко приветствовал освобождение украинцев - Цензор.НЕТ 2053
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а шо сделаеш? он под конец весь запас медалек пораздавал своим прихвостням.
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сначала само отправило моряков, что б военное положение ввести и на кресле удержаться, а теперь себе заслуги прписывает
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по ходу петя совсем с глузду двинулся, вот шо значит врожденная святость
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нда, лучше бы помолчал.
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Петя- З.А.Т.К.Н.И.С.Ь ! За тебя тут шавки твои гавкают, не умолкают. Коричневая чума.
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Кацапомразь попалилась на "коричневой чуме". Сколько ж вас набежало сюда,гнид. И все дифирамбы зеле поёте.
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Так Порошенко не рассчитывал , что морячки останутся живы и попадут в плен! Ему нужны были сакральные жертвы! Потом ввести военное положение , сорвать выборы и скорбить и пиариться по погибшим морячкам! Поверьте , если бы остался барыга, хлопцы бы сгнили у в застенках Ху@ла !
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ох ці казочки. я про них чув. вибори відбулися в срок. результат відомий. а за брехню так ніхто не вибачився. ви б ще самальоти з баблом згадали, які пєця вивіз))) *****...боли!
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Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко приветствовал освобождение украинцев - Цензор.НЕТ 6663
Сходами ми ходилиВ ответ @poroshenko
Поражает полное отсутствие совести. До последнего делать все, чтобы обмен не состоялся, давить на Запад, подключать ботоферму для разгона негатива, а потом приписывать победу себе, мог только совершенно бесстыдный, конченый человек.
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***** к стене припрет , когда будем менять Ахметова , Медвейчука , Вилкула , Бойко , обкуринных Допу и Гепу ., Мурвева . У меня вопрос ? Что эта шваль козломордая делает в Украине ?
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Новинский туда же , церковным приходом .
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Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3147086\\\\\\\\\\

Нормально сказано, если искренне.
Но от веропитека я не жду искренности. Муженка почему не наградил? Доник пишет что зря.
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Он не видит разницы между освободили и отдали Денисовой под поручительство, обязательство .
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Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников...- Простите,это шо ? К чему оно причастно ? По его вине попали в плен моряки,солдаты.Шо воно меле ? Разговор сумасшедшего,непонимающего шо его слушают нормальные.
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а команда юристів на чолі з зеркаль хто формував? а мвс хто очолював??? скажіть шо Зе? а склєрознічніки???
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приперло - это если бы отдал без всяких условий и обменов
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Тому Порося більше ніж пів року не звертався до требуналу?Яке воно паскудне.
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якраз команда пороха і звернулася до трибуналу. але у вас замість пам*яті телевізор. що сказали то іє.
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Витаемо наших героев..
Так а кто там герой? Гриб, который поехал потрахаться и попал случайно под облаву? Какие-то кретины, которые поехали в крым покупаться и их как диверсантов сцапали? Моряки - так они приказ выполняли и ничего героического, кроме того, что они позорно сдались без всякого сопротивления. Вот просто сдали корабли.. точно как при захвате крыма. Единственный действительно герой - это Балух.
А вся сделка по обмену это очередной позор Украины и политики клоуна. Как и все, клоуну важнее всего дешевый популизм... Привык, сволочь, со сцены выступать...
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просгав ти, петя, Україну і ввійшов в історію президентом "баригою". погубили тебе твоя жадність і твої мільярди. тепер маємо по факту президентом України путіна, бо- і кловун, і верховна рада-то є слуги кремля. а кловун уже ввійшов в історію, як президент "прєдатєль".
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козел молчал бы в тряпочку корону все никак не снимет
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решил таки примазаться, беспринципное ничто
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а ви ще скажіть що його заслуг там нема вообще???
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почему высер пАрашенки не жирным шрифтом????
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ах ты гнида позорная. мешок с дерьмом соевым. алкаш брехливый. мега аферист. мародер .ты какого их туда посылал. Скоро ты. пэтько. будешь под Трибуналом
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Молодець Порошенко. Якби не його особисто і всієї його команди зусилля , Україна сьогодні не зустрічала б своїх героїв з рашистських застінків.
Прикро, що та зелена шмаркля спаскудила це свято за тридцять срібняків від ***** за зраду національних інтересів України, але нехай воно ними подавиться

А для зебілів і олігофренів раджу подивитися, як зустрічали на Рашкі привезену туди з України їхню козлорожу нечисть та сєпарських гнид . Багатьох з них дуже скоро ніхто в живих вже більше не побаче. Так що пішитє їм пісьма, доки вони ще живі.
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Порохнявые поняли, что сегодняшний триумф Зели (дутый или нет, не важно) им не победить, потому они решили к нему примазаться сами, хотя ещё вчера пердели про то, что менять расеянский и околорасеянский уголовный скам на украинцев нельзя ни в коем случае и лучше продолжать кормить его за счёт налогов Завойоване нами рішення морського трибуналу приперло Путіна до стіни, - Порошенко привітав звільнення українців - Цензор.НЕТ 255
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