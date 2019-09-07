 Завоеванное нами решение морского трибунала приперло Путина к стене, - Порошенко приветствовал освобождение украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Освобождение украинцев - пленников Кремля - это большое и радостное событие не только для них самих и их семей, а для каждого украинца во всем мире. Поздравляю наших с возвращением домой! Этому искренне радуется вся Украина!
Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев.
Сегодняшнее приподнятое настроение не должно нас расслаблять. Нам предстоит изнурительная борьба с заклятым врагом Украины, сильным и коварным. Это общее дело власти и оппозиции", - написал он.
Сходами ми ходилиВ ответ @poroshenko
Поражает полное отсутствие совести. До последнего делать все, чтобы обмен не состоялся, давить на Запад, подключать ботоферму для разгона негатива, а потом приписывать победу себе, мог только совершенно бесстыдный, конченый человек.
Нормально сказано, если искренне.
Но от веропитека я не жду искренности. Муженка почему не наградил? Доник пишет что зря.
Так а кто там герой? Гриб, который поехал потрахаться и попал случайно под облаву? Какие-то кретины, которые поехали в крым покупаться и их как диверсантов сцапали? Моряки - так они приказ выполняли и ничего героического, кроме того, что они позорно сдались без всякого сопротивления. Вот просто сдали корабли.. точно как при захвате крыма. Единственный действительно герой - это Балух.
А вся сделка по обмену это очередной позор Украины и политики клоуна. Как и все, клоуну важнее всего дешевый популизм... Привык, сволочь, со сцены выступать...
Прикро, що та зелена шмаркля спаскудила це свято за тридцять срібняків від ***** за зраду національних інтересів України, але нехай воно ними подавиться
А для зебілів і олігофренів раджу подивитися, як зустрічали на Рашкі привезену туди з України їхню козлорожу нечисть та сєпарських гнид . Багатьох з них дуже скоро ніхто в живих вже більше не побаче. Так що пішитє їм пісьма, доки вони ще живі.