 Враг силен и сдаваться не собирается, но победа все равно будет за нами, - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены.
Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов, сразу после высадки из самолета.
Там нет красных линий вообще, деградация без границ
Бо це:
Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Источник: https://censor.net.ua/n3147085
І це:
Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3147083
Трохи різне.
На відміну від Сенцова Сцикло жодного слова про перемогу не сказало.
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Де у ході спецоперації загинув легендарний розвідник, старший сержант 74-ї ОМБр, 45-річний кавалер ордена "За мужність", який мав звання "Народний герой України" Олександр Колодяжний.
Весь обмін, був фактично заради Цемаха.
Цемаха, НАВІТЬ НЕ ДАЛИ ДОПИТАТИ СЛІДЧИМ З ГОЛЛАНДІЇ, ЯКІ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЦЬОГО ПРИЇХАЛИ В УКРАЇНУ !
Дорогие форумчане, не будем делиться на касты, группы или банды - давайте просто вместе порадуемся!
Сенцов стоит десяти цемахов.
Наши все остальные граждане тоже.
свинарчукастефанчука зеленского!!! шоколадгівно!
Хоча я скоріше українобот (з елементами порохобота), але - З поверненням, Українці!
А пильнувати, щоб не трапилась зрада - то вже інша тема.
На Рашке столько "новичков" и ЯО и бактериологической дряни, что ее будут поддерживать все эти канады с микронами.
Более того - они еще будут бомбить нас, случись так шо ВСУ опрокинут орков и полуорков, и приблизятся к Москооуу.
"Запад" это как те же парашники, просто в цилиндрах и фраках. И с палочками в придачу еще(для солидности). Вскормили совок - защитят и Парашку.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 7 сентября, поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех».
«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», - цитирует «Интерфакс» слова Зеленского.
Тому краще геть звідси добровільно
Слава Україні! Героям Слава!
Ніт зраді - а от про це зараз варто особливо подбати...
пс. зеЛя мразь
Є надія , що Сенцов використає свій потенціал і напише монументальний твір, який переверне свідомість Світової спільноти........... а головне групи 254 у ВР.