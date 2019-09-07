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 Политика Украины, За рубежом
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 Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до "Внуково". ФОТО

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Как передает Цензор.НЕТ, согласно данным Flightradar24, Ту-204 специального летного отряда "Россия" с россиянами на борту совершил посадку в аэропорту "Внуково".

Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до Внуково 01

"За этим днем (стоит. - Ред.) огромный трехлетний труд большого количества людей. После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания", - сказала уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), сообщает Интерфакс.

В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной. "Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала максимально поддерживать настрой на решение проблем после состоявшегося в субботу обмена.

"Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - написала Захарова в фейсбуке.

Источник: https://censor.net.ua/n3147084
 
 
 Топ комментарии
 
Цемаха таки передали. зе предатель и по законам военного времени, ну ві знаете...
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Фото называется - "Почувствуйте разницу!!!"
Как наших встречали и как этих упырей...
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Итоги обмена - в Украину вернулись достойные люди, в мордор отослали шваль и отребье.
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А ВСТРЕЧАЮТ ИХ ОДНИ ЖУРНАШЛЮХИ! УРА! ПУКИН ВВЕДИ!
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Цемаха таки передали. зе предатель и по законам военного времени, ну ві знаете...
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Не выёживайся. Почему ты не полетел вместо цемаха ? Мог бы посидеть в рашкованской тюрьме. А ты тут издишь.
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Фото называется - "Почувствуйте разницу!!!"
Как наших встречали и как этих упырей...
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с россиянами на борту?! Там украинцев две трети! Вопрос почему Украина и Россия обменялись украинскими же гражданами?
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Мы забрали патриотов и достойных граждан, а им отдали дерьмо прокацапленное и мразей
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Наших-то зустрічає набагато більше людей, ось і ставлення рашкованів до своїх "хероїв"
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ГДЕ ЛИЧНО ПУЙЛО И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ?
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***** там где и положено, вместе с члЄнами мошонку греют
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Да нахрен это надо? Самолет,набитый отребьем. Хоть бы взорвался по дороге.
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Итоги обмена - в Украину вернулись достойные люди, в мордор отослали шваль и отребье.
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Биомусор, если сказать точнее. И половина из них - живые мертвецы.
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Не совсем так.. В Украину вернулось 24 бойца которые сдались противнику вместе с вооружением и техникой без сопротивления и сознательно... не красиво мне с дивана писать о них плохо но храбрецами их уж точно не назовешь.
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Скажи но краще диванний воїн з Параші - Крим чий ?
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Да украинский.. чей же еще? вот только не один украинец не может попасть туда не пройдя пограничный контроль другого государства.
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Это так по Российски...
Они должны были умереть в неравном бою...
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А по какому их в этот самый неравный бой отправили как смертников если так? То был хитрый план или просто бездарность?
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Виявилось що Цемаха вже два рази допитували голландські слідчі. Тримали це у секреті, щоб не зірвався обмін, а вчора була типа вистава. Зрада відмінилася порохоботи можуть росходитись
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Думаю больше никто не увидит освобожденных "человеков"....
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Возможно, вышинский и ещё парочка станут штатными экспертами по Украине у соловья или киселя. Остальные - не жильцы.
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Вечная память(в сортире написать на стене их имена).
Теперь падлы от каждого писка комара будут неистово креститься, а спать будут заранее в белых тапочках Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до "Внуково" - Цензор.НЕТ 2851
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в списках на обмен не было ни одного участника АТО, одни политические узники, которых все равно выпустили кацапы под давлением мирового сообщества. Этот обмен , когда за кацапских убийц нам вернули просто граждан, доказывает, что клоуну и его шапито наплевать военных, он как истинный малорос будет сливать ВСУ по полной
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"...политические узники, которых все равно выпустили кацапы под давлением мирового..."
Не будь дурнем і не фантазуй! Багато вони за 5 років випустили "под давлением мирового сообщества"?
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Ту рашистську падаль ніхто на Рашці по суті не зустрічав . Всіх тихо посадили в автобуси і вивезли у невідомому напрямку . Не здивуюся, якщо до зими з них мало хто залишиться в живих. Ну і хєр з ними.
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Зашел специально на маилСру. Инфы почти нет. Так сухо сказато, что самАлЬЙОт прілЄтЄл, Хваміліі нЄ разглашаюЦА. Только количество и ФсЙО. Літак із України в рамках обміну полоненими долетів до "Внуково" - Цензор.НЕТ 7080
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Самолет из Украины в рамках обмена пленными долетел до "Внуково".



Дуже шкода що долетiв...
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