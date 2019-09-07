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 Политика Украины
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 Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами стал выполнением первого этапа его договоренностей с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ. 

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"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147083
 
   
 Топ комментарии
 
А дальше Хуйло В.В. еще украинских заложников насобирает, и Вазелин Шестой в обмен даст воду в Крым, признает ДНР и ЛНР и откажется от интеграции в Евросоюз и НАТО!!!
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деЖиДализация означает-Забыть навсегда про Крым и получить Бамбас на условиях владимира карлика великого, уничтожить Нефтегаз и простить Газапрому долги, продать украинскую землю евреям и китайцам, разделить УЗ и продать по частям, отдать в концессию коммунальную сферу, дороги, порты, аэропорты. Распродать оставшуюся госсобственность, оптимизировать силовые структуры и армию, лишнее продать. Лежать дома в Израиле на диване и через айфон наблюдать как там "на Украине" идут делишки. Такие вот "новые лица" (хари), умеют работать.
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Втарой етап - Україна па Днєпру і я губєрнатор Малоросії.
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Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское - сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3147083

.................
кордон коли тобі ***** обіцяв віддати? І кому віддати, - ВСУ чи "муніціпальній міліції рєспублік с особливим статусом"? Кловун!
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Интересно, придурками оскорбляющих Украину, президента, кто-то занимается, а сайтом,который нарушает правила комментирования???
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Х_р с тим цемахом, та й Нідерланди ще ті піда_аси, Вони самі своїх небіжчиків здали за пару болонів газу і бочку брудної нафти. Проте зеля і справді Лох саме з великої букви. Мало того що воно відмазало *****, так воно і відмазало продажних европейських політіканів. Вони тепер мають відморозку типу то що ми могли зробити як кляті хохли сдали свідка. Треба було публічно запитати чи не хочуть нідерландські підар_си поспілкуватись з цим цемахом та за присутності усього цього барахла по права людини з ООН. А потім відавати.
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
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...я вам скажу, как говорят поэты -- про всякие договоры, меморандумы и рауты на самых верхних Верхах -- всё решается Внизу!
Отправил запрос в мэрыканьскэ консульство, как немец, на получение безвизового въезда в Стыцляндию... ...по тернету, натюрлих... -- прождал, аж 72 часа! -- получаю ответ ( разрешают на 2 года -- бэз проблэм)
Текст: "Добро пожаловать с Соединённые Штаты! Но мы не гарантируем, что вас пропустит таможня и полиция. Приятных вам впечатлений от нашей страны, дорогой, имярек."
Вот это Демократия! ...недаром, моя доча, съездив раз в США к подружке, сказала: Штаты лучше Германии! ...а ей тогда было 18 лет всего... -- но я всё проверю! ... если простой американский полицай будет непротив?...*)
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Выполнен первый этап...

На первом этапе клоун отсосал по полной и его трахнули в извращенной форме. Какой будет второй этап?
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Если Путин нарушил все международные законы и договора, то что ему какие-то договорённости с Зе?
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Хвастаться договоренностями с ****** - это надо криворожский юридический окончить было! Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8320 Не "я добился от *****", а МЫ с ним договорились у шо-то будет мутить дальше. Тьфу, ******* стыд Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4644
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Лживая, трусливая и подлая ЗЕленая мразь!
Такая же мерзкая. как и его карликовый кремлевский "партнер".
Паскуде зеленскому и его детям отольются слезы тех тысяч убитый русскими украинцев, которых он предал и продал ублюдку путину.
Горите в аду Вовочки!
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член путина был в капкане по делу моряков, россию бы через неделю обьявили б пиратской страной, голова путина была в тисках сжимающихся по делу боинга, презик совершил наибольшую госизмену в современной истории Украины обеспечив агрессору безнаказанность
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