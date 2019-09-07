 Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский на ВПП в Борисполе после встречи освобожденных украинцев, говоря о результате своего телефонного разговора 7 августа с президентом РФ.
"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3147083
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кордон коли тобі ***** обіцяв віддати? І кому віддати, - ВСУ чи "муніціпальній міліції рєспублік с особливим статусом"? Кловун!
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
Отправил запрос в мэрыканьскэ консульство, как немец, на получение безвизового въезда в Стыцляндию... ...по тернету, натюрлих... -- прождал, аж 72 часа! -- получаю ответ ( разрешают на 2 года -- бэз проблэм)
Текст: "Добро пожаловать с Соединённые Штаты! Но мы не гарантируем, что вас пропустит таможня и полиция. Приятных вам впечатлений от нашей страны, дорогой, имярек."
Вот это Демократия! ...недаром, моя доча, съездив раз в США к подружке, сказала: Штаты лучше Германии! ...а ей тогда было 18 лет всего... -- но я всё проверю! ... если простой американский полицай будет непротив?...*)
На первом этапе клоун отсосал по полной и его трахнули в извращенной форме. Какой будет второй этап?
Такая же мерзкая. как и его карликовый кремлевский "партнер".
Паскуде зеленскому и его детям отольются слезы тех тысяч убитый русскими украинцев, которых он предал и продал ублюдку путину.
Горите в аду Вовочки!