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 Политика Украины
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 Полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена с РФ. СПИСОК

Опубликован полный список украинцев, которые вернулись на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликован на сайте президента

Полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена с РФ 01

  1. Роман Сущенко.
  2. Олег Сенцов.
  3. Олександр Кольченко.
  4. Володимир Балух.
  5. Станіслав Клих.
  6. Микола Карпюк.
  7. Олексій Сизонович.
  8. Павло Гриб.
  9. Едем Бекіров.
  10. Євген Панов.
  11. Артур Панов.
  12. Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
  13. Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
  14. Андрій Артеменко, старший комендор.
  15. Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  16. Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  17. Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  18. Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
  19. Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
  20. Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  21. Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  22. Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  23. Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  24. Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
  25. Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
  26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
  27. Михайло Власюк, моторист-електрик.
  28. Віктор Беспальченко, комендор.
  29. Володимир Терещенко, комендор.
  30. Євгеній Семидоцький, марсовий.
  31. Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  32. Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  33. Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
  34. Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
  35. Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.
Источник: https://censor.net.ua/n3147082
 
   
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двояке почуття, а як же життя тих людей, які загинули при затриманні тих кого Зе віддав Россії, жоден українець якого повертають з Россії нікого не убив, чого не можна сказати про тих на кого їх обміняли, хто тоді з СБУ ВСУ буде нормально виконувати свої обов'язки, якщо будуть знати що ті хто їх убиває залишаться без покарання, ЗЕ ГАНДОН!!!
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Ну с одной стороны хорошо, что вернулись, но что их тут ждёт? И что мешает стране изгойке рф завтра снова не захватить новых наших граждан и снова торговаться ими в обмен на выгодные для себя условия? Также выданные преступники снова вернуться в строй, наших убивать.
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Реально ***** отпустил 11 человек. Моряков же Денисова обязалась по требованию московского суда вернуть на суд в Маскву.
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Ось вам приклад з Ізраїлю. Після другої ліванської керівництво Ізраїлю обміняло більше 1000 терористів з кров'ю на руках за двох загиблих воїнів армії Ізраїлю. Всі ми чекали повернення можливо поранених,але живих , бо та сторона не давала ніяких можливостей взнати,а чи диві наші воїни. Коли ми побачили дві труни пісок від'ізду колони автобусів з терористами, було дуже боляче на це дивитися. Але я скажу вам відверто -тільки та країна заслуговує повагу, яка повертає своїх громадян, навіть загиблих, навіть такою ціною, але повертає. А що видно з ваших коментарів деяких українців- їм начхати на горе сімей, на стан полонених, їм головне втерти носа країні-загарбнеці, лиш би їх слово було останнім. Я би таким порадила уявити себе на місці родини,або полоненого. Чи так вже було б для низ важливо, якого негідника обміняли на їх близьку і дорогу людину. Є в Ізраїлі ще дуже яскравий приклад - 5 років в полоні Гілада Шаліта, якого захватили в полон під час несіння бойової варти. І хоч виникали питання до його поведінки під час захвату і не всі родини, близькі яких загинули від рук терористів, внесених до списку на обмін, але держава пішла на цей крок. Бо для Ізраїлю важливо повернути своїх громадян додому любою ціною. Тому, ведіть себе як цивілізовані країни, яким важливо повернути додому своїх громадян.
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Имхо - для Сенцова - это как финал "Midnight express" (A.P.) . Слава Україні !
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Мої вітання українським героям на українській землі...
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Ось вам приклад з Ізраїлю. Після другої ліванської керівництво Ізраїлю обміняло більше 1000 терористів з кров'ю на руках за двох загиблих воїнів армії Ізраїлю. Всі ми чекали повернення можливо поранених,але живих , бо та сторона не давала ніяких можливостей взнати,а чи живі наші воїни. Коли ми побачили дві труни після від'ізду колони автобусів з терористами, було дуже боляче на це дивитися. Але я скажу вам відверто -тільки та країна заслуговує повагу, яка повертає своїх громадян, навіть загиблих, навіть такою ціною, але повертає. А що видно з ваших коментарів деяких українців- їм начхати на горе сімей, на стан полонених, їм головне втерти носа країні-загарбнеці, лиш би їх слово було останнім. Я би таким порадила уявити себе на місці родини,або полоненого. Чи так вже було б для низ важливо, якого негідника обміняли на їх близьку і дорогу людину. Є в Ізраїлі ще дуже яскравий приклад - 5 років в полоні Гілада Шаліта, якого захватили в полон під час несіння бойової варти. І хоч виникали питання до його поведінки під час захвату і не всі родини, близькі яких загинули від рук терористів, внесених до списку на обмін, але держава пішла на цей крок. Бо для Ізраїлю важливо повернути своїх громадян додому любою ціною. Тому, ведіть себе як цивілізовані країни, яким важливо повернути додому своїх громадян.
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Пане ... Не пишіть "любою ціною", бо повернення 34 може коштувати загибеллю тисяч у майбутньому.
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Той випадок, коли і радість, і тривога...
Але в будь-якому випадку - ЛАСКАВО ПРОСИМО ДОДОМУ, УКРАЇНЦІ!
Все інше - то окрема тема. Тепер важливо уважно пильнувати - і дати ворогам посмоктати струка, якщо домовились про зраду.
Вітання, Браття. Ви вдома!
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где обмен то? моряков отпустили погулять, их скоро опять должны в москву на суд везти... наша власть признала, что моряки нарушили росийское законодательство и незаконно пересекли границы раши, попутно признав Крым росийским... чему радоваться то? заодно не вижу Вышинского в списках на обмен...его получается просто так отпустили? даже с учетом обвинения в госизмене? чем платить зеленый будет за следующих пленных? а пленные будут если их так выгодно менять можно...
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Да успокойся уже. Их должны везти по решению суда. Но никакого решения суда уже не будет. Все договорено. Точка.
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Відалік, ти зєбіл ?
Є рішення Морського трибуналу ... Альо ! Расєя порушила усі міжнародні закони захопивши моряків і кораблі.
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моряків повернули по рішенню міжнародного суду безумовно тобто поза списком обміну. Крім того з моряками було три СБУшника - де вони?
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