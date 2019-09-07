 Полный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена с РФ. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликован на сайте президента.
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Олександр Кольченко.
- Володимир Балух.
- Станіслав Клих.
- Микола Карпюк.
- Олексій Сизонович.
- Павло Гриб.
- Едем Бекіров.
- Євген Панов.
- Артур Панов.
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянськ".
- Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
- Андрій Артеменко, старший комендор.
- Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
- Богдан Головаш, випускник ІВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК "Бердянськ".
- Богдан Небилиця, командир МБАК "Нікополь".
- Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
- Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
- Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Владислав Костишин, випускник ІВМС.
- Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК "Вишгород".
- Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК "Нікополь".
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яни Капу".
- Михайло Власюк, моторист-електрик.
- Віктор Беспальченко, комендор.
- Володимир Терещенко, комендор.
- Євгеній Семидоцький, марсовий.
- Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
- Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК "Сміла" 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА "Нова Каховка", 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.
Але в будь-якому випадку - ЛАСКАВО ПРОСИМО ДОДОМУ, УКРАЇНЦІ!
Все інше - то окрема тема. Тепер важливо уважно пильнувати - і дати ворогам посмоктати струка, якщо домовились про зраду.
Вітання, Браття. Ви вдома!
Є рішення Морського трибуналу ... Альо ! Расєя порушила усі міжнародні закони захопивши моряків і кораблі.